Panguipulli: denuncian 15 vehículos de salud fuera de servicio

Alrededor de 15 ambulancias y vehículos destinados al traslado de pacientes y funcionarios de la salud municipal de Panguipulli permanecen fuera de servicio, según denuncia la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam). La organización afirma que la situación afecta las rondas médicas y las visitas domiciliarias en sectores rurales de la comuna.

El presidente comunal de Confusam, Orlando Romero, dijo a Radio Bío Bío que los problemas de mantenimiento vienen de hace años, pero se agravaron en 2026. Según Romero, Coñaripe y Liquiñe tienen ahora una ambulancia para ambos sectores, luego de que otra fuera trasladada a Neltume, que no tenía el servicio. El dirigente sostiene que los equipos que atienden a pacientes postrados o que requieren cuidados paliativos deben esperar hasta tres horas por un vehículo.

Mauricio Olivares, presidente de la Junta de Vecinos de Ñancul Bajo, donde se realizan rondas médicas dos veces al mes, cuenta que los conductores deben trasladar rápidamente a los funcionarios entre distintos sectores y que algunas visitas a pacientes postrados no se hacen en las fechas previstas por falta de vehículos.

Según Romero, desde el taller municipal les han informado que no hay recursos para las reparaciones. Radio Bío Bío intentó obtener una respuesta de la Municipalidad de Panguipulli, sin éxito. La cifra de vehículos detenidos corresponde a la denuncia de los funcionarios y no a un inventario oficial contrastado.

Lea la edición completa del newsletter en el siguiente link.