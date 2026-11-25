In Memoriam: Delfina Guzmán, la reina que nos recibió en su sofá de leopardo
Tras el fallecimiento de la actriz a los 98 años, rescatamos una entrevista realizada por la periodista Johanna Watson en octubre de 2022, cuando Guzmán abrió las puertas de su casa para conversar sobre su infancia, sus recuerdos, el teatro y la televisión.
En octubre de 2022, a sus 94 años, Delfina Guzmán abrió las puertas de su casa a El Mostrador. Sentada en su característico sofá de leopardo, la actriz conversó con la periodista Johanna Watson sobre su infancia, sus recuerdos, las plantas, el teatro y la televisión.
A raíz de su fallecimiento este martes 24 de noviembre, a los 98 años y por causas naturales, rescatamos de nuestro archivo aquel encuentro que permitió conocer a la actriz más allá de los personajes que interpretó durante sus siete décadas de trayectoria artística.
Con su particular sentido del humor, espontaneidad y desparpajo, Guzmán recorrió distintos pasajes de su vida, mostró los rincones de su hogar y terminó el encuentro invitándonos a regresar.
Como una forma de recordar y homenajear a una de las figuras emblemáticas de la cultura chilena, compartimos nuevamente esta entrevista, publicada originalmente el 20 de octubre de 2022 bajo el título Delfina Guzmán: la reina que se sienta en su sofá de leopardo para conversar.
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