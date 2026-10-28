Los datos duros sobre el cambio climático en el Biobío

Presentado por:

¡Hola, Biobío! Queríamos partir esta edición informando sobre la entrega de la Plaza Perú, pero no se pudo… quedaremos atentos desde esta redacción al nuevo, nuevo, nuevo plazo. Lo que sí se cumplió, luego de cuatro intentos frustrados anteriores, fue la formalización del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por el caso de la Embotelladora Llacolén. En esa causa se le acusa de haber perjudicado el erario del municipio por unos $1.300 millones, tras haber promovido un “perdonazo” a las deudas por patentes que tenía la embotelladora. Chamorro, además, enfrentará un juicio oral por la causa Puerto Coronel, en la que se le acusa de haber recibido sobornos de parte de ejecutivos de la empresa.

En esta edición también profundizamos en los dichos del diputado por el distrito 21, Cristóbal Urruticoechea (PNL), quien sostuvo durante una cuenta pública de la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, que su sector no cree en el cambio climático. Hablamos con dos expertos: el climatólogo Martín Jacques y la experta en multiamenazas Edilia Jaque, ambos académicos de la Universidad de Concepción, quienes explican no solo por qué el cambio climático es muy real, sino que además señalan que nuestra región es especialmente vulnerable.

Por ejemplo, Jacques cita un estudio que muestra que la recurrencia de las condiciones meteorológicas extremas de los últimos años, con temperaturas del aire en el verano sobre los 40 °C, “sugiere una contribución del cambio climático al establecimiento de este nuevo régimen de incendios forestales”. Cabe recordar que estos incendios han significado la pérdida de vidas humanas y miles de personas sin hogar.

Además en esta edición:

El “hermano Quelo”, uno de los delincuentes sexuales con más víctimas confirmadas y que aprovechó su rol de pastor en Talcahuano para abusar de menores de edad, fue uno de los beneficiados con los decretos del Ministerio de Justicia. Con ello, Luis Caamaño Mora, actualmente de 74 años, ya se encuentra en libertad.

Dos escuelas de Medicina de Concepción, la de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y la de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) se fueron a paro. Según los estudiantes, en ambas persiste una serie de deficiencias, tanto de infraestructura como de docentes. Los alumnos de la UNAB, por ejemplo, acusan que en su residencia del Hospital de Los Ángeles hay ratones.

El Centro de Rescate y Rehabilitación para la Fauna Silvestre, Ñacurutú, anunció que interpondrá una querella contra el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), luego de que ese organismo requisara animales que estaban internados en la fundación. Según Ñacurutú, los animales fueron llevados al centro por el mismo SAG.

Tres alternativas de visitas a viñedos en valles del Biobío se están promocionando como opciones turísticas para este verano. En San Rosendo la experiencia incluye bicicletas eléctricas y el siempre apreciado viaje en tren.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Biobío, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional.

1

El diputado Urruticoechea y el cambio climático (que es real)

Durante la cuenta pública de la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, el diputado Cristóbal Urruticoechea afirmó que su sector no creía en el cambio climático. Textualmente, dijo que “en un minuto y medio no alcanzo a preguntarle todas las cosas que quisiera. Todos estos tratados internacionales que hoy día continúan, el lenguaje, el cambio climático, cosa en la que nosotros no creemos, y una serie de situaciones más que serían bueno revertir, pues vienen de un gobierno completamente ideologizado”.

Sus palabras fueron muy comentadas y criticadas en una región que justamente está sufriendo eventos extremos debido, en buena parte, al cambio climático. Martín Jacques Coper, geofísico y climatólogo de la Universidad de Concepción, explica que “el fenómeno del cambio climático, sus manifestaciones e impacto no corresponden a una ideología. El conocimiento en estas materias es producto de la investigación científica, que se sustenta en la investigación basada en el método científico”.

El científico ejemplifica enumerando algunas investigaciones efectuadas en el Biobío: “En las últimas décadas, la precipitación muestra una tendencia a la disminución en el centro-sur de Chile, y la causa principal de esto es el cambio climático de origen humano. En particular, Carriel Sur (Concepción) exhibe una tendencia de -36 milímetros por década, entre 1960 y 2016”, según un estudio de Boisier de 2018.

Otro estudio, de González-Reyes en 2023, indica que “las olas de calor de verano han aumentado su frecuencia e intensidad en Chile al menos desde 1980, particularmente en el Valle Central entre Maule y Biobío”. De hecho, otras dos investigaciones de 2023 y 2024 señalan que el cambio climático de origen humano es una de las causas de los megaincendios que ha sufrido el sur de Chile, y que han dejado fallecidos y miles de personas sin vivienda.

“Los megaincendios han sido coincidentes con días extremadamente cálidos (temperaturas del aire sobre los 40 °C) y vientos muy intensos en la zona de ocurrencia que, unidos a un abundante y continuo combustible de vegetación y múltiples focos de ignición, son una receta perfecta para generar graves catástrofes socioambientales. Estas condiciones meteorológicas tampoco tienen precedente en el registro histórico y su recurrencia en los últimos años sugiere una contribución del cambio climático al establecimiento de este nuevo régimen de incendios forestales”, según el estudio de 2023 publicado por el Centro del Clima y la Resiliencia (CR2).

Por su parte, Edilia Jaque, directora del Grupo Multiamenazas Biobío y también académica de la Universidad de Concepción, explica que Chile se considera altamente vulnerable al clima debido a una combinación de factores geográficos, climáticos y de asentamiento humano. En el Biobío, por ejemplo, “gran parte de la población se concentra en zonas de laderas o zonas de llanuras de inundación o humedales que han sido rellenados”.

La académica sostiene, además, que en zonas vulnerables, los estragos suelen ser mayores. “No es lo mismo que ocurra un deslizamiento en la localidad de Juan Riquelme, en la comuna de Concepción (que acaba de sufrir uno durante la semana pasada), a que ocurra un deslizamiento en la comuna de Las Condes. ¿Qué quiero decir con eso? Que además como región somos más vulnerables, y la vulnerabilidad tiene que ver con las condiciones en que enfrentamos esa amenaza, en cómo estamos preparados para enfrentar esos fenómenos”.

Por eso, Jaque advierte que “es muy fácil decir que el cambio climático no existe, sin tener fuentes. La certeza científica de estos cambios está documentada, ha sido informada a todos los niveles, no solo a los niveles científicos, sino también a los niveles políticos, con informes orientados a los tomadores de decisiones”.

No es la primera vez que Urruticoechea se lanza en contra del consenso científico. En octubre de 2025, en una intervención en la Cámara Baja, ya había intentado argumentar que el cambio climático que enfrentamos en la actualidad, tiene más que ver con ciclos naturales que con causas de origen humano. Esa vez sostuvo: “Como pueden refutar que Greenland, Groenlandia, hace mil años, cuando fue conquistada por los vikingos, le llamaron Greenland, tierra verde, y hoy es un bloque de hielo. ¿Fue por culpa de los vikingos, según ellos, según la izquierda?”.

Cabe explicar que el nombre Greenland fue puesto por Erik El Rojo, el vikingo que comandó una expedición que llegó hasta esa isla, como una estrategia para atraer a otros colonos (no porque Groenlandia fuera una tierra verde y de clima agradable).

2

“Hermano Quelo”: el pastor pedófilo de Talcahuano liberado con la firma de Rabat

De quienes están en la lista de liberados por los criticados decretos que permitieron rebajas de condenas a violadores y pedófilos, es uno de los que tiene más víctimas confirmadas. Se trata de Luis Caamaño Mora, el “hermano Quelo”, quien formó una secta que operó en Talcahuano, Penco, Concepción y San Bernardo, en la cual se presentaba como enviado de Dios. Caamaño se aprovechó del poder que ganó entre sus feligreses para abusar de al menos cinco menores de edad. Durante la investigación también se determinó que había abusado de mujeres adultas, las que no lo quisieron denunciar.

Caamaño fue condenado en 2007, en Concepción, a 17 años y un día de presidio por violaciones, estupro y abusos sexuales que cometió en contra de tres menores de edad de entre 10 y 16 años, pena que se sumó a otra de cinco años y un día que recibió en San Bernardo por abuso sexual contra otras dos menores.

A pesar de estos nefastos antecedentes, este año fue uno de los beneficiados con los decretos del Ministerio de Justicia. En su caso, la firma de su liberación fue estampada por el mismo ministro Fernando Rabat, que le permitió una rebaja en su condena de casi un año y medio. Lo más paradójico es que en febrero de este año, Caamaño ya había solicitado una rebaja, pero el Ministerio de Justicia del gobierno anterior se la negó. Ahora, la solicitud la realizó interponiendo un recurso de amparo, pero las autoridades de justicia se apuraron en avisar a la Corte de Apelaciones de Concepción que ellos ya le habían concedido la rebaja.

El grupo de Caamaño llegó a tener unos cien seguidores. En el caso de las mujeres, él les indicaba incluso cómo debían vestir. Durante el juicio, parte de esos seguidores fueron constantemente al tribunal para apoyarlo. Luego, en la cárcel de El Manzano, se convirtió en líder del pabellón de los presos evangélicos.

El decreto firmado por Rabat dice lo siguiente: “Sin perjuicio de la especial gravedad que reviste la comisión de esta clase de delitos, esta Cartera de Estado se encuentra jurídicamente impedida de rechazar el beneficio de reducción de condena fundándose en la causal prevista en la letra e) del artículo 17 de la citada ley, cuando los hechos hayan sido perpetrados con anterioridad al 9 de febrero de 2022, de acuerdo con lo resuelto de manera reiterada por la Excelentísima Corte Suprema”.

La investigación de El Mostrador sobre “El hermano Quelo” puede leerse aquí.

3

Escuelas de Medicina en paro: denuncian falta de docentes, problemas de infraestructura y presencia de ratones en residencia hospitalaria

Dos escuelas de Medicina en Concepción están actualmente en paro: la de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y la de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB). En ambos casos, los estudiantes acusan problemas de infraestructura y deficiencias docentes, en una carrera que se caracteriza por sus altos aranceles y tiempos prolongados de estudio invertidos.

En el caso de los estudiantes de medicina de la UNAB, estos sostienen que están cumpliendo con jornadas de hasta 75 horas semanales, a pesar de que sus programas contemplan 44 horas. Esto ha significado, acusan, realizar turnos de 24 horas sin espacios adecuados para descansar y depender de residencias con graves deficiencias de infraestructura y servicios básicos.

Entre esas deficiencias, los alumnos apuntan a la residencia ubicada en el subterráneo del Hospital de Los Ángeles. Sostienen que hay presencia de roedores, está expuesta a un riesgo constante de inundaciones, sus accesos son inadecuados y se evidencia la carencias de servicios básicos. Justamente, el hospital angelino es el que concentra mayor cantidad de internos de la UNAB. “Estamos pagando casi $11 millones al año para formarnos como médicos, pero hay compañeros que pasan jornadas completas en hospitales sin siquiera tener un lugar digno donde descansar. No estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo condiciones adecuadas para aprender y atender a los pacientes”, sostuvieron por medio de un comunicado.

Por su parte, el petitorio de la Escuela de Medicina de la UCSC también pormenoriza una serie de deficiencias de infraestructura, pero además acusa falta de docentes, escasez de insumos y problemas en los campos clínicos. En su caso, uno de los campus clínicos es el Hospital Herminda Martín de Chillán, donde han grabado videos en los que se muestra cómo el agua escurre por paredes y ventanas de sus áreas de residencia.

Diego Sandoval, estudiante de cuarto año de Medicina y vocero de la movilización, sostuvo que “queremos que la comunidad sepa que no estamos exigiendo privilegios, sino que necesitamos condiciones mínimas para poder formarnos como médicos y futuros profesionales”.

Sandoval explicó que en la carrera han tenido un aumento sostenido en los cupos, pero que ello no ha ido de la mano de una mejora de la infraestructura. “Denunciamos campos clínicos saturados, falta de docentes, deficiencias en simulación, compañeros que han tenido que empujar vehículos averiados en plena carretera cuando estamos de regreso de nuestras prácticas. Todo ello, en una de las carreras más caras de la región”, enfatizó el dirigente.

Otra de sus preocupaciones es que en el último proceso de acreditación, la CNA rebajó su periodo de acreditación a cuatro años y encontró una serie de debilidades que se relacionan con sus demandas. “Vimos el petitorio del año 2015, que fue hace 11 años, y las demandas siguen siendo las mismas. Eso nos hace darnos cuenta de que hay un problema de gestión gravísimo en la universidad”, sentencia Sandoval.

Un mensaje de Inacap

Vehículos de emergencia de municipio de San Pedro de la Paz son inspeccionados por alumnos de INACAP

A través de las Asistencias Técnicas estudiantes del área de Mecánica de INACAP Sede San Pedro de la Paz comenzaron las inspecciones técnicas de vehículos de emergencia del Departamento de Seguridad Pública de la comuna, iniciativa que busca contribuir al correcto funcionamiento de estos automóviles, fortaleciendo la formación práctica de los futuros profesionales mediante experiencias prácticas al servicio de la comunidad.

En paralelo, representantes de INACAP y de la Dirección de Salud (DAS) municipal sostuvieron una reunión para generar trabajo colaborativo enfocado en la inspección de ambulancias y otras unidades de emergencia de esa área. En el que cada inspección contemplaría un informe técnico detallado con diagnóstico y recomendaciones para la DAS.

En el encuentro participaron Ariel Zoñez, director de carrera del área de Mecánica, Logística y Minería; Juan Pablo Valenzuela, docente y coordinador de las Asistencias Técnicas, junto a Eva Poblete, encargada de Recursos Físicos; Marcelo Gómez, encargado de Movilización; y Jessica Bello, representante de la DAS.

4

Centro de rescate de fauna silvestre se querella contra el SAG por falsificación de instrumento público

En la edición pasada informamos sobre el caso que enfrenta a la conocida Fundación Ñacurutú, que se dedica al rescate de animales silvestres, con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Esta última entidad, en conjunto con la Fiscalía, decomisó un quique y tres loros choroy que estaban al cuidado de la fundación, debido a una denuncia por maltrato animal.

Pero ahora es la fundación la que está contragolpeando judicialmente. La abogada de esta ONG, Rocío García, informó a Aquí Biobío que presentó una querella por los delitos de falsificación de instrumento público y denuncia maliciosa contra todos los que resulten responsables de la incautación de estos animales.

La abogada sostuvo que “la Fundación Ñacurutú contaba con toda la documentación para la tenencia de los animales. Es más, estos animales habían sido entregados al centro por el mismo SAG”. Por ello, García sostiene que lo efectuado por el organismo público “no se entiende”.

Cabe recordar que la misma Fiscalía anunció a través de sus redes sociales que el 9 de octubre efectuó una incautación de animales silvestres en un domicilio de Tomé, después que se difundiera un video en el que se ve a un quique siendo paseado con un arnés. La fiscal de Tomé, Ana María Aldana, explicó que “no podemos descartar un eventual delito de maltrato animal”.

A los pocos días, una serie de organizaciones medioambientales y otros veterinarios alertaron que la persona a la que le incautaron los animales era el médico veterinario Cristián Herrera y que esas especies requisadas, incluido el quique, correspondían a pacientes de su centro de rehabilitación de fauna silvestre.

A pesar de ello, el SAG insiste en que el procedimiento efectuado junto al Ministerio Público estuvo en regla y que las especies se requisaron “desde un domicilio particular que no se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre”.

Esto es desmentido por la abogada García: “Los animales fueron entregados a la fundación por el mismo SAG. Por ello se presentaron las respectivas querellas, a fin de que se establezcan las responsabilidades penales de cada uno de los funcionarios del SAG y demás implicados que realizaron de manera liviana la denuncia ante el Juzgado de Garantía de Tomé”.

5

Concretan nueva formalización contra alcalde Chamorro por el caso Embotelladora Llacolén

La quinta fue la vencida. Después de cuatro intentos frustrados, el primero de ellos en septiembre de 2025, la Fiscalía logró formalizar la investigación contra el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, por el caso Embotelladora Llacolén. A Chamorro se le investiga por un acuerdo –aprobado en la sesión del Concejo Municipal de Coronel del 7 de julio de 2020– que autorizó supuestos “perdonazos” en el cobro de patentes municipales a Inversiones e Inmobiliaria MOS Limitada y a Embotelladora Dos Banderas SpA. El perjuicio investigado asciende a alrededor de $1.300 millones.

Además del alcalde Chamorro, fueron formalizados los exconcejales Ariel Durán Fredes, Osvaldo Campos Torres, Francisco Reyes Aguayo y René Lucero Allen, más el exasesor jurídico municipal, Cristián Pinto Garrido.

La audiencia se realizó este lunes y en ella el Juzgado de Garantía de Coronel rechazó una solicitud de las defensas para decretar el sobreseimiento temporal de la causa. El próximo 20 de noviembre se efectuará una nueva audiencia, la cual estará destinada a discutir específicamente las medidas cautelares.

Según la Fiscalía, el alcalde, junto al asesor jurídico, promovieron los acuerdos y omitieron información relevante sobre resoluciones judiciales favorables al municipio, “sin una justificación económica razonable que resguardara los recursos municipales”.

En el caso de Inversiones e Inmobiliaria MOS Limitada, la propuesta contemplaba el pago de $100 millones de un saldo que se presentó al Concejo como superior a $211 millones. Respecto de Embotelladora Dos Banderas, se propuso que pagara solo un millón de pesos por una deuda demandada por más de $1.176 millones.

De acuerdo con la imputación, los cuatro exconcejales formalizados aprobaron los acuerdos, pese a su efecto perjudicial para el patrimonio municipal. Otros cuatro integrantes del Concejo votaron en contra. Para la Fiscalía, los seis imputados tienen participación como autores del delito consumado de fraude al fisco.

Cabe recordar que Chamorro, además enfrentará un juicio oral por el caso de Puerto Coronel. En esa causa se le investiga por, según Fiscalía, haber recibido $82 millones en sobornos de parte de ejecutivos de esta empresa portuaria.

6

Valles del Biobío invitan a fines de semana de bicicletas, trenes y vinos

Una serie de alternativas enfocadas en el enoturismo se están desarrollando esta primavera en la Región del Biobío. La más consolidada es la de la comuna ferroviaria de San Rosendo, la cual tiene una propuesta que mezcla recorridos en bicicletas eléctricas y degustación en viñedos locales.

Claudio Cruzat, dueño del tour operador “Te Paseo”, explica: “Puedes salir a recorrer los miradores de San Rosendo, como el Columpio de los Deseos, el mirador Centinela, el mirador de Los Volcanes. En el mismo viaje se puede cruzar el río Biobío en balsa o ir a conocer Laja y su laguna La Señoraza, así como el parque CMPC, entre otras cosas”.

El recorrido se inicia en la estación de trenes, luego se desayunan churrascas en “Loco por Mary”, para posteriormente pedalear por cuatro horas. Se termina con la degustación de vinos antes de retornar en tren a Concepción. Los tours tienen diferentes precios, dependiendo del tamaño de los grupos y las actividades que se quieran incorporar. Para ver fechas, precios y disponibilidad, se puede visitar la página tepaseo.cl

Otra de las rutas que se está abriendo es la de Santa Juana, la cual está más enfocada a actividades típicas del campo chileno. La ruta empieza con una visita al Mercado Campesino comunal e incluye un desayuno campesino con sopaipillas, pan amasado, mate, mermeladas y huevos de campo en la “Picá de Chello”, y prosigue con la participación en procesos productivos locales, como el de la lana con la Agrupación de Fieltros y Lanas Tanahuillín. Ya por la tarde, los visitantes son llevados a las bodegas de la Agrupación de Viñateros El Carretero, compuesta por pequeños productores del sector Colico y Tanahullín.

María Díaz, representante de la Agrupación de Fieltros y Lanas Tanahuillín, destaca que “somos todos de la comuna de Santa Juana y llevamos muchos años trabajando. Es una experiencia muy bonita, la conexión con la tierra, con las artesanías, les encanta a los turistas”.

Por su parte, en la comuna de Yumbel, el Fundo Pallauquén tendrá una propuesta innovadora que une el golf con la degustación de sus vinos. Gastón Villagrán Avaria, dueño del fundo, indica que la idea nació de su padre, quien es aficionado a ese deporte. Sus hijos, como regalo de cumpleaños, habilitaron junto a un bosque nativo una zona como cancha de golf. Hoy dicho espacio es parte de la propuesta enoturística.

“No nos centramos solo en el vino, ya que integramos el entorno natural, mostramos las dependencias y después caminamos por senderos de bosque nativo y las canchas de golf. Los turistas degustan vinos en distintas estaciones”, explica Villagrán.

Según el Catastro Nacional de Enoturismo 2024, el 59% de los turistas que viven esta experiencia son chilenos, cifra que va en aumento, ya que en 2021 el turista nacional era solo el 36%. El mismo estudio indica que en la Región del Biobío hay 24 viñas registradas en Sernatur para el turismo y, de ellas. el 54,5% se abrió al enoturismo hace menos de cinco años.

El PTI Enoturismo Valle del Biobío, financiado por Corfo, busca potenciar este sector turístico, fortaleciendo la calidad de los servicios, la colaboración entre los actores de la cadena de valor, las competencias del capital humano y el posicionamiento del Biobío como destino enoturístico.

Antes de irnos, un dato: el teatro del Liceo Enrique Molina Garmendia abrirá sus puertas este viernes 30 de octubre, en el marco del Tercer Seminario de Patrimonio Educativo: “Voces de nuestra historia”. El horario de apertura se prolongará entre las 13.30 y las 16 horas.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

Presentado por: