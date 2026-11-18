¿Cómo acercar a niños y niñas al conocimiento de los glaciares, el cambio climático y los ecosistemas cordilleranos de La Araucanía?

Esta es la pregunta que orientó el desarrollo de Kimün y el Pichillancawe, miniserie audiovisual de 4 capítulos creada por un equipo interdisciplinario de la UCT. El proyecto, financiado por el Ministerio CTCI a través del Programa Ciencia Pública, y la UCT, propone una forma de comunicar conocimientos sobre el ecosistema mediante el encuentro entre la ciencia, cosmovisión mapuche, la educación parvularia y la creación audiovisual.

La producción invita a recorrer los paisajes y ecosistemas cordilleranos de La Araucanía, en especial el glaciar Pichillankawe (pequeño lugar de piedas verdes en mapuzungun), ubicado en la ladera del Volcán Villarrica.

Un proceso creativo que conecta ciencia, territorio e interculturalidad

El equipo del proyecto está conformado por Bárbara Eytel, periodista y directora del proyecto; María Angélica Casanova, investigadora y ecóloga, asesora científica del proyecto; Gabriel Pozo, académico e investigador en interculturalidad, territorio y conocimientos mapuche y encargado de contenidos del proyecto; Patricio Montecinos, encargado de diseño; y las académicas Dorama Leal y Karina Bizama, asesoras en primera infancia y mediación educativa.

“Nuestro propósito es acercar estos conocimientos a todas las personas, reconociendo que existen distintas formas de conocer, comprender y relacionarnos con la naturaleza. Por eso, una de las decisiones fue optar por un formato vertical para facilitar su visualización y difusión a través de dispositivos de uso cotidiano, como los teléfonos móviles”, señaló Bárbara Eytel.

La iniciativa busca generar una experiencia que permita comprender los ecosistemas desde una perspectiva territorial e intercultural, reconociendo los aportes de la investigación científica y los conocimientos que el pueblo mapuche ha desarrollado en su relación histórica con el entorno.

Al respecto, el encargado de diseño, Patricio Montecinos, sostuvo que “el principal desafío fue traducir los conocimientos científicos y culturales sobre los glaciares y el cambio climático a un lenguaje visual cercano y atractivo para todo público. Buscamos dar vida a los paisajes locales y animales en un mundo de maquetas, con apoyo de inteligencia artificial. Esto exigió mucho trabajo de diseño y dirección para que las imágenes conservaran la identidad del territorio y despertaran curiosidad, imaginación y asombro, nuestra premisa ha sido hacer un ‘match’ entre disciplinas y transmitir puntos de vista de cómo se percibe nuestro entorno desde la ciencia y la interculturalidad”.

El desafío de comunicar los conocimientos

La académica Angélica Casanueva destacó el valor de la serie para la divulgación científica. “Este proyecto muestra qué son los glaciares y la función fundamental que cumplen en el planeta. Kimün logra conjugar el conocimiento científico con los saberes de nuestros pueblos originarios, enriqueciendo esta apuesta educativa. Para mí es un honor haber participado y contribuir a compartir este conocimiento con la comunidad”.

Por su parte, el académico Gabriel Pozo destacó que se incorpora el conocimiento mapuche como fundamento de la propuesta narrativa y educativa.

“Kimün y los animales protagonistas están concebidos desde una perspectiva cultural mapuche, inspirada en los relatos tradicionales. A través de sus historias, niños y niñas podrán acercarse a la lengua mapuche, comprender las implicancias del cambio climático y descubrir cómo los saberes ancestrales se vinculan con distintos espacios de la naturaleza, como volcanes, humedales y glaciares. Este conocimiento es la base sobre la cual se construye toda la historia”, enfatizó.

La primera infancia como protagonista

La dimensión pedagógica de la miniserie animada ha sido desarrollada con el aporte de las académicas y educadoras de párvulos Dorama Leal y Karina Bizama, quienes han trabajado en la adecuación de la serie a las características de la primera infancia y en el diseño de experiencias de mediación educativa. Kimun, el protagonista, es un zorrito curioso que está inspirado en las formas en que niños y niñas aprenden: haciendo preguntas, explorando su entorno y compartiendo los conocimientos que reciben de sus abuelos y abuelas.

Karina Bizama, académica y educadora de párvulos, destacó el potencial de la serie. “Los niños y niñas pueden identificarse con este zorrito que los invita a explorar y descubrir la naturaleza, pero también cómo nuestras acciones pueden afectarla. Es una historia con un componente emocional que puede generar aprendizajes profundos, significativos y para la vida, y ayudarles a asumir responsabilidades en el cuidado de su entorno”.

El proyecto incluyó jornadas de testeo en los jardines infantiles de Junji Estación de Luz en Villarrica y Raíces del Portal en Temuco. Próximamente, se desarrollarán actividades con comunidades educativas de Junji en Lonquimay, Villarrica y Pucón.