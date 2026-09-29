SLEP suspende e inicia sumario contra profesora que sugirió magnicidio del Presidente Kast en liceo

Un importante revuelo causó en Arica la difusión de un video en el que la profesora de Historia y Geografía del Colegio «Eduardo Frei Montalva», Maritza Gatica Coya, realizó un análisis de la Parada Militar y planteó la posibilidad de que alguno de los «francotiradores» que, según señaló, se encontraban en el desfile realizado en el Parque O’Higgins pudiera haberle disparado a una mosca que se posó sobre la cabeza del Presidente de la República, José Antonio Kast.

El testimonio llegó a manos de autoridades del Partido Republicano (REP), tales como la diputada Stephanie Jéldrez, el consejero regional Ignacio Gómez y el concejal Víctor Sepúlveda. A través de videos en sus redes sociales, todos ellos emplazaron a las autoridades del sector Educación a tomar medidas. Fue así que el 23 de septiembre, el Servicio Local de Educación “Chinchorro” (SLEPCh) inició un sumario administrativo y la maestra fue suspendida temporalmente de las aulas hasta que culmine la investigación interna.

Para investigar estos hechos, se designó un fiscal a cargo del sumario y el SLEPCh señaló que habrá “el debido proceso y con el adecuado esclarecimiento de los hechos, resguardando la objetividad, confidencialidad y garantías que corresponden a este tipo de procedimientos administrativos”.

El video habría sido capturado por un estudiante que presenció la clase de la cuestionada maestra, contraviniendo, eso sí, la prohibición del uso de celulares dentro de las aulas. Según denunció el consejero regional Ignacio Gómez en su red de Instagram, una de las alumnas estaría siendo “perseguida” por autoridades del colegio, al ser sindicada como quien difundió el extracto de la clase en que la profesora emitió los comentarios.

La mosca y los francotiradores

El relato de la profesora sumariada es bastante crudo. Luego de preguntarse por qué no actuaron los francotiradores durante la Parada Militar, advirtió que el Gobierno del Presidente Kast «no está colaborando», al impulsar, según sostuvo, medidas desconectadas de la ciudadanía. A su juicio, esta situación sería el caldo de cultivo para un nuevo estallido social.

El video difundido ampliamente por las autoridades republicanas, se inicia así: “¿Y vieron la foto de los francotiradores? ¿No vieron la Parada Militar? Habían (sic) unos francotiradores, ¿no los vieron? Amaro, ¿no viste la tele?… Puta madre, te lo perdiste. ¿Manuel, viste que habían (sic) unos francotiradores? En Santiago poh, en la Parada Militar. Porque la Parada Militar muestra todo lo que tenemos como país para defendernos. Y salieron unos francotiradores“.

Luego, la maestra aludió al video viral que circuló sobre una mosca que se le posó en la cabeza al Presidente Kast, señalando: “Y luego yo dije: si se le paró una mosca en la cabeza del Presidente, ¿por qué esos francotiradores no espantaron la mosca? Es verdad, digo yo. Era el momento ideal para que ellos comprobaran la puntería… Tenían la oportunidad de demostrar su destreza. Pero por otro lado, yo digo que está bien que no la hayan demostrado, porque imagínense después ahí quién va a tener que limpiar. No. Ja ja ja”.

Finalmente, el registro concluye con las afirmaciones de la profesora, expresando que “no se puede tener a un Presidente de extrema derecha en Chile, un sujeto que recibió educación nazi. Yo siento que ahora el Gobierno no está colaborando, porque sus medidas son tan desconectadas con nuestra realidad que es como que en serio quieren que haya un estallido 3.0”.

Consultada la presidenta regional del Colegio de Profesores, Felicidad Verits, no hubo pronunciamiento sobre el caso.