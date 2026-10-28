Arica acusa que Subsecretaría de Prevención del Delito mantiene 20 cámaras del centro inactivas

Un dardo al funcionamiento del sistema de televigilancia lanzó el concejal del Partido de la Gente (PDG), Daniel Manríquez Zúñiga, al denunciar que algunas cámaras instaladas en el centro de la ciudad no están activas.

La respuesta vino de inmediato desde de la Dirección de Prevención y Seguridad Humana (Dipresegh) de la Municipalidad de Arica. En plena sesión del Concejo Municipal, realizada el 13 de octubre, el director de esa repartición, Sebastián Moreno Navea, reconoció que existen 20 aparatos que no están en funcionamiento y que corresponden a un proyecto financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Según su versión, permanecen desconectados a la red municipal porque habría un litigio pendiente con el proveedor.

El directivo confirmó que este equipamiento fue implementado a través del Plan Calle Segura a partir de 2020, en el segundo mandato del Presidente Sebastián Piñera. “Son 20 cámaras que no forman parte del sistema de televigilancia municipal, que cuenta con 232 cámaras. De estas 20, hay siete en el casco histórico de la ciudad y el resto está ubicado por el sector del terminal de buses. Este proyecto fue ejecutado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y fue entregado a la municipalidad, pero el municipio no tiene injerencia en ellas porque no están funcionando. Llevan casi dos años sin funcionar”, aseguró.

Moreno dijo que el municipio ha realizado gestiones ante la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) para obtener una solución “porque los postes que las soportan están ubicados en lugares estratégicos de la ciudad, como el casco histórico y el terminal de buses. Nosotros, como municipalidad, no podemos intervenir con un equipamiento nuestro, porque la empresa que está haciendo la demanda a la SPD puede ir contra nosotros. Estamos esperando que haya un pronunciamiento pronto”.

El directivo sostuvo que requiere los postes para la instalación de cámaras que estén conectadas con la red municipal de televigilancia, dado que están en puntos de alta afluencia de público.

Sobre esta denuncia, el secretario regional ministerial de Seguridad Pública, Pedro Álvarez Ortega, confirmó que las 20 cámaras inactivas corresponden al contrato suscrito con la empresa proveedora del servicio en referencia, que “finalizó en el mes de octubre de 2025, respecto del cual existe un litigio pendiente entre la empresa Ingesmart SPA y la Subsecretaría de Prevención del Delito dentro del Plan Calle Segura del año 2020”.

En efecto, este equipamiento forma parte de las mil cámaras para 66 comunas que fueron adjudicadas a Ingesmart SPA. El año pasado, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric decidió poner término anticipado al contrato con esta firma por incumplimientos y aplicar multas superiores a los $3 mil millones. Sin embargo, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago ordenó a la Subsecretaría de Prevención de Delito que restituyera 17.510 UF ($705 millones) a la firma, que se encuentra en un proceso de reorganización concursal para evitar la quiebra.

El seremi en cuestión no hizo pública una fecha para que los 20 aparatos puedan ser utilizados.

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