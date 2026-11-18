El deterioro de la economía chilena durante 2026 abrió un nuevo debate sobre la capacidad de respuesta del Gobierno de José Antonio Kast frente a un escenario internacional adverso y una actividad interna debilitada. En ese contexto, el economista Igal Magendzo cuestionó que la actual administración haya asumido sin un plan de reactivación económica y sostuvo que el Ejecutivo debió implementar medidas fiscales extraordinarias para enfrentar la crisis.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el doctor en Economía, excoordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Andrés Velasco y exgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central, analizó las dificultades que enfrenta Chile en el cierre del año.

Sus declaraciones se producen después de que el Banco Central publicara su Informe de Estabilidad Financiera correspondiente al segundo semestre de 2026, documento que advierte sobre un escenario internacional cada vez más exigente y sus consecuencias para los hogares y las empresas chilenas.

El instituto emisor identificó como principal amenaza para la estabilidad financiera del país un eventual deterioro abrupto de las condiciones de financiamiento internacional.

“El principal riesgo para la estabilidad financiera local continúa siendo un estrechamiento abrupto de las condiciones financieras externas”, señaló el Banco Central.

En el plano interno, el organismo también advirtió un menor dinamismo del empleo y el consumo, junto con dificultades que pueden afectar la capacidad de pago de hogares y empresas.

El diagnóstico se suma al debate sobre la situación de la actividad económica, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconociera que Chile atraviesa una recesión técnica.

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, evitó utilizar una definición categórica sobre ese fenómeno, señalando que “no hay una definición única”.

En medio de ese escenario, Magendzo planteó que la economía chilena enfrentó un conjunto de circunstancias adversas para las cuales el Gobierno no estaba preparado.

A su juicio, el comienzo de una guerra internacional que no había sido anticipada coincidió con la llegada de una administración que no contaba con una estrategia de reactivación.

“Nos pilló este año, primero que nada nos pilló desprevenidos, porque empezó la guerra que nadie había anticipado, con un Gobierno entrante que no venía con ningún plan de reactivación”, afirmó.

El economista sostuvo que el Ejecutivo debió diseñar una respuesta económica prácticamente desde el inicio de su mandato, considerando la magnitud de los acontecimientos que comenzaron a afectar la actividad.

Según explicó, las medidas de reactivación fiscal permiten enfrentar períodos extraordinarios de deterioro económico mediante un aumento transitorio del gasto público.

“Yo pienso que lo ideal hubiese sido tener más empuje fiscal este año. Haber tenido un paquete de reactivación, lo que se hacía anteriormente, los famosos paquetes de reactivación que hubo en situaciones más críticas”, señaló.

Magendzo recordó que Chile ha recurrido a ese tipo de herramientas durante otras crisis, como la pandemia, la crisis financiera internacional de 2009 y el terremoto.

El objetivo de esos programas, explicó, es entregar un impulso económico específico durante una situación excepcional, evitando que las medidas se transformen en compromisos permanentes de gasto.

“La gracia de estos paquetes de reactivación, que si están bien diseñados, es que son específicos al momento y después se suspenden una vez que viene la recuperación”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la importancia de que las autoridades comuniquen con claridad el carácter temporal de las medidas, tanto a los actores económicos nacionales como a los internacionales.

Según explicó, un programa extraordinario puede requerir un aumento del endeudamiento público, pero ese costo debe evaluarse considerando los beneficios que tendría para la actividad económica.

“Entonces te endeudas un poco, pero le dejas claro a todo el mundo, y a todo el mundo me refiero a nivel nacional, a nivel internacional, que esto es algo que se está haciendo un esfuerzo por una vez, por una situación especial, y que después se va a recomponer”, afirmó.

El excoordinador macroeconómico de Hacienda cuestionó que la administración de Kast no hubiera preparado una estrategia de ese tipo antes de asumir sus funciones.

A su juicio, esa ausencia de planificación limitó la capacidad del Ejecutivo para reaccionar frente al deterioro del escenario económico.

“Un Gobierno entrante que no venía con ningún plan de reactivación, no habían diseñado nada, tendrían que haberlo hecho en el momento en que asumieron prácticamente”, sostuvo.

Magendzo agregó que esa situación dejó al país en una posición menos favorable para enfrentar las dificultades que se presentaron durante el año.

“Eso nos pilló mal parado también por ese lado, y finalmente no se hizo, no hubo paquetes de reactivación, hubo apoyos, pero bastante acotados y limitados”, señaló.

Sin embargo, el economista también reconoció que una política fiscal más expansiva habría implicado costos para las cuentas públicas.

Consultado por las consecuencias de un eventual aumento del gasto estatal, sostuvo que el resultado probablemente habría sido una economía con mayor crecimiento, pero también con un nivel superior de endeudamiento.

“Si el Gobierno hubiese gastado más, hubiésemos terminado con un crecimiento mayor. Y hubiésemos terminado más endeudado”, afirmó.

El especialista insistió en que no existe una alternativa que permita impulsar la economía mediante un mayor gasto público sin asumir costos fiscales.

“Aquí no hay forma de sacar la pelada. Si quiero gastar más, tengo que sacar la plata de algún lado”, explicó.

En su análisis, el desafío consistía precisamente en determinar si las circunstancias extraordinarias justificaban recurrir a un mayor endeudamiento temporal para amortiguar el impacto de la crisis.

“Estaríamos más endeudados, hubiésemos crecido algo más, posiblemente habríamos logrado crecer algo más”, agregó.

De esta manera, Magendzo planteó una crítica a la respuesta económica del Gobierno sin desconocer las restricciones presupuestarias que enfrenta el Estado.