Aunque el Gobierno Regional de Arica y Parinacota seguirá siendo el de menor presupuesto en 2027, intensas negociaciones políticas de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) lograron evitar, el pasado 6 de noviembre, la rebaja del 8,8 % contemplada para el próximo año en el proyecto de Ley de Presupuestos. Finalmente, la región mantuvo los mismos $56 mil millones que recibió en 2026. Así, pese a atravesar una recesión, el Ejecutivo no impulsó una medida contracíclica que permitiera inyectar más recursos fiscales para dinamizar la economía regional.

El gobernador regional Diego Paco Mamani dijo a Aquí Arica que concentrará estos fondos en seguridad, salud, desarrollo económico y empleo, “poniendo el foco en proyectos con impacto directo en la calidad de vida de los habitantes de Arica y Parinacota. El presupuesto regional para 2027 tendrá prioridades claras: seguridad, salud y desarrollo económico. Nuestro compromiso es que cada peso de inversión del Gobierno Regional llegue donde más se necesita y se traduzca en soluciones concretas para las familias de Arica y Parinacota”.

Paco expresó que en seguridad apoyará a las instituciones encargadas de resguardar a la comunidad y también propiciará la recuperación de espacios públicos para los vecinos. En Salud, sostuvo que apoyará iniciativas que permitan mejorar la atención de las personas y reducir brechas, tal como ya se ha hecho con propuestas innovadoras como el Programa de Diagnóstico y Tratamiento para Personas con Problemas de Salud Mental en Atención Primaria ejecutado por la Dirección de Salud Municipal de la Municipalidad de Arica, la detección y el tratamiento de Helicobacter pylori para prevenir el cáncer gástrico, además de la incorporación de modernos equipos de endoscopia y la renovación de equipamiento clínico para el Hospital Juan Noé.

Respecto del desarrollo económico, el gobernador señaló que su foco estará en el financiamiento de obras de infraestructura pública, ya que estas permiten dinamizar la economía local al generar actividad en las empresas y empleos en medio del aumento de la cesantía que afecta a la región.

“Proyectos como la electrificación de General Lagos, el Plan de Conservación de Vías Urbanas en Arica, las obras de conectividad y la infraestructura que estamos impulsando en distintos puntos de la región son una muestra concreta de cómo los recursos regionales pueden transformarse en crecimiento, desarrollo y mejores oportunidades para nuestra gente”, indicó la autoridad.

Y si bien el gobernador Paco logró detener la caída del presupuesto 2027 que establecía el proyecto de la Ley de Presupuesto enviado inicialmente por el Gobierno, lo que aún queda por mejorar es la calidad de proyectos de inversión pública disponibles y la ejecución presupuestaria del propio Gore. Ello porque se sabe que ha habido quejas de la autoridad por la falta de iniciativas de alto impacto en las carteras que disponen los servicios públicos regionales.

Sin embargo, eso no es todo. Desde la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda se ha reclamado al Gore una mayor celeridad en la ejecución presupuestaria. Y es que, según el último Informe de Ejecución Presupuestaria, entregado el pasado 4 de noviembre por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Gore solo había ejecutado el 52,2 % de sus recursos hasta septiembre. Es decir, en nueve meses había gastado poco más de la mitad de los fondos asignados, por lo que le quedaba una proporción similar por ejecutar durante los últimos tres meses del año.

Para revertir la tendencia al gasto de los recursos en los últimos meses del año, el propio Ministerio de Hacienda incluyó una instrucción en la Ley de Presupuestos 2027 que señala que “los gobiernos regionales podrán requerir recursos adicionales al Ministerio de Hacienda si, a julio del año 2027, alcanzan una ejecución igual o superior al 50% en el subtítulo 31 del programa de Inversión Regional. Esta meta se calcula sobre el monto inicial aprobado en 2026, actualizado a moneda de 2027. Los fondos

adicionales se destinarán al financiamiento de nuevas iniciativas u otras que estén sin financiamiento en ese momento, permitiendo un crecimiento de hasta un 7% respecto del presupuesto inicial del año 2026 del subtítulo 31 del presupuesto de inversión, corregido por inflación”.

Proyectos de calidad

El consejero regional Oscar Pantoja Rivera (PL) comentó que hace falta una autocrítica en el Gore, ya que no considera que sea un logro mantener el mismo presupuesto. “Esto obedece a que tampoco hemos sido capaces de tener una buena ejecución de nuestro presupuesto a la calidad de la ejecución. Creo que faltan muchas obras en el último gobierno regional y en este que llevamos actualmente. Creo que la cantidad de transferencias es mayor a la cantidad de obras que se están haciendo. Hoy estamos subsidiando muchos programas desde los servicios del Estado que no llegan a nuestra región. Los ministerios no llegan con recursos necesarios y creo que la calidad de nuestra inversión es mala”, indicó.

A su juicio, “nos faltan más obras y eso lo vemos en todos los consejos. Todos los meses estamos transfiriendo miles de millones, pero para programas que no son de obras. Y aquellos servicios que tienen obras, en realidad están muy lentos. Hay obras, hay recursos que hemos entregado el año pasado, el 2025, y que ni siquiera han empezado a iniciarse o ni siquiera están en licitación. Hemos transformado el CORE en un gran cajero automático para servicios públicos, llenos de transferencias para programas, pero pocas obras, lo que genera menos empleo y menos desarrollo”.

También expresó que debe haber un cambio en las visiones de la Dirección de Presupuesto y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, ya que el cálculo para la destinación de recursos a la región “no considera que somos una zona fronteriza que se hace cargo de temas nacionales. Esa fórmula tiene que ser distinta porque hemos visto cómo estamos haciéndonos cargo de políticas públicas a nivel nacional, tales como el resguardo de la frontera con recursos regionales, el resguardo de la frontera fitosanitaria por el tema de la mosca de la fruta, con miles de pesos para el SAG para bloquear el ingreso al resto del país; también, nuestro apoyo a la estrategia contra el crimen organizado, con miles de millones para un plan exitoso que ha tenido la Fiscalía Regional, pero con recursos nuestros”.

Focalizar recursos

La consejera regional Lorena Ventura Vásquez (RN), que preside la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, dijo que considerando la difícil situación económica que atraviese la región “es conveniente focalizar los recursos que logramos asegurar. Salud, seguridad y desarrollo económico deben ser nuestras prioridades, especialmente derivar fondos a la tecnificación de la agricultura y desarrollar obras viales de calidad en la precordillera y el altiplano”.

A juicio de la core, es esencial perseverar en avanzar en proyectos como las construcciones del Centro Oncológico y un hospital de alta complejidad, ya que existen brechas profundas en los servicios de salud públicos que dispone la región para sus habitantes. “Tener salud de calidad en la región es algo muy necesario. No es sostenible que la gente que está afectada por una enfermedad catastrófica, deba trasladarse al sur para tener salud”, afirmó.

Del mismo modo, manifestó que es necesario dar mayor apoyo a la agricultura, teniendo como objetivo la ampliación de la superficie agrícola, dado que los valles tradicionales, a su juicio, “quedaron chicos”. Ventura sostuvo que el plan para revitalizar Arica debe ser ambicioso y fijar la mirada en la atracción de nuevos capitales para ejecutar proyectos agrícolas y agroindustriales, tal como lo está haciendo Perú.

En tanto, la consejera Denisse Morales Flores valoró que “se haya revertido el recorte que proponía el proyecto original. Ese texto reducía en un 8,8% la inversión regional de Arica y Parinacota, cerca de $5.000 millones menos, el mayor recorte porcentual entre las 16 regiones del país. Gracias al acuerdo, la región recupera prácticamente el nivel de 2026 y mantiene los fondos del concurso del 8% para las organizaciones sociales”.

Sin embargo, la core indicó que no es suficiente mantener los recursos del año pasado, “ya que un presupuesto congelado en términos nominales significa, en la práctica, una pérdida real cercana al 3% por efecto de la inflación. Arica y Parinacota sigue siendo la región con el peor presupuesto de inversión del país”.

Morales hizo un llamado al Senado y al Ejecutivo a aprovechar la discusión presupuestaria para reforzar el Fondo de Equidad Interregional, asegurar una asignación significativa de recursos del Plan Especial de Zonas Extremas para la cartera regional e incorporar criterios de distribución que consideren el desempleo y la condición de zona extrema.

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