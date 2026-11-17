Incómodo, nervioso y distraído se vio al presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte (CTFN), Cristian Sandoval Inostroza, el miércoles pasado en La Moneda, cuando anunció el fin del paro y participó en un punto de prensa junto al biministro del Interior y de Gobierno, Claudio Alvarado Andrade, y al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz Castro. En la ocasión, confirmó que había llegado a un acuerdo con el Gobierno, aunque reconoció tener “sentimientos encontrados”, pese a haber logrado la aceptación de su petitorio, especialmente el congelamiento de las tarifas del diésel hasta marzo del próximo año.

El dirigente retornó a Arica el viernes por la tarde, para reunirse con su familia y sostener conversaciones con sus asociados, en especial con su partner en la ruta dirigencial, el presidente de la Asociación de Camioneros “Fuerza del Norte”, Sebastián Pérez. En los próximos días, Sandoval se subirá nuevamente a su camión para recorrer las rutas hacia el sur. En ese trayecto se encontrará con muchos de los que le tuvieron fe y hoy se sienten satisfechos con los acuerdos que “amarró” con el Gabinete del Presidente José Antonio Kast luego de tres días de movilización.

En exclusiva, Sandoval, hasta entonces desconocido para los medios nacionales por su condición de líder regional, decidió conversar con Aquí Arica sobre la trastienda del paro y los factores que motivaron la rápida resolución del conflicto, que contó con un apoyo ciudadano nunca antes visto hacia una movilización de camioneros.

El dirigente aseguró que su petitorio fue satisfecho en su totalidad, con el congelamiento del precio del diésel por cuatro meses y una rebaja de $142; la disminución de $39 en el precio de las gasolinas; la apertura de créditos a través de las plataformas estatales del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios y del Fondo de Garantía para Inversiones; la devolución por tramos del impuesto específico al petróleo y la ampliación de este beneficio hasta 2027; y el envío de un proyecto de ley para reajustar las tarifas de los fletes y compensar económicamente las demoras durante las operaciones de carga y descarga.

―En el punto de prensa donde se anunció el acuerdo con el Gobierno, usted se veía con un rostro no muy convencido…

―Movilizamos a todo un país y el Gobierno tenía sentado en el salón de al lado a los presidentes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, Juan Araya, y de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez.

―¿Y eso le incomodó?

―Sí pues, si ya estaba todo cortado.

―¿Tuvo alguna amenaza del Gobierno?

―No, aunque lo que sí me inquietaba era la advertencia de que nos aplicarían la Ley de Seguridad Interior del Estado. Eso iba a ser muy incómodo para nuestra gente. Nuestra gente es enérgica, entonces eso podía terminar mal si alargábamos innecesariamente el conflicto. La euforia de todos nosotros al ver que nos iban a reprimir, iba a terminar mal. Ya pasó un estallido social y eso podía volver a pasar si se gestaba ese escenario nuevamente.

Quedamos conformes, pero lo que sí me tenía muy preocupado fue que advertimos que en Santiago y en Puente Alto hubo colegas que estaban cobrando peaje y en otros lugares estaban haciendo bailar a las personas por el lado de Maipú, además de quemas. Al lado del hotel donde yo estaba, vi a un grupo de 40 o 50 personas jóvenes que iban camino a La Moneda.

―¿Entonces lo que menos buscaba era la anarquía en el movimiento?

―El problema es que el país está económicamente reventado. La destrucción del país la pagamos todos los chilenos. No la paga el Estado. Entonces, con una situación así, todo se iba a disparar. Por responsabilidad gremial había que ponerle freno a cualquier atisbo de violencia.

―Pero usted tenía el paro en sus manos, ¿por qué le fue incómodo que el Gobierno negociara con dirigentes que nunca apoyaron la movilización?

―Teníamos la presión de que el Presidente Kast se iba y que al mediodía del viernes nos iban a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Además, teníamos un petitorio superconcreto donde nunca hablamos de la rebaja de la bencina u otros temas que no fuesen gremiales. Así es que bajamos la movilización cuando nuestro petitorio estuvo aceptado.

―Como nunca, la ciudadanía apoyó el paro de los camioneros. ¿De qué manera lo que consiguieron beneficiará a los ciudadanos?

―De aquí a diciembre el combustible subía $2 mil, entonces la canasta familiar que tiene cada chileno se iba a achicar en un 40% más. La gente va a tener la tranquilidad de que las mercaderías no van a subir en estos 120 días hasta marzo del próximo año y con ello la UF también. La bencina no la pudimos negociar porque el ministro del Interior nos dijo que no y, en realidad, ese tema no estaba dentro de nuestro petitorio.

―¿Y qué pasará después de marzo si al ministro de Hacienda se le ocurre alzar las tarifas de nuevo?

―Llevamos dos años en la misma figura. Entre diciembre y marzo, el diésel siempre ha ido a la baja. En estos momentos estamos contando con eso. Esperemos primero llegar a marzo y que haya un cambio en el hemisferio norte respecto de las guerras y haya un gesto de los árabes e iraníes que tienen que ver con esta crisis. Esa guerra es política, es de egos, y hay que tener confianza en que eso cambie.

―¿Entonces quedó tranquilo con la decisión de bajar el paro a pesar de que un grupo de camioneros intentó resistir en la Ruta 68 alegando que los acuerdos no los representaban?

―No tengo nada que decir de ellos. En ese sector había otra persona que empezó a cizañear a los camioneros y a llevar el paro a un movimiento social. Si uno mira lo que hablaba Andrés Alarcón (del movimiento No+TAG) el miércoles donde se refería al petróleo, luego el viernes estaba hablando de bencina. Entonces, ¿somos o no somos? Yo no puedo hacerme cargo de las personas que no son del gremio. Sí puedo hacer un mea culpa con las personas que estaban en nuestro gremio, pero no con aquellos que nunca lo estuvieron.

―¿Qué le faltó hacer en medio del paro?

―No alcancé a visitar los puntos como sí lo hice en el paro anterior. Ese es mi mea culpa.

―¿Temió que esto derivara en un nuevo estallido social, dado lo rápido que comenzaron a sumarse otros gremios no transportistas?

―Claramente era algo que comenzó a preocuparme, porque si te das cuenta todo lo que nosotros hicimos fue de una manera impecable. Yo creo que a nivel país, los camioneros, por primera vez, la gente empatizó con nosotros. Esto nunca se había visto que la gente empatizara con nosotros porque siempre nos trataban mal, siempre había resistencia a los paros camioneros. Entonces empezar a ver esas cosas, especialmente el uso que estaban tratando de hacer algunos movimientos periféricos, era de mucha preocupación, así como ver cosas que no supe mientras estaba en Arica y recién las vi cuando llegué a Santiago. Esos movimientos estaban tratando de llevar el paro a un rumbo que nunca imaginamos y que nunca quisimos que se desviara. Nosotros no podíamos ser responsables de cosas que nunca prometimos y tampoco reclamamos.

―¿Es cierto que usted no quería paralizar?

―Es cierto. Yo nunca quise hacer un paro porque nosotros sabíamos que había mucha gente descolgada del gremio y que en estas movilizaciones va a hacer puro daño. No construyen nada, entonces, yo no estaba dispuesto como presidente a asumir la responsabilidad de acciones que nunca fueron parte de nuestro movimiento.

―¿Y qué le parece que después de concitar gran apoyo ciudadano lo caricaturicen con una moneda de cien pesos?

―A pesar de todo lo que logramos, me reducen a un moneda de 100 pesos. Lo concreto es que ya no tendremos las alzas que se estaban haciendo cada 21 días al diésel y eso será hasta marzo. Y no eran precisamente 100 pesos, sino que si lo sumas en cuatro meses es mucho más. De esta manera evitamos un alza de los fletes que iba a impactar fuertemente en la canasta familiar. No ganamos solo nosotros, sino toda la ciudadanía, y eso es lo más importante que tiene este acuerdo, pese a que algunas personas no lo comprendan o no lo quieran ver. Detrás de eso hay gente que se esconde y hacen una guerra digital bien extraña. No dan la cara, pero cuando miro los comentarios, veo que solo tienen muy pocos comentarios y entre tres a diez seguidores.

―Los fieles al Gobierno del Presidente Kast se fueron con todo contra usted y dijeron que era “zurdo” por liderar el paro…

―No. Yo no milito en ningún partido, ni la izquierda ni en la derecha. ¿Y por qué no milito en ningún partido? Porque yo soy gremialista. Y como soy gremialista, me tengo que sentar con cualquiera de las dos bancadas en algún momento. No soy de derecha ni de izquierda. Eso me da derecho a que les pueda hablar de igual a igual.

Hasta Linares

―¿Cómo logró constituir un gremio paralelo a las históricas confederaciones de Juan Araya y Sergio Pérez?

―Venimos hace siete años en este proyecto. Empezamos a construir cosas para todos, no para uno solo. De hecho en Arica conseguimos un terreno donde, por fin, los camioneros pueden tener un espacio.

―¿Cómo llegó hasta Linares con su gremio?

―Fuimos por cada ciudad, congregando a quienes no estaban contentos con las antiguas dirigencias del CNDC y de la CNTC. Lo que hicimos fue unir el transporte.

―¿Por qué los presidentes Pérez y Araya dejaron de representarlos?

―Hoy tenemos 52 asociaciones. Nos alejamos de Sergio Pérez porque lo único que le interesaba era tener una asociación en el norte, en Arica y otra en Iquique, como un mero número. Nunca le ofreció trabajo a la gente del norte. Por eso mismo que nosotros nos tuvimos que juntar y empezamos a ver que había muchos problemas en el gremio de transporte, y que los presidentes no hacían nada por los pequeños y medianos transportistas a los que nosotros sí representamos.

―¿En febrero de 2022 hicieron su primer paro en Arica?

―En realidad ese paro fue focalizado en Arica y lo hizo nuestra asociación. Lo que pedimos en esa ocasión fue más seguridad. Y luego, en noviembre de 2022, hicimos nuestro primer paro con Confederación al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. En esa oportunidad estuvimos ocho días negociando. Vimos que teníamos muchos problemas y que la CNDC y la CNTC no nos prestaban la ayuda necesaria o no empatizaban con los problemas que teníamos nosotros.

―Y ahora en el mismo mes de noviembre le hicieron un paro al Gobierno del Presidente Kast, ¿por qué llegaron a este quiebre?

―Los dirigentes de la CNTC y la CNDC aseguran que partieron negociando en marzo. Con nosotros fue distinto. Incluso una carta que entregamos en marzo recién el Gobierno la respondió en octubre. Nosotros estuvimos negociando con cuatro ministerios y no fuimos escuchados. Es más, yo sentí cierto clasismo del ministro de Hacienda hacia nosotros, autoridad a la que llamaron para que negociáramos el acuerdo el mismo día en que nos reunimos en La Moneda.

―Pero el día del acuerdo el rostro del ministro de Hacienda denotaba algo de incomodidad, porque finalmente ustedes consiguieron sentarlo a negociar y liberar los recursos…

―Yo no le di la mano ni cuando llegó, ni cuando me fui.

―¿Por qué hubo tanta indiferencia hacia su gremio?

―Nos ningunearon y el Gobierno les abrió las puertas a las dos confederaciones siguiendo el esquema antiguo de negociación. Nosotros siempre les dijimos que nuestras necesidades no eran las mismas. Nos dejaron de lado porque cuando íbamos a las reuniones, desordenábamos las mesas, porque les decíamos las verdades. El Gobierno como siempre nos hizo sentir que no teníamos el pelaje de las dos confederaciones, entonces que por eso no se juntaban con nosotros. Pero le advertimos al Gobierno que si alzaba el petróleo, esto iba a desembocar en un paro y no nos oyeron. Me da la impresión de que nos quisieron pulsear y el Gobierno salió con el alza, por lo que no nos quedó otra que parar.

―Usted partió siendo un líder regional, entonces, ¿qué pasó con la capacidad de las autoridades gubernamentales de la región que dejaron que se escapara y llegara a un paro?

―Nosotros tuvimos diálogo con las autoridades regionales, pero lo que pedíamos las sobrepasaba. Nosotros ocupamos todos los medios para evitar la movilización, ya que sabíamos en lo que iba a terminar. El Gobierno central y las autoridades locales deben hacer un mea culpa, porque no solo en Arica, Iquique y Antofagasta enviamos cartas con la molestia que existía por las alzas.

―Después de hacer un paro a los gobiernos de Boric y de Kast, ¿con quién pudo negociar de mejor manera?

―El subsecretario Manuel Monsalve del Gobierno anterior era soberbio, pero no fue mal negociador. Nos mintió eso sí y luego lo sacaron. En cambio, lo que puedo decir de este Gobierno es que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es clasista. Yo no le di la mano ni cuando llegó ni cuando me fui. Eso no fue por ser falta de respeto, sino porque le devolví lo mal que lo sentí cuando él ni siquiera se sentó a negociar con nosotros, porque él decidió negociar con Pérez y Araya a espaldas nuestras.

Finalmente, él tuvo que liberar los recursos, y lo que puedo decir es que no fue grato para él, porque escuchamos que hubo una discusión entre los ministros Alvarado y Quiroz sobre lo que estábamos pidiendo. No sé en qué términos fue, pero se escuchó una discusión. Luego de eso se sentó a negociar y esto se resolvió.