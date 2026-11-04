MOP enfrentará gran prueba con obras viales del nuevo acceso sur estimadas en $67 mil millones

Pasó una década desde que comenzó a diseñarse el proyecto y ahora, finalmente, el nuevo acceso sur verá la luz. Las obras, que contemplan dos nuevas rotondas y tres pasos bajo nivel, pondrán a prueba al Ministerio de Obras Públicas (MOP), que deberá administrar los impactos que generarán los trabajos desde enero próximo y hasta 2029.

La intervención abarcará solo 2,5 kilómetros del último tramo urbano de la Ruta 5 y contempla una inversión de $67.597 millones. En ese sector se concentran colegios, edificios y conjuntos de viviendas sociales, además de dos terminales agrícolas y un estacionamiento de camiones. Por esta vía circulan vehículos de alto tonelaje que no solo tienen como destino Arica, sino que también continúan su recorrido hacia Perú y Bolivia.

La obra pondrá a prueba la capacidad de respuesta de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas y de la Dirección Regional de Vialidad, especialmente por las demoras que sufrirá el tránsito vehicular durante las horas peak entre las rotondas Adolfo Arenas y Manuel Castillo.

El proyecto no estará exento de conflictos, tal como ocurrió con las obras del acceso al valle de Azapa, ejecutadas entre 2021 y 2022. Entonces, la intervención de apenas 800 metros, que empalma con el actual proyecto, generó quejas y protestas de directores de colegios, comerciantes, residentes y transportistas, debido a las largas esperas y los errores de planificación.

Para evitar que se repita la conflictividad que generó la intervención vial anterior, el seremi de Obras Públicas, Luis Hernández, anunció una ronda de reuniones con actores relevantes de los sectores que se verán afectados por este proyecto vial, denominado «Mejoramiento Pasada Urbana Ruta 5 en Arica, Sector C, Rotonda Arenas-Límite Urbano Sur».

“Nos estamos anticipando al inicio de las obras mediante un trabajo de coordinación con los establecimientos educacionales ubicados en el área de influencia del proyecto. Nuestro objetivo es mantener informada a la comunidad educativa sobre las distintas etapas de ejecución y, junto a los equipos directivos, implementar medidas que permitan minimizar cualquier impacto en los desplazamientos de estudiantes, apoderados y funcionarios durante los horarios de ingreso y salida de clases”, expuso la autoridad.

La prueba de fuego será en marzo del próximo año, ya que los trabajos más visibles se iniciarán recién en enero, por lo que probablemente se requerirá un refuerzo en el despliegue comunicacional, dado que recién en cinco meses más las comunidades educativas del área de influencia verán los impactos y la efectividad de las medidas de mitigación que promete la planificación del proyecto.

Un cambio total

En los 2,5 kilómetros de intervención, el MOP construirá tres pasos a desnivel frente al acceso al Terminal Asoagro y en las rotondas Adolfo Arenas y Manuel Castillo, reemplazará el puente Saucache, levantará pasarelas peatonales, además de instalar nuevas luminarias, áreas verdes y elementos para la seguridad vial.

La planificación contempla habilitar dos pistas por sentido, lo que permitiría evitar cortes totales de la ruta. Esto, considerando que la vía constituye el único acceso sur a la ciudad y que por ella circulan los productos agrícolas provenientes de los valles de Azapa y Lluta que van al sur de Chile, además de las mercancías que abastecen a las actividades productivas y a los hogares de la región.

Sobre la empleabilidad, la iniciativa considera un peak de 300 empleos mensuales en la etapa de mayor intensidad de los trabajos. En total serán 1.080 días de obras, con una modalidad de cuatro etapas, por lo que en 2029 esta iniciativa estará en condiciones de ser inaugurada.

El proceso de licitación no estuvo exento de dificultades. Entre 2021 y 2025 se realizaron tres llamados a precalificación de las empresas y consorcios interesados en postular a la ejecución de la obra. Este procedimiento debió aplicarse debido a que la inversión requerida superaba las 480 mil UTM.

De los nueve postulantes iniciales, solo siete fueron precalificados. Finalmente, el consorcio integrado por Flesan S.A. e Ingeniería y Construcciones Santa Laura SpA se adjudicó la licitación el 16 de junio pasado. En esta etapa, solo se presentaron dos ofertas: la del consorcio ganador y la del Consorcio Icafal-Sicomaq.

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