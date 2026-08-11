Casino Online con Mercado Pago: Los 10 Mejores en Chile 2026

Mercado Pago es una billetera digital que permite operar en cualquier casino con Mercado Pago de forma rápida, segura y sin necesidad de una tarjeta bancaria. Esta guía presenta los mejores casinos que aceptan Mercado Pago en Chile para 2026, con información sobre registro, depósitos y gestión de retiros en cada plataforma.

Los mejores casinos online con Mercado Pago en Chile

Fortunazo — Bono total de hasta $5.000.000 CLP repartido en 5 depósitos Paripesa — $1.465.000 CLP + 150 giros gratis en cuatro depósitos 20Bet — Más de 5.000 juegos y bono del 100% con 120 free spins incluidos Granawin — Doble certificación RNG y 7.500+ juegos de 80+ proveedores SapphireBet — 59 métodos de pago incluyendo Mercado Pago confirmado Jugabet — Patrocinador de Colo-Colo y la U; juegos exclusivos para Chile 1RedBet — $3.000.000 CLP + 600 giros gratis distribuidos en 10 depósitos Ivibet — Bono exclusivo Copa Mundial 2026 y casino en vivo premium GG.Bet — Premio EGR Esports Operator of the Year tres años consecutivos 1xBet — Sponsor de FC Barcelona y Universidad Católica; 60+ deportes

Los 10 Mejores Casinos Online con Mercado Pago en Chile 2026

Fortunazo — El casino online con Mercado Pago más generoso de Chile

Con casino en vivo en español 24/7 y 10.000+ juegos de Pragmatic Play, Evolution Gaming y Play’n GO, Fortunazo distribuye su bono de bienvenida en cinco depósitos hasta $5.000.000 CLP, incluyendo giros gratis en Egypt Fire y Gates of Olympus.

Licencia : Curaçao Gaming Authority — OGL/2024/383/0654

Métodos de pago : Mercado Pago, WebPay Plus, MACH, Khipu, Visa, Mastercard, transferencia bancaria, criptomonedas

Depósito mínimo : $2.500 CLP

Límite de retiro : $10.000 CLP

Tiempo de retiro : 24–48h (Cuenta RUT); 2–4 días (tarjetas)

Bono de bienvenida : Casino hasta $5.000.000 CLP + FS en 5 depósitos (150% en el primero)

✅ Ventajas:

Paquete de bienvenida entre los más altos del mercado Chileno

Casino en vivo 24/7 con crupiers en español

Más de 10.000 juegos de proveedores reconocidos

App nativa para iOS y Android

❌ Desventajas:

Wagering del bono de casino de x35

Los 5 depósitos deben completarse en los primeros 7 días

Paripesa — Plataforma multimodal con bono casino Mercado Pago de cuatro depósitos

Paripesa reúne 5.000+ juegos con eSports que cubren Dota 2, CS2 y League of Legends, casino en vivo con Crazy Time y Monopoly Live, y un programa VIP de 8 niveles —Bronce a VIP Elite—. Soporte disponible por chat, email y Telegram.

Licencia : Internacional

Métodos de pago : Mercado Pago, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, AstroPay, Bitcoin, Ethereum, USDT, transferencia bancaria

Depósito mínimo : $9.700 CLP (primer depósito)

Límite de retiro : $5.000 CLP

Tiempo de retiro : Billeteras electrónicas < 2h; banco 1–3 días

Bono de bienvenida : 100% hasta $293.000 CLP + 30 FS (1.er dep.); total $1.465.000 CLP + 150 FS en 4 depósitos

✅ Ventajas:

Bono total de hasta $1.465.000 CLP + 150 FS en cuatro depósitos

Programa VIP de 8 niveles con beneficios escalonados

Retiros por billetera electrónica en menos de 2 horas

Casino en vivo con Crazy Time y Monopoly Live

❌ Desventajas:

Wagering de x35 en los bonos de casino

Los free spins se acreditan solo tras completar el wagering del bono

20Bet — Casino virtual con Mercado Pago y promociones activas cada semana

20Bet ofrece 5.000+ juegos de Pragmatic Play, NetEnt y Evolution Gaming, con recarga de viernes, giros gratis los miércoles y ruleta de la suerte diaria. El programa VIP acumula un bote de hasta $90.000.000 CLP y cubre 30+ deportes.

Licencia : Internacional

Métodos de pago : Mercado Pago, WebPay Plus, MACH, ETPAY, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, AstroPay, Paysafecard, Bitcoin, Ethereum, USDT

Depósito mínimo : $5.000 CLP (casino con bono)

Límite de retiro : ~$9.000 CLP

Tiempo de retiro : ~24 horas

Bono de bienvenida : 100% hasta $100.000 CLP + 120 FS (Elvis Frog in Vegas – BGaming)

✅ Ventajas:

Más de 5.000 juegos de estudios internacionales

Promociones activas todos los días de la semana

Programa VIP con bote acumulado de hasta $90.000.000 CLP

Bono cripto del 200% hasta $450.000 CLP

❌ Desventajas:

Wagering de x40 en bonos de casino

El depósito mínimo para el bono cripto es de $20.000 CLP

Granawin — Casino que acepta Mercado Pago con doble certificación de fairness internacional

Granawin opera con certificaciones RNG de iTech Labs y GLI, seguridad reforzada con TLS 1.3 y Cloudflare, y un catálogo de 7.500+ juegos de 80+ proveedores incluyendo Pragmatic Play, NetEnt y Red Tiger. El segundo depósito suma 50 FS en Big Bass Bonanza 1000.

Licencia : Internacional — Curaçao GCB OGL/2024/590/0758 + Kahnawake Gaming Commission

Métodos de pago : Mercado Pago, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, AstroPay, Paysafecard, Bitcoin, Ethereum, USDT, transferencia bancaria

Depósito mínimo : $1.000 CLP (deportes); $20.000 CLP (casino con bono)

Límite de retiro : €4.000/día | €10.000/semana

Tiempo de retiro : Cripto 0–48h; tarjetas 1–3 días; banco 3–7 días

Bono de bienvenida : 100% hasta $100.000 CLP + 120 FS (Big Bass Bonanza 1000)

✅ Ventajas:

Certificaciones de equidad por iTech Labs y GLI

Más de 7.500 juegos de 80+ proveedores reconocidos

Doble licencia: Curaçao GCB + Kahnawake Gaming Commission

Bono cripto del 200% hasta $450.000 CLP

❌ Desventajas:

Sin app nativa; solo versión web móvil disponible

Los retiros bancarios pueden tardar hasta 7 días hábiles

SapphireBet — Casino que acepte Mercado Pago con 59 métodos de pago confirmados

SapphireBet lidera en métodos de pago con 59 opciones: Mercado Pago confirmado, WebPay, MACH, Khipu, Google Pay, Apple Pay, WhatsApp Pay y más de veinte criptomonedas. El casino en vivo cubre Ruleta Lightning, Blackjack, Baccarat y Game Shows. Índice de seguridad de 8,3/10 de Casino.Guru.

Licencia : Anjouan Island — ALSI-202505019-FI1

Métodos de pago : Mercado Pago ✅, WebPay, MACH, Khipu, Google Pay, Apple Pay, Visa, Mastercard, AstroPay, Binance Pay, BTC, ETH, USDT, BNB, SOL y más (59 métodos)

Depósito mínimo : $1.067 CLP

Límite de retiro : Variable según método

Tiempo de retiro : Variable según método

Bono de bienvenida : 100% hasta $320.120 CLP + 30 FS (1.er dep.); total $1.600.601 CLP + 150 FS en 4 depósitos

✅ Ventajas:

Mercado Pago confirmado como método de depósito activo

59 métodos de pago, el mayor del ranking

Índice de seguridad de 8,3/10 verificado por Casino.Guru

Bono total de más de $1.600.000 CLP + 150 FS

❌ Desventajas:

Wagering de x35 en los bonos de casino

Cuentas en criptomonedas excluidas del paquete de bonos

Jugabet — El casino con Mercado Pago más arraigado en la cultura del fútbol Chileno

Jugabet patrocina a Colo-Colo y al Club Universidad de Chile, con Marcelo Salas como embajador. Su catálogo supera los 8.000 juegos de 80+ proveedores, con títulos exclusivos de JugaBet Games como Fortune Crystal y un programa VIP de cuatro niveles.

Licencia : Internacional

Métodos de pago : Mercado Pago ✅, WebPay, Khipu, MACH, Tenpo, Visa, Mastercard, Google Pay, Binance Pay, USDT, Bitcoin

Depósito mínimo : $2.500 CLP

Límite de retiro : Variable según método

Tiempo de retiro : ~2 días (transferencia bancaria)

Bono de bienvenida : 125% hasta $500.000 CLP + 50 FS (1.er dep.); total 275% + 300 FS en 5 depósitos

✅ Ventajas:

Mercado Pago confirmado como método de depósito activo

Patrocinador oficial de Colo-Colo y Club Universidad de Chile

Juegos exclusivos de JugaBet Games no disponibles en otras plataformas

App disponible para iOS y Android

❌ Desventajas:

Wagering de x35 en bono de casino y x30 en giros gratis

Retiro mínimo variable según el método seleccionado

1RedBet — Casino online por Mercado Pago con el paquete de bonos más extendido del ranking

1RedBet distribuye su bono en 10 depósitos: 700% total, $3.000.000 CLP y 600 giros gratis. El casino en vivo tiene 850+ salas activas, el programa VIP de 6 niveles ofrece cashback diario hasta el 20%, y hay promociones fijas lunes, miércoles y viernes.

Licencia : Anjouan Gaming Authority — ALSI-132405050-FI3

Métodos de pago : Mercado Pago, Khipu, Visa, Mastercard, USDT, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, transferencia bancaria

Depósito mínimo : $5.000 CLP

Límite de retiro : Variable según método

Tiempo de retiro : Variable según método

Bono de bienvenida : 150% hasta $500.000 CLP + 50 FS (1.er dep.); total 700% + $3.000.000 CLP + 600 FS en 10 depósitos

✅ Ventajas:

Mayor paquete de bienvenida del ranking: $3.000.000 CLP + 600 FS

Más de 850 salas de casino en vivo activas

Programa VIP de 6 niveles con cashback diario hasta el 20%

Tres promociones semanales fijas

❌ Desventajas:

Wagering de x30 y ventana de 4 días entre depósitos del paquete

Los 10 depósitos consecutivos requieren compromiso sostenido

Ivibet — Casino online Mercado Pago con bono exclusivo para la Copa Mundial 2026

Ivibet suma en 2026 un bono Copa Mundial de hasta $180.000 CLP más una freebet escalonada de hasta $27.000 CLP, torneos con premios de hasta $1.000.000 CLP, y casino en vivo con Lightning Blackjack y Power Up Roulette de Evolution Gaming.

Licencia : Internacional

Métodos de pago : Mercado Pago, Visa, Mastercard, WebPay, Skrill, Neteller, AstroPay, MuchBetter, Paysafecard, Bitcoin, Ethereum, USDT, transferencia bancaria

Depósito mínimo : $5.000 CLP

Límite de retiro : ~$5.000 USD/mes

Tiempo de retiro : 24–48 horas

Bono de bienvenida : 100% hasta $90.000 CLP + 120 FS (30 FS/día × 4 días)

✅ Ventajas:

Bono Copa Mundial 2026 exclusivo para esta temporada

Torneos con premios acumulados de hasta $1.000.000 CLP

Casino en vivo con Lightning Blackjack y Power Up Roulette

App disponible para iOS y Android

❌ Desventajas:

Bono de primer depósito de casino limitado a $90.000 CLP

Para acceder a los FS el depósito mínimo sube a $20.000 CLP

GG.Bet — Casino Mercado Pago con el mayor prestigio en eSports del ranking

GG.Bet acumula tres premios EGR consecutivos entre 2023 y 2025 como “Esports Operator of the Year” y “Brand of the Year”. Certificado por eCOGRA desde ~2016, su catálogo abarca 2.000+ juegos con cobertura de Dota 2, CS2, LoL y Valorant.

Licencia : Curaçao Gaming Control Board — OGL/2024/688/0234

Métodos de pago : Mercado Pago, WebPay Chile, MACH, RedCompra, Khipu, Visa, Mastercard, AstroPay, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB

Depósito mínimo : $1.200 CLP

Límite de retiro : $5.000 USD/mes (nivel estándar)

Tiempo de retiro : 1–3 días hábiles

Bono de bienvenida : 100% hasta $100.000 CLP (deportes, wagering x6); bono cripto 100% hasta 200 USDT

✅ Ventajas:

Tres premios EGR consecutivos 2023, 2024 y 2025

Certificación eCOGRA por equidad y seguridad operativa

Depósito mínimo accesible: $1.200 CLP

Cobertura eSports: Dota 2, CS2, LoL y Valorant

❌ Desventajas:

Catálogo de casino más reducido que otras plataformas del ranking

Bono principal orientado a deportes; sin free spins de casino

1xBet — Casino que se puede pagar con Mercado Pago y proyección global

1xBet patrocina a la Universidad Católica de Chile, FC Barcelona y PSG. Con 60+ deportes, streaming en vivo y apuestas en tiempo real, el paquete de casino en cuatro depósitos puede totalizar $1.400.000 CLP + 150 FS, con el depósito mínimo más bajo del ranking.

Licencia : Internacional

Métodos de pago : Mercado Pago, WebPay, MACH, Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, AstroPay, MuchBetter, transferencia bancaria, Bitcoin, Ethereum y más

Depósito mínimo : $800 CLP

Límite de retiro : ~$1.000 CLP

Tiempo de retiro : 1–3 días (wallets/tarjetas); 3–5 días (banco); casi inmediato (cripto)

Bono de bienvenida : 100% hasta $280.000 CLP + 30 FS (1.er dep.); total $1.400.000 CLP + 150 FS en 4 depósitos

✅ Ventajas:

Depósito mínimo más bajo del ranking: $800 CLP

60+ deportes con streaming en vivo integrado

Patrocinio oficial de FC Barcelona, PSG y Universidad Católica de Chile

App para iOS y Android (APK directo disponible)

❌ Desventajas:

Bonos desactivados en cuentas operadas en criptomonedas

Wagering de x35 aplicable al bono de casino

¿Qué es Mercado Pago en los Casinos Online?

Mercado Pago es la billetera digital de Mercado Libre, el mayor ecosistema de comercio electrónico de América Latina. En un mercado pago casino online, esta billetera centraliza pagos, transferencias y saldo en una sola app sin necesidad de cuentas bancarias adicionales. También puede encontrarse como método de depósito en algunos de los mejores casinos online.

Seguridad y practicidad

Transacciones protegidas con cifrado SSL y verificación en dos pasos, bajo estándares internacionales.

Vinculación con el casino

La cuenta puede enlazarse al perfil del operador para agilizar depósitos futuros.

Billetera electrónica

El saldo se mantiene en la app para depositar sin exponer datos bancarios.

Código QR

El depósito se completa escaneando desde la app en plataformas compatibles.

Mercado Crédito

Línea de crédito integrada sujeta a aprobación y condiciones individuales.

Cómo Abrir una Cuenta en Mercado Pago para Usar en Casinos

Descarga la app desde Google Play o App Store, selecciona el tipo de cuenta —personal o empresarial—, completa los datos y confirma tu número con el SMS de verificación. En pocos minutos la billetera estará lista para operar.

Cómo Hacer un Depósito en un Casino Online con Depósito Mercado Pago

Saber cómo jugar casino online con Mercado Pago es sencillo. El proceso es idéntico en todas las plataformas:

Regístrate en el operador elegido y verifica tu cuenta. Accede a la sección de depósitos en tu área personal. Selecciona Mercado Pago en el listado de métodos. Ingresa el monto , respetando el mínimo de la plataforma. Introduce tus credenciales y autoriza la transacción desde la app. Verifica que el nombre del titular coincida exactamente en ambas cuentas. Espera segundos : el saldo aparece de forma casi inmediata.

Pagar en un casino con Mercado Pago es una de las opciones más ágiles de 2026. El casino online con depósito Mercado Pago procesa operaciones sin intermediarios bancarios.

Retiro de Ganancias en Casinos Online mediante Mercado Pago

Los retiros desde casinos en línea a través de Mercado Pago no están disponibles actualmente para usuarios en Chile. Para cobrar ganancias es necesario usar un método alternativo; la transferencia bancaria es la vía más habitual entre los operadores del ranking.

Comisiones y Límites en un Casino Online por Mercado Pago

En un casino online por mercado pago, Mercado Pago puede aplicar cargos según el tipo de transacción. La mayoría de los casinos no cobran comisión adicional por depósito, pero las transacciones con débito cuestan menos que con crédito. Los límites varían según el nivel de verificación de la cuenta.

Concepto Detalle Comisión por depósito Variable; débito < crédito Comisión por retiro No aplica — MP no disponible para retiros en CL Límite de transacción Depende del nivel de verificación de la cuenta Nota Consultar comisiones actualizadas en la app de Mercado Pago

¿Es Legal y Seguro Jugar en Casinos con Mercado Pago?

Operar en un mercado pago casino online es seguro desde el punto de vista técnico: las transacciones están protegidas con cifrado SSL y protocolos que resguardan la información financiera en todo momento.

Cada movimiento queda registrado y puede ser reportado a las autoridades fiscales, garantizando la trazabilidad. Si buscas casinos online que mas pagan en Argentina, también conviene comprobar que la plataforma aplique políticas de confidencialidad de datos y trabaje con operadores reconocidos.

Mercado Pago cumple regulaciones internacionales de pagos digitales, incluyendo procedimientos KYC para la verificación de identidad y la prevención de fraudes. Además, los casinos del ranking cuentan con certificaciones de iTech Labs, GLI y eCOGRA que respaldan la transparencia de los juegos y la fiabilidad de sus plataformas.

Ventajas y Desventajas de Usar Mercado Pago en Casinos Online

Elegir un casino que acepta Mercado Pago tiene ventajas concretas para el jugador Chileno:

✅ Ventajas:

Depósitos inmediatos sin necesidad de tarjeta bancaria

Cifrado SSL y verificación en dos pasos

Saldo administrable dentro de la billetera digital

Pagos por código QR en plataformas compatibles

Línea de crédito integrada (Mercado Crédito)

App optimizada para iOS y Android

❌ Desventajas:

No disponible para retiros en casinos de Chile

Comisiones variables según el método de financiamiento vinculado

Un casino que se puede pagar con Mercado Pago ofrece en 2026 una de las experiencias de depósito más eficientes del mercado Chileno.

Juegos para Ganar Dinero Real con Mercado Pago

Cada juego de casino con Mercado Pago disponible puede jugarse con dinero real desde el primer depósito:

Tragamonedas

El género más popular en cualquier casino virtual con Mercado Pago. Los títulos más jugados en Chile incluyen Gates of Olympus y Sugar Rush (Pragmatic Play), Big Bass Bonanza 1000, Elvis Frog in Vegas (BGaming) y Coin Volcano (3 Oaks), disponibles en Jugabet, SapphireBet y Granawin.

Ruleta

Europea, Americana y Francesa lideran la demanda local. Lightning Roulette y Double Ball Roulette con multiplicadores están presentes en GG.Bet, Ivibet y SapphireBet.

Póker y Blackjack

Lightning Blackjack de Evolution Gaming es la variante más demandada en Ivibet y 1xBet; el video póker está disponible en casi todos los operadores.

Plinko y Crash Games

Alta demanda en Chile; Spribe —creador de Aviator— está disponible en Fortunazo y Paripesa.

Bingo y Truco Online

Presentes en catálogos localizados para el mercado Chileno con partidas regulares.

Casino en Vivo

Todos los operadores del ranking disponen de sección live con crupiers reales y streaming en alta definición. Para jugar casino online con Mercado Pago en cualquier género, solo hay que depositar y elegir.

Software de los Casinos con Mercado Pago

La experiencia en cualquier casino online mercado pago depende del software que lo sustenta. Los casinos del ranking trabajan con los estudios líderes del sector:

Evolution Gaming domina el casino en vivo con Lightning Roulette, Crazy Time y Monopoly Live. Pragmatic Play lidera en slots y mesas en vivo. Hacksaw Gaming aporta slots de alta volatilidad. Playtech y Play’N GO suman catálogos consolidados.

Games Global, Red Tiger y Nolimit City completan la oferta con mecánicas modernas y resultados auditados por iTech Labs, GLI y eCOGRA, garantizando equidad en cada partida.

Ofertas de Bonos en Casinos que Aceptan Mercado Pago

Los operadores del ranking ofrecen diversas promociones para quienes jugar casino online con Mercado Pago desde el primer día:

Bono de bienvenida. Hasta el 150% sobre el primer depósito en Fortunazo y 1RedBet.

Giros gratis. Parte habitual del paquete inicial y de las promociones semanales en 20Bet y Granawin.

Bono de segundo depósito. Disponible en Paripesa, SapphireBet, Ivibet y 1xBet.

Recarga periódica. 20Bet ofrece recarga de viernes; múltiples operadores suman ofertas semanales.

Torneos. Ivibet activa competencias con premios hasta $1.000.000 CLP; 1RedBet suma botes semanales.

Programa VIP. Paripesa (8 niveles) y 1RedBet (6 niveles) lideran en cashback y beneficios escalonados.

Cashback. Disponible en varios casinos del ranking como protección ante pérdidas.

Antes de activar cualquier bono en un casino mercado pago, revisar el wagering y el plazo de validez es fundamental.

Métodos Alternativos de Depósito y Retiro en Casinos Online

Los casinos del ranking aceptan múltiples métodos además de Mercado Pago:

Tarjetas bancarias : Visa, Mastercard y American Express para depósitos y retiros directos.

Billeteras digitales : Skrill, Neteller y PayPal con cobertura internacional.

Oxxo Pay : pago en efectivo sin cuenta bancaria.

SPEI y transferencia bancaria : 1–5 días hábiles en la mayoría de operadores.

Todito Cash : voucher prepago para mayor privacidad.

CoDi y OpenPay : pagos digitales de creciente adopción en Latinoamérica.

Apple Pay : integrado en plataformas compatibles con iOS.

Criptomonedas : Bitcoin, Ethereum, USDT y más de 20 opciones disponibles.

Paysafecard : prepago anónimo disponible en 20Bet y Granawin.

Comparativa: Mercado Pago vs. Otros Métodos de Pago

Método Comisión Tiempo depósito Tiempo retiro App móvil Países Monedas Mercado Pago Variable Inmediato No disponible (CL) ✅ iOS/Android 18+ Múltiples Visa / Mastercard Baja Inmediato 2–5 días ✅ Global 100+ Skrill ~1% Inmediato 1–3 días ✅ 120+ 40+ Bitcoin Sin comisión MP Minutos Casi inmediato ✅ Global 1 Transferencia bancaria Según banco 1–3 días 3–7 días ❌ Chile CLP Paysafecard Sin cuenta Inmediato No aplica ✅ 50+ Múltiples

Consejos para Jugar de Forma Segura con Mercado Pago

Mantén tus fondos bajo control

Establece un presupuesto fijo antes de cada sesión. La app de Mercado Pago permite revisar el historial en tiempo real para mantener el control del gasto sin depender del registro del casino.

Juega de forma segura

Accede siempre desde redes privadas. El Wi-Fi público expone las credenciales de Mercado Pago a riesgos. Para operar en cualquier mercado pago casino online con garantías, una conexión segura es indispensable. Mantén actualizadas las apps.

Conoce tus límites

Configura límites de sesión y depósito directamente en la plataforma. Las herramientas de autocontrol están disponibles en todos los operadores confiables. Juega solo en casinos con licencias verificadas.

Regulación de los Casinos Online en Chile

La regulación del juego en Chile se establece en la Ley N.º 19.995, que fija las bases para la autorización, funcionamiento y fiscalización de los casinos. La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) supervisa el cumplimiento normativo, otorga concesiones y garantiza la transparencia de las operaciones.

En la práctica, los casinos online en Chile operan bajo licencias internacionales de Curaçao, Anjouan o Kahnawake, mientras el marco local se adapta al crecimiento digital. Las plataformas del ranking cuentan con licencias vigentes y certificaciones independientes que garantizan el juego limpio y la protección de datos en 2026.

Juego Responsable

El juego debe mantenerse como entretenimiento. En Chile existen recursos especializados:

SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol): orientación gratuita para conductas adictivas, incluyendo ludopatía.

Sociedad de Jugadores Anónimos de Chile : programa de apoyo entre pares.

Los casinos del ranking ofrecen herramientas de autocontrol: autoexclusión, límites de depósito y pérdida, y control del tiempo de sesión. Si el juego afecta tu vida cotidiana, usa estas herramientas o contacta a un profesional.

Preguntas Frecuentes

¿Qué debo hacer si Mercado Pago aprueba el depósito pero el casino no acredita el saldo?

Contacta al soporte del casino con el comprobante de Mercado Pago. El equipo técnico puede acreditar el monto manualmente. La mayoría de los operadores resuelven esta incidencia en menos de 24 horas.

¿Un código QR de Mercado Pago puede reutilizarse para varios depósitos en el casino?

No. Cada código es de uso único y caduca al completarse la transacción. Para cada nuevo depósito hay que generar un código desde la sección de depósitos del casino.

¿Puedo usar una misma cuenta de Mercado Pago en más de un casino online?

Sí, siempre que el nombre del titular coincida con el perfil registrado en cada plataforma donde se realice el depósito.

¿Qué ocurre si el nombre de Mercado Pago no coincide exactamente con el del casino?

El operador puede rechazar o retener el depósito hasta verificar la identidad. Los datos deben ser idénticos en ambas cuentas para evitar bloqueos.

¿Qué método de retiro conviene usar después de depositar en un casino online con Mercado Pago?

La transferencia bancaria es la vía más habitual en Chile. Skrill y Neteller permiten retiros más rápidos —entre 1 y 3 horas— en los operadores del ranking que los admiten.