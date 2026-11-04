Alcalde enciende bengala durante protesta por desafiliación de San Marcos de Arica de Primera B

El alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, encendió una bengala durante su participación en la marcha de protesta contra la desafiliación de Club San Marcos de Arica S.A. de la Primera B, sin considerar las posibles consecuencias legales de su acción. La manifestación, que no contaba con autorización, fue convocada por los hinchas el sábado pasado para reclamar contra el fallo dictado el 27 de octubre por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), que eliminó al equipo del torneo por la presentación de documentación financiera falsa. Esta consistía en declaraciones de capital de funcionamiento correspondientes a los cierres trimestrales de septiembre de 2024 y de marzo, junio y septiembre de 2025.

El registro gráfico, con la Catedral San Marcos de fondo, fue publicado en una de las cuentas personales y públicas de Facebook bajo el nombre «OrlandoVargasP», sin considerar que la Ley N.º 17.798, de Control de Armas y Explosivos, prohíbe a los particulares la tenencia, activación, disparo o uso de fuegos artificiales. La imagen fue acompañada por el Himno a Arica, interpretado por la Barra del Bravo.

En el artículo 14 E de esa norma se señala que “el que, sin la competente autorización, accionare, activare o disparare alguno de los elementos señalados en la letra f) del artículo 2 será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de 10 a 20 unidades tributarias mensuales”.

El encendido de la bengala fue advertido por funcionarios de Carabineros de Chile, pero no hubo ninguna acción de estos hacia el jefe comunal para conminarlo a apagarla. La situación contrasta con el procedimiento utilizado por la policía uniformada frente a los funerales de alto riesgo, donde efectivos policiales han detenido a particulares por disparar fuegos artificiales o utilizar bengalas en los velorios y sepelios.

La máxima autoridad edilicia no fue la única que utilizó este tipo de fuegos artificiales. También lo hicieron hinchas que marcharon por el Paseo Peatonal 21 de Mayo y se congregaron alrededor del alcalde, sin que la policía interviniera, pese a la presencia de numerosos niños en el lugar. Esto ocurrió a pesar de la campaña que la institución realiza año a año para concientizar sobre las multas y penas de cárcel asociadas al uso o la tenencia de fuegos artificiales.

El delegado presidencial regional, Cristian Sayes Maldonado, señaló que no tenía conocimiento de lo ocurrido con el jefe comunal, pero agregó: “Analizaremos la situación. En todo caso, la marcha que convocaron los hinchas del Club San Marcos no contaba con permiso de la Delegación Presidencial”.

La autoridad confirmó ayer que Carabineros detuvo a quien portaba y distribuyó las bengalas en la manifestación. Además agregó: “Y producto de que vimos que hubo uso de estos artefactos por distintas personas, entre ellas el alcalde, con incluso una publicación en Facebook, pedí que se ampliara la investigación policial. Esto no es una persecución contra nadie, sino que producto de los antecedentes a la vista, pedimos ampliar el procedimiento”.

En tanto, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero expresó que el órgano persecutor no había recibido una denuncia formal sobre el acto efectuado por Vargas y que estudiarían abrir una investigación de oficio.

Sobre las versión de la Municipalidad de Arica, se limitaron a decir que “el alcalde Orlando Vargas tiene al club en el corazón y lo va a defender hasta el final”, pese a que reconocieron que el club mantiene una deuda por uso de una de las canchas del estadio “Carlos Dittborn”.

Conflicto por deuda

El apoyo del alcalde sorprendió a la hinchada del club de fútbol, especialmente porque en enero de este año el jefe comunal sostuvo una polémica con la organización por el cobro de una deuda por el uso de la cancha 1 del estadio Carlos Dittborn, que estaba pendiente desde hace diez años.

De hecho, el presidente del club, David Ramos, emplazó al edil en un comunicado público, acusando que “el alcalde dijo que iba a apoyar a San Marcos y, lo primero que hizo, nos pegó una puñalada”.

Vargas reaccionó ante el emplazamiento y le respondió a Ramos diciendo que “durante el año 2025, el club no abonó ni un peso al pago de la deuda. Y nunca pusimos problemas por el uso de la cancha 1. De qué puñalada está hablando el señor Ramos. Creo que se equivocó y nos debe una gran disculpa”.

El cobro de la morosidad, argumentó el municipio, obedeció a que la Contraloría Regional le exigió regularizar estos pagos pendientes, dado que fue rechazada la opción de hacer un trueque con entradas para niños y adultos mayores para que presenciaran los partidos de local.

Asimismo, Vargas le enrostró al dirigente su compromiso desde hace varias décadas con el equipo, al facilitar los equipos de su empresa de sonido gratuitamente y que había adquirido acciones del Club San Marcos cuando se constituyó como sociedad anónima.

La Municipalidad, además, hizo público que en medio de una anterior crisis del club deportivo, el 19 de octubre de 2016 el Concejo Municipal de Arica aplicó una rebaja del 50% a la ordenanza que regula el uso de la cancha 1. De esta forma, el cobro pasó de $80 mil a $40 mil por partido, y que pese a ese beneficio, la institución deportiva nunca pagó.

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