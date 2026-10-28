Elecciones FEUT: impugnación por irregularidades deja en suspenso resultados del balotaje

Los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá (FEUT), realizada entre el 20 y el 21 de octubre, se mantienen en suspenso y bajo reserva debido a una impugnación por presuntas irregularidades. El balotaje se llevó a cabo luego de que ninguna de las cuatro listas postulantes obtuviera la mayoría absoluta en la primera votación.

Un sinnúmero de irregularidades expuestas en una impugnación presentada por el alumno gradista de Derecho, Johan Pérez, ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), puso en pausa la proclamación de la Lista 2 “Siembra Unidad” como la ganadora, que obtuvo la primera mayoría con 783 votos (53,6%), versus la Lista 1 “Para los estudiantes”, con 602 sufragios (41,2%), vinculada al Movimiento Gremialista y que cuenta con la participación de un militante del Partido Republicano.

La opción 2 se autoproclamó vencedora en su Instagram y luego fue felicitada desde esa misma red social por la Directiva Regional del Partido Comunista. Esto, pese a la instrucción del Tricel de esperar el acta de cierre con el cómputo oficial. De 8.631 estudiantes habilitados para votar, solo participaron 1.718 alumnos, cantidad que cumplió apenas el quorum de 1.594 votos que se requería para validar el balotaje.

En medio del cuestionado proceso electoral se produjeron tres renuncias de los miembros del TRICEL y solo quedaron en funciones el presidente Sebastián Quiroz Caquisane y la secretaria de Comunicaciones, Constanza Rojas Sobarzo. También desertó el árbitro arbitrador, Benjamín Dueñas Carreño, quien fue el que propuso avanzar hacia el balotaje para “salvar” el proceso que pretendía reeditar la FEUT después de seis años sin poder elegir una directiva.

Aquí Arica intentó obtener una versión del presidente del TRICEL, quien se excusó de entregar declaraciones, argumentando que la impugnación a los comicios aún estaba en análisis y que podría pronunciarse una vez resuelta.

Las sucesivas renuncias de integrantes del TRICEL, motivadas –según lo expuesto en un acta del organismo– por afectaciones a la salud mental, hostigamientos y ciberacoso, dejaron al tribunal sin quorum para continuar su labor.

Así quedó consignado en el acta suscrita el domingo pasado, en la que se señala que “ante la imposibilidad de continuar operando, los dos miembros restantes (Sebastián Quiroz y Constanza Rojas) asumen la responsabilidad legal de custodia y resguardo de todos los documentos y antecedentes electorales (actas de escrutinio de los CEC, votos, colillas y expedientes de reclamaciones de la FEUT). Se procederá de inmediato a informar de esta situación al Consejo de presidentes de Carrera y a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), para que se designe, en el más breve plazo, a los reemplazantes correspondientes que permitan restablecer el quorum y dar continuidad a la proclamación de los Centros de Estudiantes y a la resolución de las denuncias pendientes de la FEUT”.

Impugnación pendiente

La impugnación presentada por el estudiante Johan Pérez busca invalidar todo el proceso electoral y convocar a nuevas elecciones, ajustadas al reglamento aprobado en 2018 por la Contraloría Universitaria para los comicios estudiantiles de la Universidad de Tarapacá.

El gradista expuso que, desde los preparativos de la primera vuelta, hizo observaciones formales advirtiendo presuntas incompatibilidades relacionadas con los días de votación, la modalidad híbrida y online, la habilitación electoral, la publicación del padrón y la intervención de un ministro de fe pública.

Pérez enumeró una serie de anomalías que, a su juicio, ocurrieron durante la primera vuelta. Entre ellas mencionó la habilitación de la votación online, modalidad que –según afirma– no está contemplada en el reglamento; la decisión de realizar una segunda vuelta por sugerencia del árbitro arbitrador; la anulación de una mesa; y la invalidación de toda la votación electrónica en el campus Velásquez.

Al mismo tiempo, el estudiante reprochó que no se atendiera el reglamento electoral, que regula el balotaje y establece los plazos de campaña y la realización de dos debates para garantizar el proceso. También cuestionó que se insistiera en utilizar exclusivamente el sistema de votación online, pese a los problemas que presentó durante la primera vuelta.

En síntesis, la reclamación “se funda especialmente en la sustitución del procedimiento presencial del material de sufragio, la exclusión de una votación convocada para subsanar irregularidades y la falta de fundamentación suficiente acerca de cómo se conformó el resultado que sustenta el balotaje. Estos hechos deben examinarse conjuntamente y con los registros técnicos y electorales, diferenciando las infracciones acreditadas de aquellas cuya ejecución requiere comprobación”.

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