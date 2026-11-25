La celebración del cumpleaños de su mamá en la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota finalmente le valió una sanción al exdelegado presidencial José Huanca Mamani (FA), pese a que ya no ejerce el cargo, al que debió renunciar el 30 de mayo de 2025. Su dimisión se produjo luego de que Aquí Arica revelara esta insólita actividad, a la que sumó a funcionarios del mismo servicio para que le cantaran el cumpleaños feliz a su progenitora a puertas cerradas en su oficina, mientras el público esperaba ser atendido y distintos trámites seguían pendientes de su firma (ver nota).

De puño y letra, el Presidente de la República, José Antonio Kast, firmó la resolución a través de la cual aplicó una multa de un 20% de su remuneración mensual y una anotación de demérito de cuatro puntos. A la exautoridad se le imputó como único cargo “haber infringido el principio de probidad administrativa, a1 utilizar tiempo de la jornada de trabajo, así como personal, dependencias y bienes institucionales, para celebrar el cumpleaños de su madre, la señora Sonia Mamani Mamani, el día 19 de marzo de 2025, entre las 11:00 y 12:00 horas. Esta conducta se aparta de los fines institucionales que justifican el uso de recursos públicos”.

El sumario administrativo fue ordenado por la Contraloría Regional a la Delegación Presidencial Provincial el 23 de mayo de 2025, a raíz de la publicación de Aquí Arica que dio cuenta del festejo realizado el 19 de marzo del año pasado, en horario laboral, en las dependencias gubernamentales de Putre. De la celebración también se difundió un video (ver video).

Es más, la resolución sancionatoria señaló expresamente que “durante la investigación realizada en autos, se incorporó como medio de prueba, a fojas 4 a 23, la publicación de la nota de prensa del diario digital Mostrador”, así como su respectivo enlace a la noticia, cuyo titular es “El insólito cumpleaños familiar celebrado por delegado presidencial en oficina gubernamental” . En dicha nota, se incluyen una selfie tomada por el Delegado Presidencial Provincial, y un video de 29 segundos de duración, grabado en las dependencias de la Delegación presidencial Provincial de Parinacota, que se ve a varios funcionarios en la celebración, incluyéndolo a Ud., y se escucha: “Cantémosle, un, dos, tres, cumpleaños feliz, feliz, feliz, te deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños, mamita, mamá del jefe, que los cumplas feliz”.

Desmienten a exautoridad

En el sumario quedó en entredicho la versión de la exautoridad, quien expresó que fueron los funcionarios quienes organizaron el cumpleaños y que él se vio sorprendido por ese gesto. De hecho, en su declaración durante la investigación administrativa dijo: “Llamé a mi mamá ese día para que entrara, mi papá se quedó afuera. Ella entró, la saludé y entraron casi todos los funcionarios, me pregunté por qué estaban acá y me dijeron es que le queremos cantar a su mamá. Le cantaron, estaba la torta y una funcionaria dijo: ‘Repartamos la torta’. Mi mamá se la llevó en un pote que se lo prestó una funcionaria. Habrá pasado no más de cinco a diez minutos y se fue. No había ninguna persona esperando afuera, tampoco llamé o di instrucciones para que fueran los funcionarios”.

En la misma investigación, se dio cuenta de que ese testimonio fue desmentido “por al menos siete de los ocho funcionarios que declararon en el presente sumario administrativo, entre ellos: Herman Gutiérrez Coloma, Rodrigo López Soto, Justo Blas Huaynas, Fernando Aguirre Monroy, Nayareth Cerca Castillo, Jorge Sánchez Santos y Cristian Carrasco Aguilef. Todos ellos señalaron que fue la funcionaria Elizabeth Contreras Mena quien los invitó a la oficina del Delegado Presidencial, informándoles que se trataba de la celebración del cumpleaños de su madre o, en algunos casos, que era para tomarse una fotografía”.

La sanción aplicada por el Presidente Kast fue incluso más baja que la propuesta por la Delegación Presidencial a la Contraloría Regional de la República y que fue aprobada por el organismo fiscalizador. Esa proposición consideraba como medida disciplinaria “la suspensión de cargo o empleo público por el lapso de dos meses, con goce del 50% de su remuneración mensual”. Sin embargo, fue rebajada por el Primer Mandatario ante la dificultad en su aplicación, dado que Huaca ya no se encuentra ejerciendo el cargo.

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