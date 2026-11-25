En octubre de 2022, a sus 94 años, Delfina Guzmán abrió las puertas de su casa a El Mostrador. Sentada en su característico sofá de leopardo, la actriz conversó con la periodista Johanna Watson sobre su infancia, sus recuerdos, las plantas, el teatro y la televisión.

A raíz de su fallecimiento este martes 24 de noviembre, a los 98 años y por causas naturales, rescatamos de nuestro archivo aquel encuentro que permitió conocer a la actriz más allá de los personajes que interpretó durante sus siete décadas de trayectoria artística.

Con su particular sentido del humor, espontaneidad y desparpajo, Guzmán recorrió distintos pasajes de su vida, mostró los rincones de su hogar y terminó el encuentro invitándonos a regresar.

Como una forma de recordar y homenajear a una de las figuras emblemáticas de la cultura chilena, compartimos nuevamente esta entrevista, publicada originalmente el 20 de octubre de 2022 bajo el título Delfina Guzmán: la reina que se sienta en su sofá de leopardo para conversar.