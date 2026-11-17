La acusación constitucional que enfrenta el ministro de justicia, Fernando Rabat, asoma con resultado incierto. Esto luego que la diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, admitiera que la mayoría de su bancada respaldará el libelo. De este modo, el conteo preliminar plantea 75 votos a favor, 76 en contra y 4 indecisos.

En paralelo, La Moneda intensificó sus gestiones con parlamentarios de Chile Vamos y del PDG para frenar el líbelo contra el titular de Justicia.

Hoy en Al Pan Pan de El Mostrador, con Mirna Schindler: conversamos con el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Cassinelli, quien sostiene que el Presidente José Antonio Kast, a raíz de la crisis económica y la de confianza tras el destape del caso Pedófilos, está asumiendo personalmente los costos reputacionales: “Quien está siendo el fusible es el propio Presidente”.

Además, y a propósito de la inédita reunión entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC en Shenzhen, analizamos sus expectativas (junto a las críticas al Presidente Kast por participar del homenaje a Ho Chi Minh en Vietnam, pese a sus vehementes críticas anteriores al líder comunista) con el profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile Gilberto Aranda.