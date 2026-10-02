“Un retroceso inaceptable”: Editoriales de Chile critica recortes a Fondo del Libro y a bibliotecas

La Asociación de Editoriales de Chile criticó este viernes los recortes anunciado en el presupuesto 2027 del Ministerio de las Culturas, que incluye fuertes reducciones para el Fondo del Libro y las bibliotecas públicas.

Específicamente, se vieron afectados el programa de Mejoramiento Integral de Bibliotecas (-57,9%), el Fondo del Libro (-17,6%), y el Centro de Recursos de Lectura, Aprendizaje y Bibliotecas Escolar CRA-Subsecretaría de Educación (-8,4%), entre otros.

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“La reducción propuesta del 17,6 % al Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura es un retroceso inaceptable. ¿De qué sirve medir la comprensión lectora si al mismo tiempo se recortan los recursos para que las personas accedan a libros? Mejorar esos resultados exige sostener bibliotecas, apoyar la creación y la edición y fortalecer la mediación lectora. No basta con evaluar: hay que garantizar las condiciones para leer”, señaló Rocio Barros, presidenta del directorio de Editoriales de Chile.

“Los libros y la cultura son fundamentales para el desarrollo del país. Permiten comprender nuestro entorno, formar una mirada crítica y participar de la vida democrática. Reducir su financiamiento profundiza las desigualdades y restringe el acceso al conocimiento. La cultura no es un lujo que el gobierno pueda decidir sacrificar, es un derecho y una vía al desarrollo”.

Desde Editoriales de Chile rechazaron “el ninguneo a la cultura y al conocimiento que expresan estos recortes del actual gobierno de José Antonio Kast. Tratar su financiamiento como un gasto prescindible atenta directamente a la educación, al trabajo y al progreso del país”.

“Frente a la preocupación por los resultados de los estudiantes chilenos en lectura en la prueba PISA, el país necesita más acceso a los libros y al conocimiento. Recortar su financiamiento es avanzar en la dirección contraria”, alertó la entidad.

“El sector del libro no pide un favor, pide coherencia. No se construye un país más desarrollado dando menos oportunidades para leer. Si el gobierno mantiene esta propuesta, que lo diga con todas sus letras: eligió reducir los recursos que hacen posible el acceso a los libros y la lectura”, continuó.

Y terminó exigieron al gobierno “que revierta estos recortes y al Congreso que impulse la restitución de los recursos durante la discusión presupuestaria”.

Los recortes también fueron criticados desde la Sociedad de Escritores de Chile.

“En mi opinión, con este recorte al presupuesto de cultura nos encontramos ante una decisión que nos produce una honda preocupación, no solo por sus consecuencias para la actividad del arte y las instituciones culturales, sino porque que revela el verdadero lugar que asigna a la cultura en la concepción de país este gobierno”, señaló su vicepresidente, Jorge Calvo.

“La cultura no es un gasto accesorio del Estado como ellos lo consideran. Por el contrario, es una inversión en la conciencia de una sociedad”, cuestionó.