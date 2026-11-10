Primera dama y exsubsecretario Silva coinciden en cena antiaborto tras polémica por rebaja de penas

La primera dama, María Pía Adriasola, fue una de las figuras que asistieron este lunes a la “Noche por la vida”, la cena anual de la fundación antiaborto Chile Unido. Pero no fue la única presencia vinculada al Gobierno de José Antonio Kast que llamó la atención: entre los invitados también apareció Luis Silva, el exsubsecretario de Justicia que dejó su cargo hace apenas once días, en medio de la polémica por las rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores.

Según el diario La Tercera, la cita se realizó en el centro de eventos Metropolitan Santiago, en Vitacura, que comenzó a recibir a los asistentes desde las 19:30 horas. La actividad reunió a ministros, autoridades y dirigentes oficialistas en torno a una organización que promueve la defensa de la vida y el fortalecimiento de la familia.

La presencia de Adriasola destacó entre las autoridades del Ejecutivo. La primera dama compartió la convocatoria con tres integrantes del gabinete: May Chomali, ministra de Salud; Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género; y Francisco Undurraga, ministro de Cultura. También asistió el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende.

Sin embargo, la otra presencia que marcó la velada fue la de Silva, quien reapareció públicamente por primera vez desde su salida de la Subsecretaría de Justicia, el pasado 30 de octubre.

El exsubsecretario, militante del Partido Republicano, había quedado en el centro de la controversia después de publicar un video sin autorización de La Moneda, en el que reafirmó su responsabilidad en la firma de los decretos que permiten rebajar las condenas de pederastas, siguiendo el criterio del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La publicación del registro y la controversia por esas decisiones antecedieron su salida del Ejecutivo. Desde entonces, Silva no había protagonizado apariciones públicas, hasta su participación en la cena organizada por Chile Unido.

Su regreso se produjo en una actividad que contó con una importante presencia del oficialismo y, particularmente, de figuras vinculadas al Partido Republicano.

Además de la primera dama y los ministros, llegaron el secretario general de la colectividad, Vicente Bruna, y el director ejecutivo de Ideas Republicanas, José Ignacio Palma. A ellos se sumó el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien también participó de la convocatoria.

La velada tuvo, además, un recuerdo particular para sus asistentes. Cada invitado recibió una carta con el mensaje “gracias por ser mi voz”, acompañada por la figura de unos pequeños pies.

El presente incluía una descripción de su significado: “Piececitos de 10 semanas de gestación a tamaño escala real”.

Según la invitación al evento, la adhesión para participar tenía un costo de $25 mil por persona.

La organización detrás de la actividad, Chile Unido, es una fundación presidida por Heriberto Urzúa que, de acuerdo con su sitio web, busca promover “constructivamente una línea de pensamiento en torno al respeto y cuidado de la vida, el fortalecimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la promoción de la conciliación vida personal, familia y trabajo”.