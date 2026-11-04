Gobierno habla de “nuevo diseño político” ante sus huestes pero sin soltar a Rabat

Puertas adentro se habla de un nuevo diseño político; puertas afuera se descarta —por ahora, mientras el Mandatario está fuera del país— cualquier cambio de gabinete. Esa es la tensión que enfrenta La Moneda mientras crece la presión de Chile Vamos para que el Presidente José Antonio Kast reordene su equipo, comenzando por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, cuya continuidad mantiene enfrentados a los partidos oficialistas.

La discusión quedó instalada el martes, cuando los presidentes de la UDI, Guillermo Ramírez; RN, Andrea Balladares; y Evópoli, Luciano Cruz-Coke, llegaron a La Moneda para cuestionar el manejo de la crisis por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores.

Según publicó La Tercera, el biministro Claudio Alvarado escuchó los reparos de los dirigentes y les pidió calma. “Estamos trabajando un nuevo diseño político”, les transmitió, reconociendo la necesidad de revisar el funcionamiento del equipo gubernamental. A la reunión también se sumó el subsecretario vocero, Gonzalo Arenas.

Entre los asistentes quedó la impresión de que ese rediseño podría incluir la salida de Rabat, aunque Alvarado no comprometió expresamente su remoción ni fijó plazos.

Sin embargo, este miércoles Arenas salió a cerrar la puerta a las especulaciones.

“Nadie en el Gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete. Eso solamente corresponde al Presidente”, aseguró desde La Moneda.

El vocero también confirmó que Kast convocó a un comité político para este viernes, tras su regreso de Europa, pero descartó que la cita tenga como propósito abordar una reestructuración ministerial.

Chile Vamos quiere cambios y Kast se resiste

El problema para el Ejecutivo es que los partidos consideran agotado el diseño político con que Kast llegó al Gobierno. La crisis por Rabat, las dificultades de coordinación y el deterioro en las encuestas aceleraron una discusión que originalmente apuntaba a renovar el gabinete entre diciembre y enero.

Según informó este miércoles El Mostrador, fuentes oficialistas sostienen que la próxima semana aparece como una posible ventana para realizar cambios más amplios, incluidos ajustes en el Segundo Piso de La Moneda, encabezado por Alejandro Irarrázaval.

Entre las carteras bajo evaluación figuran Trabajo, Segpres, Ciencia y Mujer, aunque no existen decisiones oficiales sobre eventuales salidas.

La presión también apunta a incorporar figuras con mayor experiencia política. El diputado y jefe de bancada RN, Diego Schalper, incluso planteó recurrir al Congreso.

“Se me ocurren un par de senadores y un par de diputados que podrían ser una tremenda contribución”, sostuvo en Tele13 Radio.

Balladares y Cruz-Coke coincidieron en la necesidad de reforzar el gabinete con dirigentes experimentados, recordando que Chile Vamos cuenta con cuadros que participaron en los dos gobiernos de Sebastián Piñera.

Entre las fórmulas discutidas también aparece la posibilidad de volver a separar ministerios que Kast fusionó al asumir, como Interior y Segegob, Economía y Minería, y Transportes y Obras Públicas.

El problema sigue siendo Rabat

La urgencia tiene una explicación: los partidos no pueden garantizar que todos sus diputados rechacen la acusación constitucional contra el ministro de Justicia.

El independiente de la bancada UDI Hotuiti Teao ya manifestó su disposición a respaldar el libelo, pese a que el propio Kast lo llamó desde Europa para abordar sus cuestionamientos.

En Chile Vamos preocupa que una votación dividida termine profundizando la crisis y debilitando todavía más la autoridad presidencial. Por eso, algunos dirigentes consideran que una renovación ministerial amplia permitiría resolver la continuidad de Rabat dentro de un ajuste mayor.

Pero Kast mantiene su respaldo. El martes, desde Roma, volvió a reivindicar su facultad de nombrar y remover ministros y declaró: “La responsabilidad política, no de derecho, la asumí yo”.