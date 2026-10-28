Kast proyecta repunte de la inversión en Enade y destaca que en 2027 “no hay elecciones”

El Presidente José Antonio Kast aprovechó su intervención en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade 2026) para proyectar una recuperación de la inversión y defender las decisiones económicas adoptadas durante los primeros meses de su administración. También destacó una particularidad del próximo año: la ausencia de elecciones.

Durante el encuentro empresarial, desarrollado este miércoles bajo el lema “Tempus Invertendi: Tiempo de Invertir”, el Mandatario aseguró que Chile tiene condiciones para recuperar su posición económica en América Latina.

“Chile fue un ejemplo, un faro en Latinoamérica, y podemos volver a serlo. Y esto no lo digo por voluntarismo. Lo digo porque para el año 2027 ya se proyecta una inversión cercana al 8,1%”, afirmó.

Kast contrastó esa proyección con el promedio de inversión de la última década, que situó en 1,7%, y sostuvo que el país está próximo a revertir la tendencia. “Miren el salto que estamos a punto de dar. Esas malas tendencias las estamos dando vuelta”, señaló.

El Presidente también destacó las perspectivas para los próximos cinco años. “Ya se proyectan más de 95 mil millones de inversión para los próximos cinco años. Es la cifra más alta de la última década”, aseguró.

En ese contexto, valoró que 2027 no contemple procesos electorales, lo que, a su juicio, permitirá concentrar los esfuerzos en la actividad económica. “Y este año 2027 tenemos algo muy bueno: no hay elecciones. Así que tranquilos, todo va a estar bien”, expresó ante los asistentes.

El Mandatario agregó que serán “12 meses para trabajar e invertir sin el ruido de las campañas electorales, que tanto nos desvían”, y llamó a tomar decisiones sin esperar condiciones ideales.

Durante su discurso, Kast también hizo un balance de su gestión y defendió medidas que han generado costos políticos para el Ejecutivo, entre ellas el alza de los combustibles. “Cambiamos la ambigüedad por decisión. Cuando tuvimos que sincerar que el alza de los combustibles, sabíamos que ese costo lo íbamos a pagar en las encuestas”, sostuvo.

En materia económica, vinculó la recuperación de la inversión con el ordenamiento de las cuentas y la gestión estatal. “Sin responsabilidad no hay inversión. Nadie invierte en un país que tiene todo desordenado. Y nosotros, como lo digo en simple, hemos llegado a ordenar la casa”, afirmó.

También destacó la promulgación de la denominada Ley de Reconstrucción, que calificó como “un hito histórico en nuestra nación”, y aseguró que contribuirá a generar empleo. “Es una ley que dará más y mejor trabajo”, planteó, antes de enfatizar que “el empleo no lo crea el Estado”.

Otro de los puntos de su intervención fue la agilización de los permisos para proyectos de inversión. Kast sostuvo que el concepto de “permisología” debería desaparecer del debate y comprometió la implementación de la ley marco de autorizaciones sectoriales, aprobada durante el Gobierno de Gabriel Boric.

En ese ámbito, reivindicó la continuidad de las políticas públicas entre administraciones. “Un Estado no es solo un gobierno, son políticas de continuidad”, señaló, junto con plantear que el objetivo es que “el Estado sea un socio, no un obstáculo”.

Finalmente, el Presidente abordó la seguridad como una condición para atraer inversiones. “Nadie va a invertir donde se roban una máquina”, afirmó, y aseguró que su administración ha impulsado cambios en esta materia dentro de los márgenes legales.

“La mano cambió y ha ido cambiando con fuerza, siempre dentro de los marcos legales”, sostuvo.