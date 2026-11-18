Un inesperado error de una abogada asistente de la Fiscalía de Arica permitió la liberación de un imputado por narcotráfico que se encontraba en prisión, tras haber sido detenido por la PDI en abril de este año con casi dos kilos de ketamina en el Complejo Fronterizo Chacalluta.

La insólita situación se produjo el 10 de noviembre en el Juzgado de Garantía de Arica, durante una jornada de audiencias concentradas en la que la abogada asistente Ivonne Cáceres Barrera comunicó al juez Héctor Barraza Aguilera el cierre de la investigación de la causa y, a su vez, informó la decisión de “no perseverar en el procedimiento, de conformidad al artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal”.

En rigor, la jurista expuso que no continuarían investigando “por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”, lo que permitió la liberación inmediata del imputado Ignacio Smarth Pino, quien registra domicilio en la comuna de Quilicura.

El error de la abogada fue detectado ese mismo día por el Ministerio Público. Por esta razón, la fiscal jefa de Frontera, Paulina Brito Doerr, presentó una solicitud ante el tribunal para revertir la decisión de no perseverar y, con ello, dejar sin efecto la liberación del imputado, quien hasta el cierre de esta edición permanecía inubicable.

En el documento ingresado por la fiscal Brito si bien no admite la existencia de un error, sí señala que “se cite, a la brevedad posible, a una audiencia con el objeto de comunicar por parte del Ministerio Público la decisión en orden a dejar sin efecto la decisión de no perseverar en el procedimiento pronunciada en audiencia celebrada el día de hoy en la presente investigación seguida en contra del imputado”.

El requerimiento fue tramitado ese mismo día por el juez Barraza, quien fijó una audiencia para el viernes pasado.

Es más, sin advertir lo que se venía, el mismo 10 de noviembre el defensor público Carlos Miranda Rodríguez había solicitado al tribunal que fijara una audiencia para revisar la prisión preventiva que pesaba sobre Smarth, con la intención de modificarla por una medida cautelar de menor intensidad.

Investigación interna

El fiscal regional Mario Carrera confirmó a Aquí Arica sobre este caso que “corresponde a un error en audiencia. Esperamos que se solucione. Luego, cuando tenga todos los antecedentes, lo más seguro es que deba abrir un sumario administrativo, pues de trata de una situación grave”.

Asimismo, señaló que “la fiscal titular dispuso el cierre para acusar, y la fiscal subrogante, que fue a la audiencia, pensaba que el juez hablaba de otra causa y comunicó no perseverar”.

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