El desalojo de la megatoma “La Libanesa”, ubicada al norte de Villa Frontera, prometido por el delegado presidencial regional Cristian Sayes Maldonado para el segundo semestre del próximo año, parece no estar a firme aún en el Gobierno. Esto porque, durante su visita al sector el jueves pasado, la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot Donoso (Evópoli), reconoció que estudiaría la decisión de erradicar la toma, tras haber sostenido una reunión con el alcalde de Arica, Orlando Vargas Pizarro, quien en el mismo sector abogó por los ocupantes irregulares del terreno fiscal, entre los que figuran algunos funcionarios públicos y municipales.

En exclusiva, la secretaria de Estado dijo a Aquí Arica que “hemos estado conversando con el alcalde esta situación. Además vino una dirigenta de acá que me vino a plantear el problema que tienen. Son muchas familias. Espero tener una respuesta, pero para eso quiero interiorizarme bien cuáles han sido los compromisos que ha asumido el ministerio. Yo siempre he pensado que el Estado tiene continuidad, que no es cosa que una administración, salvo eso sí de que cada administración tiene su sello. Pero no hay duda de que los compromisos que adquiere el Estado o el Gobierno, se tienen que cumplir”, expuso la secretaria de Estado.

Parot dijo que “quiero saber cuáles son esos compromisos, hasta qué punto se extienden y poder tomar una decisión certera. Lo que sí quiero dejar claro es que el mecanismo para poder acceder a los inmuebles fiscales no es la toma. Yo sugiero que todas aquellas personas que necesitan una solución habitacional, busquen la ayuda en el ministerio para poder canalizar sus expectativas a Serviu, buscar los subsidios que se necesiten, hacer el trabajo que se necesite para ir modelando la demanda y poder abrirle cauces para la solución a sus problemas”.

La ministra expresó que lamentablemente hay casos en los que el Estado demora mucho su respuesta a las demandas, y bajo ese contexto “preferiría mirarlas con atención para poder dar una respuesta acotada”.

La postura de Parot contrasta con lo expresado en octubre pasado por el delegado presidencial Cristian Sayes, quien, tras una reunión con la Junta Vecinal N° 90 “Villa Frontera”, confirmó que el desalojo de la toma “La Libanesa” se iniciaría durante el segundo semestre del próximo año, una vez concluida la erradicación de Cerro Chuño. Este compromiso lo habría adquirido luego de un viaje a Santiago, donde, días antes de la renuncia del entonces secretario regional ministerial de Bienes Nacionales, Cristian Pradenas Soto, sostuvo una reunión con la secretaria de Estado para pedir mayor celeridad en tres asuntos: la erradicación de la toma, la entrega de un terreno a la PDI en Zapahuira (que fue traspasado el viernes) y los trámites para avanzar en la urbanización de dos parques de pequeños industriales en el sector de Cerro Chuño.

La ocupación en La Libanesa involucra unas 84 hectáreas con terrenos entre 200 y 5 mil metros cuadrados tomados. El avance de las ocupaciones hacia el aeropuerto internacional Chacalluta se hizo más intenso durante la pandemia, llegando hoy a 10 comités en el sector.

La zona ocupada se encuentra fuera del radio urbano definido por el Plan Regulador vigente. Actualmente existe una propuesta de modificación de ese instrumento de planificación territorial que contempla destinar todo el sector a la habilitación de una plataforma logística y no a fines habitacionales. Asimismo, existen dificultades para garantizar la factibilidad de suministro de agua potable a nuevos barrios de la ciudad, dado que la sanitaria Aguas del Altiplano ha registrado una disminución en el rendimiento de algunos pozos que garantizaban el abastecimiento y la habilitación de otros sectores habitacionales.

Alcalde apoya la “toma”

Hasta el día de la visita de la ministra a Villa Frontera el alcalde Orlando Vargas nunca había hecho pública su postura frente a esa ocupación ilegal. Esto, pese a los antecedentes conocidos que vinculan a funcionarios municipales de su confianza con los comités detrás de la toma, a las visitas a ese lugar y a los reclamos de dirigentes del sector que, en varias sesiones del Concejo Municipal, han exigido el cumplimiento de promesas de campaña.

Esta vez, el respaldo a los ocupantes de ese terreno fue evidente desde antes de que comenzara el evento. El jefe comunal rompió con la tradición de recibir a la ministra junto a los dirigentes de la junta de vecinos del sector. En cambio, apenas ella descendió del automóvil fiscal, le presentó a la dirigenta de la llamada “Toma 4”, Lorena Torres, quien se dedica a la venta de casas prefabricadas en uno de los predios fiscales usurpados. La pobladora aprovechó esos minutos para pedirle que tuviera consideración con los ocupantes ilegales, argumentando que eran emprendedores y que no eran “gente mala”.

Ante la consulta de Aquí Arica sobre su posición frente a la “toma” de La Libanesa, el alcalde dijo que “de partida sabemos que las tomas no son muy deseables. Pero hay que distinguir que en estas tomas no hay delincuentes. En estas tomas hay gente que trabaja, que va a trabajar a Arica y vuelve. Paga su agua, su luz, cosa que no le da el Estado. Ellos sacan su basura y llevan más de 15 años viviendo allí. Yo le digo entonces a la ministra, que debemos de premiar a algunos que lo han hecho bien y lotear como corresponde y, a lo mejor, se van a ahorrar un montón de hectáreas que van a tener que quitar y darle un sector a la gente que hoy día lo ha hecho por 15 años. El Estado de Chile tiene el deber de dar la habitabilidad y hoy día con esa gente no se ha concretado. El trabajo que se necesita de la ministra es dar una facilidad para que esta gente pueda lotear y vivir de forma tranquila”.

En el mismo lugar, la presidenta de la junta de vecinos N° 90 “Villa Frontera”, Gabriela Liberona, hizo presente que les preocupa la regularización de las “tomas”, señalando que son un problema para los residentes que tienen propiedades regularizadas, “ya que ahora van como en 10 etapas y para nosotros esto es un riesgo. Primero que todo, las personas que viven acá y pagan sus contribuciones y están de forma legal, obviamente que se produce esta desigualdad. Pero también es un tema de seguridad. Sabemos que en las tomas no todas son personas de riesgo, sabemos que también hay gente que está necesitada y que no tiene casa. Pero para nosotros sí es algo complejo porque creemos que todos con esfuerzo hemos llegado a obtener nuestros terrenos. Todos tienen la oportunidad de hacerlo, pero por la vía legal”.

Más bien, la dirigenta apuntó a que la preocupación de las autoridades debe ir por la urbanización de Villa Frontera, ya que por esa razón no tienen pavimentos en las calles y tampoco pueden vender o realizar diversos proyectos.

Paseo en Villa Frontera

Durante la visita al sector de Villa Frontera, la ministra Parot entregó bajo concesión gratuita un predio eriazo de 9.725 metros cuadrados al municipio, justo en el límite poniente de ese sector, el cual ha sido objeto de incivilidades.

La administración municipal estima que hará una inversión de $1.500 millones para habilitar un mirador con vista al Humedal del río Lluta, donde el diseño contempla sombreaderos, senderos peatonales, ciclovías, áreas de paisajismo y depósitos de basura.

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