La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, sumó un nuevo acuerdo con una empresa tecnológica internacional a su agenda. Esta vez, la secretaria de Estado viajó a San Francisco, Estados Unidos, para suscribir un memorándum de entendimiento con el CEO y cofundador de OpenAI, Sam Altman, destinado a capacitar a funcionarios públicos chilenos en el uso de inteligencia artificial (IA).

La iniciativa, denominada OpenAI para Chile, contempla la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en la administración pública y una primera etapa gratuita, aunque abre la posibilidad de que los organismos estatales deban pagar posteriormente para desarrollar proyectos específicos.

El convenio se suma al acuerdo que Lincolao firmó la semana pasada con la startup ElevenLabs, en una agenda ministerial que ha puesto énfasis en establecer vínculos con empresas privadas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial.

La ministra ya había adelantado las conversaciones con OpenAI durante una participación en el podcast IA Lab de Diario Financiero, en octubre.

Según informó el Ministerio de Ciencia, el memorándum forma parte del programa internacional OpenAI for Countries y busca que las instituciones públicas incorporen inteligencia artificial “de manera segura y responsable para mejorar los servicios que entrega a las personas”.

Durante la primera fase, el ministerio coordinará la implementación de la iniciativa junto a OpenAI, desarrolladora de ChatGPT. El programa estará abierto a cualquier entidad pública interesada en participar.

Desde la cartera precisaron que esta etapa inicial no tendrá costo para el Estado, debido a que se trata de un acuerdo de colaboración.

Sin embargo, el esquema contempla una segunda fase en la que los servicios públicos que decidan avanzar en proyectos específicos deberán pagar por su desarrollo.

El anuncio no detalla los montos que podrían desembolsar las instituciones públicas ni cuáles serían los proyectos que requerirían financiamiento adicional.

La ministra destacó que Chile será el primer país latinoamericano en establecer este tipo de colaboración directa con la empresa estadounidense.

“OpenAI está a la vanguardia de la revolución tecnológica más importante de la historia. Más de 1.200 millones de personas utilizan ChatGPT cada semana, y hoy Chile se convierte en el primer país latinoamericano en establecer esta colaboración directa con OpenAI”, afirmó Lincolao.

La secretaria de Estado sostuvo que el acuerdo permitirá fortalecer distintas áreas relacionadas con el desarrollo científico, la formación de capital humano y el emprendimiento tecnológico.

Según explicó, la colaboración buscará “impulsar descubrimientos científicos, promover el uso seguro de modelos de inteligencia artificial de frontera, formar talento y apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas, y startups”.

Tres ejes

El memorándum establece tres ejes principales de trabajo. El primero apunta a incorporar inteligencia artificial en los procesos administrativos del Estado, con el propósito de simplificar los servicios públicos y mejorar su funcionamiento.

En este ámbito, el Ministerio de Ciencia podrá solicitar apoyo de OpenAI para incorporar nuevos modelos tecnológicos y evaluar alternativas de colaboración relacionadas con la infraestructura necesaria para su utilización.

El segundo eje está orientado a garantizar un uso responsable y seguro de estas herramientas. De acuerdo con lo informado por la cartera, las actividades que se desarrollen deberán respetar la legislación vigente, la protección de datos personales, la seguridad de la información y la supervisión humana.

“Antes de implementar o ampliar cada caso de uso, se identificarán los controles y evaluaciones necesarios”, señalaron desde el ministerio.

Esta etapa contempla, por tanto, la revisión de los mecanismos de seguridad y las condiciones bajo las cuales podrán utilizarse los sistemas de inteligencia artificial en las instituciones públicas.

El tercer componente corresponde a la capacitación de los funcionarios del Estado. La iniciativa considera desarrollar programas de formación adaptados a las funciones de quienes trabajan en los servicios públicos, además de preparar formadores que puedan transmitir los conocimientos adquiridos.

El objetivo es nivelar las capacidades de los equipos estatales y facilitar la utilización práctica de herramientas de inteligencia artificial en sus labores.

Adicionalmente, OpenAI y el Ministerio de Ciencia explorarán mecanismos de cooperación para apoyar al ecosistema chileno de startups y emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial.

Esta línea buscará promover el desarrollo de aplicaciones tecnológicas que contribuyan al crecimiento económico y a las prioridades de servicio público definidas por la cartera.

Sin embargo, los detalles de esas iniciativas todavía deberán ser establecidos mediante un trabajo conjunto entre ambas partes.