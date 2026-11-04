Nuevo Cesfam de Niebla arriesga retrasos por traslado pendiente

El proyecto del nuevo Centro de Salud Familiar de Niebla, cuyo diseño se entregó en mayo de 2025, sigue sin avanzar hacia su construcción porque el terreno donde debe levantarse está ocupado por dependencias de educación preescolar. El Consejo de Desarrollo de la Costa advierte que, si la situación no se resuelve, podrían perderse años de trabajo destinados a reemplazar el actual establecimiento.

El terreno corresponde al antiguo internado de Niebla, donde funcionan el jardín infantil Pescadores de Sueños y el nivel preescolar de la Escuela Juan Bosch. Para construir el Cesfam hay que liberar ese espacio, donde también deberán instalarse una planta de tratamiento, un sistema de respaldo eléctrico, estanques de agua y otras obras complementarias. El traslado requiere la coordinación del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valdivia, la Municipalidad, Junji, Serviu y el Gobierno Regional.

Según los dirigentes, hay avances para habilitar instalaciones modulares donde funcionaría temporalmente la educación preescolar. Se habría conseguido un terreno mediante gestiones con el Serviu, y el Gobierno Regional comprometió recursos para la solución transitoria. El SLEP todavía debe formalizar el traslado y completar las gestiones que permitirían liberar el terreno, asegurando la continuidad de las clases mientras Junji desarrolla el futuro jardín infantil Los Lobitos.

La presidenta del Consejo de Desarrollo de la Costa, Laura Gómez, advierte que el diseño del nuevo Cesfam podría perder vigencia en noviembre de 2028. Para evitarlo, señala, el proyecto necesita obtener la Recomendación Satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social durante 2027. Los organismos responsables todavía no han precisado públicamente las consecuencias administrativas de ese plazo.

La urgencia también se refleja en la capacidad del actual establecimiento: según Gómez, fue diseñado para atender a unas 5.000 personas y hoy recibe a más de 12.000, cifra que aumenta durante el verano. Frente a los retrasos, el Consejo solicitó a la Delegación Presidencial convocar una mesa de coordinación con los organismos involucrados.

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