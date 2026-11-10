Camioneros se le paralizan a Kast: Gobierno llama al diálogo, pero advierte que despejará las rutas

Los camioneros intensificaron este martes las movilizaciones contra el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, con una paralización nacional de carácter indefinido que registra bloqueos parciales de carreteras, restricciones al transporte de carga y dificultades en los accesos al Puerto de Iquique. Las protestas, iniciadas el lunes en distintas zonas del centro-sur, se extendieron hacia el norte y la Región Metropolitana, pese al anuncio del Ejecutivo de nuevas medidas para contener el alza de los combustibles.

La convocatoria es impulsada por organizaciones de pequeños y medianos transportistas, entre ellas la Confederación de Camioneros Fuerza del Norte y agrupaciones de la zona centro-sur. Los movilizados acusan que el encarecimiento del diésel, la falta de reajustes en los fletes y el aumento de los costos operacionales amenazan la continuidad de sus empresas.

Entre sus principales exigencias figuran modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), la eliminación del impuesto específico y una revisión de los cobros de TAG y peajes.

La movilización se desarrolla pese a que el Mandatario anunció el lunes que el alza de las gasolinas y el diésel prevista para este jueves 12 de noviembre se limitará a $40 por litro. Además, el Gobierno presentará un proyecto de ley con discusión inmediata para establecer un máximo de $20 por litro a las eventuales alzas durante los próximos 90 días.

Sin embargo, los dirigentes movilizados consideran que las medidas no resuelven los problemas estructurales del transporte de carga.

En la Región Metropolitana, Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa de Servicios de Transportes Unidos de Chile, cuestionó el alcance de la propuesta presidencial.

“Esto no da para más. El Gobierno tiene que entender que necesitamos recuperar el MEPCO, bajar los TAG, bajar el petróleo, porque aquí hay un abuso. No es viable seguir trabajando así”, afirmó.

El dirigente también exigió establecer una mesa de trabajo nacional para abordar las demandas del sector.

“No puede ser que el Gobierno diga hoy día que la solución son $20, cuando ha subido más de $580 el combustible. Y después de tres meses, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver a los $580? Eso es lo que buscamos, una solución de fondo”, sostuvo.

Bloqueos en el norte, centro y sur del país

Las manifestaciones se han extendido por distintas regiones, con camiones estacionados en las rutas y restricciones que afectan principalmente al transporte de carga, aunque también se registran interrupciones para vehículos particulares.

En Arica, decenas de transportistas comenzaron a concentrarse desde la medianoche en dos puntos: la salida sur de la Ruta 5 Norte, en el cruce con la Ruta A-31, y la Rotonda Lluta, que conecta con Bolivia y Perú.

Carabineros se desplegó en los sectores afectados para procurar la normalización del tránsito. La protesta forma parte de la convocatoria de Fuerza del Norte.

En la Región de Tarapacá, más de 600 camioneros participan en manifestaciones que provocan tránsito lento y restricciones en las principales rutas, además de dificultades para el transporte de carga hacia el Puerto de Iquique y la Zona Franca.

Durante la noche del lunes comenzaron bloqueos en la Ruta 5 Norte y la ruta A-65, en Pozo Almonte, afectando la conexión hacia Arica, Antofagasta y distintas faenas mineras.

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La Empresa Portuaria Iquique (EPI) informó que las manifestaciones impiden el tránsito de camiones de carga hacia los terminales portuarios y depósitos de contenedores, aunque el acceso permanece habilitado para vehículos livianos, trabajadores y personal del recinto.

Las restricciones también tuvieron consecuencias en la actividad turística. La agencia Agunsa confirmó la suspensión de la recalada del crucero Viking Polaris, programada para este martes y que marcaría el inicio de la temporada de cruceros en Iquique.

La empresa portuaria indicó que la próxima recalada está prevista para el 20 de noviembre, con el arribo del Viking Octantis.

El presidente de la Asociación Gremial Comando Defensa del Puerto de Iquique, Unión de Camioneros, Rafael Miranda, estimó que cerca de mil vehículos podrían sumarse a las protestas en distintos puntos de Tarapacá.

El dirigente también cuestionó la representatividad de las principales confederaciones nacionales, cuyos dirigentes han descartado participar en la paralización.

“El señor Sergio Pérez y el señor Juan Araya, ellos hacen un convenio interno, privado, que a nosotros no nos representan. Ellos representan al 7% de transportistas de empresas grandes. A nosotros los medianos y pequeños empresarios no nos representan”, declaró.

Miranda sostuvo que las empresas de mayor tamaño cuentan con condiciones de compra de combustible diferentes a las de los pequeños transportistas, quienes deben pagar los precios disponibles para el público general.

En la Región de Coquimbo, las protestas también han generado interrupciones parciales en la Ruta 5 Norte, particularmente en los sectores de El Panul y Las Tacas, a la salida sur de la comuna.

En esos puntos se ha mantenido una pista habilitada para vehículos menores en dirección de norte a sur. Los movilizados también han impedido el paso de camioneros que no se han adherido a la paralización.

Protestas llegan a Santiago y afectan las principales rutas

En la Región Metropolitana, camioneros y conductores de buses se sumaron a las manifestaciones, ocupando parcialmente distintas carreteras de acceso a Santiago.

En la Ruta 68, un grupo de transportistas bloqueó una de las dos pistas en dirección a la costa, a la altura de Ciudad de Los Valles, en Pudahuel.

Hasta ese lugar llegó el delegado presidencial, Germán Codina, quien buscó dialogar con los manifestantes y les pidió evitar que las protestas perjudicaran a otros conductores.

“Vengo a dialogar con ellos, a que entiendan que (la protesta) no es afectando al resto de la población como pueden levantar sus demandas”, señaló.

Codina reconoció el carácter internacional del encarecimiento de los combustibles y destacó la disposición del Presidente Kast a presentar medidas para contener las alzas.

En la Ruta 5 Sur, otro grupo de transportistas bloqueó parcialmente la carretera en dirección al sur, a la altura de Linderos, dejando una sola pista habilitada.

En esa misma vía, conductores de buses interprovinciales detuvieron sus máquinas en el sector del paradero Colón, en San Bernardo, en dirección a Santiago.

También se registraron manifestaciones en la Ruta 5 Norte, donde camioneros e integrantes del movimiento No+TAG se reunieron en el sector de La Piccola Italia, en Quilicura. Paralelamente, hubo protestas a la altura de Tiltil.

El presidente de No+TAG, Andrés Alarcón, planteó que las demandas incluyen modificar el Mepco, evaluar la eliminación del impuesto específico y revisar los contratos asociados a TAG y peajes mediante la Ley de Concesiones.

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Movilizaciones en el Maule, Biobío y La Araucanía

En la Región del Maule, los camioneros agrupados en la Asociación Gremial de Empresarios del Transporte de Carga (Agetral) se concentraron en el kilómetro 249 de la Ruta 5 Sur.

Durante la medianoche, una veintena de vehículos se reunió en Panguilemo y posteriormente se desplazó hacia la carretera. También se registraron interrupciones momentáneas del tránsito a la altura de Romeral.

En Cauquenes, la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) confirmó su adhesión al paro indefinido y anunció puntos de concentración en la Ruta 126, la Ruta M-50 y dos sectores de la Ruta 128.

La organización informó que permitiría la circulación de vehículos de emergencia, abastecimiento de agua y automóviles particulares.

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A la convocatoria también se sumó la Asociación Gremial Rengo O’Higgins (ASGRO), mientras otras agrupaciones anunciaron manifestaciones en sectores de la Región de O’Higgins, incluido el Cruce Lircay.

En la Región del Biobío, los camioneros de Los Ángeles mantienen una de las movilizaciones más numerosas.

Los transportistas se encuentran concentrados en sectores de la Ruta 5 Sur, incluyendo las inmediaciones de Huaqui, en el kilómetro 491, y una zona de descanso cercana al kilómetro 494.

En Huaqui se registró un corte que provocó una congestión kilométrica en dirección al norte, mientras que en el kilómetro 494 se informaron interrupciones parciales de la pista hacia el sur.

Durante las últimas horas se han sumado más participantes y se espera que la movilización supere los 500 vehículos. También se han registrado protestas en Mulchén.

El presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de la zona Centro-Sur, Freddy Martínez, sostuvo que la decisión de movilizarse responde a la imposibilidad de mantener la actividad bajo las actuales condiciones económicas.

“No hay ninguna posibilidad de seguir subsistiendo en las actuales condiciones”, afirmó.

En La Araucanía, las manifestaciones se concentran en Victoria, a la altura del kilómetro 608 de la Ruta 5 Sur, en dirección de sur a norte.

Los dirigentes locales han señalado que no dependen de las grandes confederaciones nacionales.

Para este martes también se convocó una movilización en Temuco, donde transportistas tenían previsto recorrer la ciudad de norte a sur, utilizando el bypass y retornando por el acceso norte, en el sector de Cajón, comuna de Vilcún.

Ministro Mas llama al diálogo, pero advierte

En medio de la paralización, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, llamó a los transportistas a retomar las conversaciones con el Gobierno, aunque advirtió que eventualmente será necesario despejar las rutas si persisten las interrupciones.

En conversación con T13 Radio, el secretario de Estado cuestionó que se recurra a una paralización en un escenario de dificultades económicas y desempleo.

“Hoy día es cuando menos necesitamos parar, cuando necesitamos echar a andar el país, con los niveles de desempleo que tenemos, necesitamos más actividad, no menos actividad”, sostuvo.

Mas reconoció que existen diferencias entre las organizaciones de transportistas y que algunos gremios locales mantienen las protestas pese a los acercamientos que el Ejecutivo ha sostenido con representantes nacionales.

“Hay algunos que están contentos, otros que no. Hemos estado conversando desde inicios de año con los camioneros”, explicó.

El ministro insistió en que la prioridad del Gobierno es alcanzar acuerdos mediante conversaciones. “El llamado es al diálogo”, enfatizó.

Sin embargo, consultado sobre la posibilidad de intervenir las carreteras ante la continuidad de los bloqueos, advirtió que el Ejecutivo podría verse obligado a adoptar medidas para restablecer la circulación. “En algún momento habrá que despejar las carreteras, pero lo primero que hemos hecho es dialogar”, afirmó.

Mas recordó la intervención gubernamental en el conflicto del puerto de San Antonio, donde el Ejecutivo actuó como mediador pese a tratarse de una controversia entre privados.

También advirtió que las interrupciones del tránsito afectan la actividad económica y el funcionamiento de la infraestructura vinculada a las exportaciones. “Esto tiene un montón de externalidades. Es por eso que el llamado al diálogo es sigamos conversando”, sostuvo.

El secretario de Estado descartó, además, que las nuevas medidas para contener los combustibles representen un cambio de postura respecto del denominado “bencinazo” de marzo. “No, son problemas distintos”, respondió.

Según explicó, entonces se proyectaba una crisis de mayor intensidad, pero limitada en el tiempo, mientras que el actual escenario se ha prolongado y podría mantener los precios internacionales en niveles elevados incluso después del término del conflicto.

“Lo que ha pasado es que la crisis se ha ido instalando, se ha ido alargando y hoy día, aunque el conflicto termine y que exista alguna probabilidad, probablemente los precios queden por arriba. Entonces, tenemos que hacer medidas distintas”, concluyó.

Principales confederaciones se desmarcan del paro

La paralización ha dejado en evidencia diferencias entre las organizaciones de transportistas.

Mientras Fuerza del Norte y distintas agrupaciones regionales mantienen la convocatoria indefinida, las dos principales confederaciones nacionales han descartado sumarse.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), presidida por Juan Araya, rechazó participar y advirtió que una paralización podría agravar los problemas económicos del sector.

Por su parte, la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), encabezada por Sergio Pérez, negó haber convocado a movilizaciones y sostuvo que cualquier decisión de esa naturaleza debe ser consultada previamente con sus bases.

Los gremios movilizados, en tanto, insisten en que el aumento del diésel y la falta de reajustes en los fletes están comprometiendo la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.