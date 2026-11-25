Se imagina la exisla El Alacrán convertida en escenario de un desfile de modas? Eso es lo que ocurrirá este sábado 28 de noviembre, a las 18.00 horas, en el tradicional escenario de los campeonatos mundiales de surf, donde rompe la ola “El Gringo” y aún se pueden apreciar vestigios de un fuerte del siglo XIX, de la época de la República peruana.

El evento, denominado “Legado 2026”, es organizado por la diseñadora Ligia Basáez, quien decidió atreverse a exhibir en este icónico monumento nacional una colección que, según dijo en el lanzamiento de esta actividad, “no pertenece a una sola categoría tradicional, ya que combina elementos de la alta costura, el diseño de autor y la moda contemporánea, teniendo algo que la distingue: cada prenda lleva mi identidad como diseñadora”.

El desfile de modas ha sido preparado junto con la agencia de modelaje Ena María Models. Esta entidad se ha abocado a la preparación de más de 50 mujeres de distintas edades, la mayoría de las cuales desfilará por primera vez en una pasarela. Esta iniciativa ha sido definida por la directora de la firma, Ena Hernández, como un “desafío” a los estándares tradicionales del mundo de la moda.

La colección que se exhibirá incluirá chaquetas intervenidas y vestidos, con materiales y elementos como el denim, el satén, las gasas fluidas, los cristales y las aplicaciones realizadas a mano.

El ingreso al evento será mediante invitación, con el fin de garantizar el cuidado del entorno natural y de los vestigios de la fortificación existente.

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