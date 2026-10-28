Municipalidad de Peñalolén clausuró sede de la ANFP tras irregularidades con Dirección de Obras

El alcalde de la comuna de Peñalolén, Miguel Concha, ordenó la clausura del edificio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por irregularidades administrativas.

“Este edificio no tiene ninguna autorización para funcionar” porque “no cuenta con recepción definitiva de parte de la Dirección de Obras Municipales”, indicó el jefe comunal.

“Este edificio, cuando se construyó, necesitaba realizar un trámite más, que era la recepción definitiva, que es un trámite obligatorio por la Ley General de Construcción y Urbanismo que tenemos en Chile. Este edificio no la cuenta, y por eso el día de hoy estamos clausurando este espacio”, añadió. Esto significa que los funcionarios y administradores deberán dejar el recinto de avenida Quilín 5635.

Asimismo, el alcalde reafirmó la denuncia que la Municipalidad instruyó contra el ente rector del balompié nacional por no tener la patente comercial correspondiente.

La morosidad, tal como se planteó hace un tiempo, alcanzaría los 172 millones de pesos. Esto, para el jefe comunal, es “inaceptable, porque esos recursos nos permiten poder generar mayores beneficios para los vecinos y vecinas de Peñalolén”.

“Lo más impresentable es que, teniendo todas las condiciones para poder regularizarlo, no lo han hecho. Esta institución no ha respetado al municipio de Peñalolén, no ha respetado la ley y por eso hoy, como Municipalidad, estamos en la obligación de generar esta clausura”, agregó Concha.

La única solución que tendrá la ANFP es “acercarse a la Dirección de Obras, subsanar todas las situaciones pendientes que tienen relación con esta recepción definitiva, que es la final y, una vez que eso, ya quede ordenado, inmediatamente se levanta la clausura”.