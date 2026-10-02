China supera a EE. UU. en percepción de influencia positiva en América Latina

La cercanía del Gobierno del Presidente José Antonio Kast con la Casa Blanca contrasta con la percepción de los chilenos sobre la influencia de ambas potencias. Según Latinobarómetro 2026, el 70 % de los encuestados en Chile evalúa positivamente la influencia de China, mientras que un 46 % hace lo mismo respecto de Estados Unidos: una diferencia de 24 puntos porcentuales.

El estudio, realizado en 17 países y publicado este viernes, registra por primera vez una ventaja de Pekín sobre Washington en la percepción de influencia positiva en América Latina, informó El País. La valoración de China llega al 65 % y la estadounidense al 57 %, aunque Estados Unidos sigue siendo más popular en la región.

Entre 2020 y 2026, la proporción de latinoamericanos que considera positiva la influencia china subió desde un 48 % a un 65 %. En el mismo período, la evaluación favorable de Estados Unidos bajó del 60 % al 57 %. También aumentó la percepción negativa sobre Washington, del 28 % al 37 %, mientras que la de Pekín descendió del 37 % al 26 %.

La diferencia entre las preferencias ciudadanas y la orientación de los gobiernos también aparece en otros países. En Perú, la influencia de China recibe una valoración positiva del 72 %, frente al 62 % de Estados Unidos. En Argentina, los resultados son de 61 % y 43 %, respectivamente. El informe sostiene que la posición política de los gobiernos no está necesariamente relacionada con estas percepciones.

Lagos cuestiona el encaje del Escudo de las Américas

La directora de Latinobarómetro y de la consultora Mori Chile, Marta Lagos, contó al citado medio que interpreta los resultados como un desencuentro entre Washington y la región. A su juicio, después de los atentados de septiembre de 2001, Estados Unidos concentró su atención en otras zonas del mundo y dejó un espacio que ocuparon China, la Unión Europea, Japón y otras potencias.

Para la experta, el intento de Trump de retomar políticas intervencionistas ocurre en una América Latina que ha desarrollado mayor autonomía. Ese desajuste, sostiene, también afecta al Escudo de las Américas, la alianza impulsada por la Casa Blanca contra el narcotráfico y el crimen organizado, a la que se ha sumado Chile.

“EE UU arma el Escudo de las Américas en un momento en que América Latina es más independiente, libre y está más frustrada por la ausencia de desarrollo. Está muy desconfiada, y mira a China y su desarrollo con gran admiración”, afirmó Lagos.

El estudio también muestra que el 59 % de los latinoamericanos desaprueba la conducción de los asuntos internacionales por parte de Trump, frente a un 34 % que la respalda. Venezuela registra la mayor aprobación, con un 61 %, mientras México concentra el mayor rechazo, con un 79 %.