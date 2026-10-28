En Corral, más de la mitad de los escolares falta regularmente a clases

En Corral, el 55,5% de los estudiantes faltó al menos al 10% de sus clases entre marzo y julio de este año. En Lanco, esa proporción fue de 22,2%: 33,3 puntos porcentuales menos. La región, en tanto, registra su menor nivel de ausentismo escolar crónico desde 2018.

Los datos son de un análisis de Fundación Presente, elaborado con registros oficiales del Ministerio de Educación. Según el informe, 26.114 de los 67.702 estudiantes de Los Ríos presentan ausentismo crónico, el 38,6% de la matrícula; es decir, casi 4 de cada 10. La cifra bajó 5,6 puntos respecto de 2025 y queda bajo el promedio nacional de 40,7%. La asistencia promedio regional llegó a 89,4%, por sobre el 88,6% nacional.

Valdivia registra un 45,6% de ausentismo crónico, equivalente a 11.164 estudiantes; La Unión, un 45,2% y Paillaco, un 42,1%. Estas dos últimas localidades son las únicas comunas donde el indicador empeoró respecto del año anterior: en La Unión subió 7,7 puntos porcentuales y en Paillaco, 3,4.

Corral, con la proporción más alta (448 estudiantes de una matrícula de 807), también registra la mayor reducción regional: 30,5 puntos menos que en 2025. Lanco tiene el menor ausentismo, seguida de Panguipulli y Río Bueno, ambas con 26,5%.

“Las diferencias entre comunas muestran que no hay una sola receta. Con datos por comuna, los municipios y los equipos directivos pueden detectar a tiempo qué estudiantes están empezando a faltar y trabajar con sus familias antes de que esas inasistencias se acumulen”, explicó Andrés Contreras, director de Evaluación y Monitoreo de la Fundación Presente.

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