Señales de alerta: Trib. Ambiental vuelve a rechazar proyecto de incineración de basura en Lautaro

El Tercer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por WTE Araucanía, empresa que desde 2016 intenta desarrollar en Lautaro un proyecto para incinerar residuos de la Región de La Araucanía y generar electricidad. La sentencia, publicada el 25 de septiembre, se suma a los rechazos que la iniciativa recibió en 2022 por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional y en 2023 por el Comité de Ministros. Para las organizaciones que se han opuesto al proyecto, la decisión marca un nuevo capítulo de una disputa que ya se acerca a una década.

La oposición se ha construido durante estos años desde distintos frentes. Comunidades mapuche de Lautaro, organizaciones sociales, vecinos, la municipalidad y agrupaciones ambientales participaron en observaciones, movilizaciones y acciones contra el proyecto. En su comunicado, la Red de Acción por los Derechos Ambientales (RADA) destaca además el apoyo de la Alianza Basura Cero Chile y de la alianza global GAIA, que reúne a organizaciones contrarias a la incineración de residuos.

El debate de fondo es qué hacer con la basura una vez que deja de ser útil. WTE Araucanía presentó la incineración con generación eléctrica como una alternativa para transformar los residuos en energía. RADA cuestiona ese modelo y sostiene que quemar basura no elimina sus impactos, sino que genera emisiones y residuos derivados del proceso. La organización plantea que, incluso con sistemas de control de emisiones, existen sustancias que pueden permanecer en el ambiente y acumularse en las cadenas alimentarias.

Pero el rechazo al incinerador no cierra el conflicto por los residuos en Lautaro. El comunicado pone ahora el foco en el proyecto Relleno Sanitario Pintamahuida, aprobado por la Comisión de Evaluación Ambiental el 8 de septiembre. Según RADA, el proyecto tendría capacidad para recibir residuos de toda la región y supondría el tránsito de unos 45 camiones diarios, además de emisiones de metano y generación de lixiviados. La organización también advierte que el lugar escogido corresponde a un humedal incluido en el inventario del Ministerio del Medio Ambiente.

Para RADA, ambos proyectos responden a una misma lógica: concentrar en una comuna rural la disposición de residuos generados en otros territorios. Frente a ese modelo, la organización propone avanzar hacia una estrategia de Basura Cero, basada en reducir la generación de residuos y aumentar su valorización. Entre las medidas que plantea están la separación en origen, la recolección diferenciada de residuos orgánicos y reciclables, el compostaje y la recuperación de materiales. Según sus estimaciones, estas medidas podrían reducir en hasta 80% los residuos que actualmente llegan a los principales sitios de disposición final de la zona.

La disputa, por tanto, no termina con la sentencia. WTE Araucanía todavía puede recurrir a la Corte Suprema mediante un recurso de casación, según señala RADA. Al mismo tiempo, la organización destaca los cinco proyectos de composteras subcomunales financiados por el Gobierno Regional como una señal de avance hacia otra forma de gestionar los residuos.

El caso de Lautaro vuelve así a poner en discusión una pregunta que excede a esta comuna: si la basura se puede seguir trasladando y acumulando lejos de los lugares donde se genera, o si el desafío climático y ambiental obliga a reducirla y transformarla antes de que llegue al relleno sanitario.