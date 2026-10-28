Rabat se aferra a Justicia: La Moneda ratifica respaldo de Kast pese a presión por su salida

Pese a las crecientes presiones políticas, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, continúa contando con el respaldo del Presidente José Antonio Kast. Así lo aseguró este miércoles el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, quien descartó que exista motivo para exigir su renuncia por la polémica de las rebajas de condenas concedidas durante la actual administración.

El secretario de Estado enfrenta cuestionamientos por beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales, violaciones de derechos humanos y personas que afirmaban pertenecer al Tren de Aragua. La controversia ha llevado a sectores de la oposición a preparar una acusación constitucional, mientras que parlamentarios del propio oficialismo también han pedido su salida.

Consultado durante la vocería en La Moneda, Arenas fue categórico: “El ministro cuenta con el mismo respaldo del presidente José Antonio Kast. El ministro Rabat ha sido un gran ministro; él no ha cometido ningún hecho ni ilegal ni inconstitucional”.

La defensa del Ejecutivo no se limitó a ratificar la continuidad del titular de Justicia. El subsecretario también insistió en comparar los decretos del actual Gobierno con los dictados durante la administración de Gabriel Boric, argumentando que ambos tuvieron como resultado la liberación de personas condenadas.

Sin embargo, existe una diferencia central en los procedimientos. Durante el Gobierno anterior, el Ministerio de Justicia rechazó inicialmente las solicitudes y defendió esas negativas ante los tribunales, que posteriormente podían disponer la concesión de los beneficios. Bajo la administración de Kast, en cambio, la cartera encabezada por Rabat aprobó rebajas de condenas por vía administrativa, sin una orden judicial que obligara a concederlas.

Arenas abordó las críticas a esa comparación y defendió lo expresado en vocerías anteriores. “Algunos han señalado que fue como una especie de operación para engañar, para distraer, y yo quiero reafirmar nuevamente que ambos decretos, el de este gobierno y el del gobierno de Gabriel Boric, llegan a la misma conclusión: quedan en libertad”, sostuvo.

Luego insistió en que las diferencias de procedimiento no modifican el argumento del Ejecutivo. “Los argumentos podrán ser distintos, la forma de llegar podrá ser distinta, pero lo que dije en la última vocería fue que los decretos, su resultado era igual, y lo afirmo y lo sostengo”, subrayó.

La posición del Gobierno se mantiene mientras aumentan los cuestionamientos parlamentarios y se evalúa una acusación constitucional contra Rabat.

Sobre esa posibilidad, Arenas reconoció que la Cámara de Diputados tiene atribuciones para presentar el libelo, pero adelantó que el Ejecutivo considera que no existen fundamentos constitucionales para proceder.

“Nosotros, como ejecutivo, consideramos que no se cumple ninguna de las causales establecidas en la Constitución para una acusación constitucional”, afirmó.

Finalmente, el subsecretario descartó que la eventual presentación de esa acción parlamentaria justifique la salida del ministro.

“Los ministros están en sus cargos mientras cuentan con la confianza del Presidente de la República y el ministro Rabat cuenta con la plena confianza del Presidente de la República”, concluyó.