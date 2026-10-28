Flávio Bolsonaro llega a Miami tras huir de Brasil con apoyo de gobierno de Milei

El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos tras abandonar Brasil junto con su familia, pese a una orden judicial que le prohibía salir del país. Según información atribuida por Estadão a funcionarios estadounidenses, su llegada fue confirmada por autoridades de Washington, aunque los registros de vuelo consultados todavía situaban al avión que lo transportaba rumbo a Miami.

La aeronave privada Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, despegó durante la madrugada de este miércoles 28 de octubre desde Puerto Iguazú, Argentina, realizó una escala para cargar combustible en Guayaquil, Ecuador, y continuó hacia el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami. El aterrizaje estaba previsto alrededor de las 10:40, hora de Brasilia.

El traslado fue confirmado por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus dos hijas ingresaron al país a las 22:50 del martes por el Puente Internacional Tancredo Neves. Posteriormente, fueron trasladados al aeropuerto con escolta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria argentina.

La familia abordó la aeronave operada por Baires Fly a las 23:30 y despegó a las 00:21 del miércoles. Según los registros de seguimiento aéreo, el avión evitó sobrevolar territorio brasileño durante su recorrido.

El papel del gobierno de Milei

De acuerdo con La Nación, uno de los antecedentes que incrementó las sospechas sobre una eventual colaboración del gobierno de Javier Milei fue la presencia de Santiago Caputo, estrecho asesor presidencial, en Misiones durante la salida de Bolsonaro.

El medio argentino informó que efectivos de seguridad escoltaron el vehículo que transportó a la familia desde la frontera hasta el aeropuerto. Sin embargo, las autoridades argentinas no han confirmado que el mandatario haya participado personalmente en la coordinación del operativo.

La polémica también alcanzó al director de Comunicación Digital de la Presidencia argentina, Juan Pablo Carreira, quien celebró públicamente la salida del senador brasileño y sostuvo que ahora se encontraba a salvo de una persecución política.

Trump abre las puertas a Bolsonaro

La llegada a Estados Unidos se produjo después de que el gobierno de Donald Trump confirmara su disposición a conceder visas al dirigente brasileño y su familia.

Consultado por el paradero del senador, Trump declaró: “Realmente no sé dónde está, pero escuché que estaba en la Argentina”. También respaldó su eventual ingreso a territorio estadounidense.

La salida de Bolsonaro ocurrió después de que el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenara la entrega de sus pasaportes y prohibiera que abandonara el país. La medida fue adoptada en el marco de una investigación penal por lavado de dinero.

El senador había sido derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre. Su salida del territorio brasileño, pese a la prohibición judicial, y el operativo realizado en Argentina abren interrogantes sobre las eventuales responsabilidades de quienes facilitaron su desplazamiento.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026