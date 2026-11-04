Ruta T-720: proyectan licitar estudio ambiental en 2028

El Gobierno fijó un calendario preliminar para avanzar en la ruta T-720, que conectaría las comunas de La Unión y Corral mediante un trazado que atraviesa el Parque Nacional Alerce Costero. El proyecto es impulsado por comunidades rurales que buscan mejorar la conectividad y contar con una vía de evacuación ante emergencias. También enfrenta cuestionamientos por sus posibles efectos sobre los bosques protegidos.

La propuesta de recuperar la ruta ya había sido retomada por la Delegación Presidencial en junio pasado, cuando anunció la reactivación de una mesa intersectorial. La novedad surgió el 28 de octubre, durante una reunión con representantes del Ministerio de Obras Públicas, municipios y organizaciones rurales. Según el seremi de Obras Públicas, Ulises Rivera, durante 2027 se prepararían las bases técnicas y administrativas para licitar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental en 2028. El Gobierno buscará incorporar los recursos necesarios en el presupuesto de ese año.

El proyecto tiene una larga historia de tramitaciones. El MOP retiró una evaluación ambiental en 2015 y volvió a desistir de otra en octubre de 2023, después de presentar una segunda adenda. En agosto de 2025, el Segundo Tribunal Ambiental rechazó una reclamación contra la resolución de Conaf que actualizó la declaración de interés nacional de la ruta. El tribunal aclaró que esa declaración no equivale a una autorización para intervenir los bosques protegidos, que requiere cumplir los procedimientos ambientales correspondientes.

Por ahora, el compromiso anunciado corresponde a la preparación y futura licitación de un estudio ambiental. No existe una nueva evaluación ingresada al SEIA ni una fecha comprometida para construir el camino. El anuncio de octubre establece una proyección administrativa para 2028, mientras las comunidades que apoyan la ruta y las organizaciones que cuestionan su impacto siguen a la espera de una definición sobre el proyecto.

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