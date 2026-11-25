La empresa Fotowatio Renewable Ventures (FRV) retiró de evaluación ambiental el proyecto Parque Eólico El Rancho, una iniciativa de US$319 millones que contemplaba 30 aerogeneradores entre las comunas de La Unión y Paillaco. El desistimiento fue presentado el viernes 20 de noviembre al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que dio por terminado el procedimiento y dispuso archivar los antecedentes.

El proyecto había ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en julio de 2025 y consideraba una potencia instalada aproximada de 216 megawatts, además de una línea de transmisión de 16,2 kilómetros hasta la subestación Nueva Pichirropulli.

La iniciativa enfrentaba cuestionamientos desde el año pasado. En octubre de 2025, la Municipalidad de La Unión declaró su disconformidad con el proyecto, advirtiendo que su estudio ambiental no abordaba adecuadamente los efectos sobre los recursos hídricos ni la presencia de comunidades en el área de influencia. Entre sus observaciones mencionó el nacimiento de los esteros Roy Roy y Traiguén, cuyos caudales abastecen a sectores aguas abajo, así como la situación del sistema de agua potable rural El Huape y de la Comunidad Indígena Nininco.

La encargada de Medio Ambiente del municipio, Carolina Fuentes, sostuvo entonces que la información presentada por la empresa no permitía dimensionar adecuadamente los posibles impactos sobre el territorio. La municipalidad también expresó preocupación por la eventual intervención del bosque nativo y por la acumulación de proyectos industriales en sectores cercanos a Pichirropulli.

Según FRV, la decisión de retirar el proyecto responde a la necesidad de profundizar estudios técnicos, ambientales y territoriales e incorporar las observaciones recibidas durante la evaluación y las inquietudes de las comunidades cercanas. “Queremos tomarnos el tiempo necesario para abordarlas en profundidad”, sostuvo Manuel Pavón, director de FRV para Sudamérica.

Como informó Río en Línea, la compañía mantiene su intención de desarrollar El Rancho y preparar una nueva presentación ambiental. Hasta ahora no ha informado una fecha de reingreso ni precisado qué modificaciones incorporará a su diseño original.

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