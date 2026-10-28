A días de Halloween: Esta es la música más escuchada en Chile durante la “Spooky Season”

Halloween está a la vuelta de la esquina y un componente clave de esta celebración importada es la música. Sea en fiestas con amigos, salida a buscar dulces y lucir disfraces o simplemente como forma de ambientación, Chile musicaliza el 31 de octubre de forma marcada y al alza.

Según informó Spotify, las reproducciones de listas de Halloween crecieron un 36 % en los primeros diez días del mes en comparación con el mismo periodo del 2025. Esta cifra supera ampliamente el crecimiento del 17 % que se registró a nivel mundial en la plataforma.

Más específicamente, los clásicos de Halloween son lo que más se escucha en la “spooky season”. “Thriller”, del rey del pop estadounidense Michael Jackson, superó las 169 mil reproducciones, lo que representa un 63 % más que en igual periodo del año pasado. El crecimiento no es casual; si no, vaya a ver el video musical de la canción, ambientado particularmente en monstruos y fantasía.

En la misma línea, “Disturbia”, de la barbadense Rihanna, aumentó en un 59 % sus reproducciones, mientras “Somebody’s Watching Me” de Rockwell marcó un alza del 20 %.

En cuanto a artistas nacionales, 31 Minutos marcó pauta con “Drácula, Calígula, Tarántula”, de su cuarto disco Arwrarwrirwrarwro. La canción estuvo el año pasado en el top 15 de canciones más escuchadas durante el pasado octubre y en este mes acumula más de ocho mil reproducciones, con su vibra gótica y oscura.

En cuanto a las listas de reproducción favoritas, Carrete Chile (Halloween), Halloween Playlist 2026 y Halloween Party lideran los números.