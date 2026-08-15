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[Lo+Leído]Estatuto administrativo: la batalla de Quiroz para terminar con rigidez de empleo público Lo+leído

[Lo+Leído]Estatuto administrativo: la batalla de Quiroz para terminar con rigidez de empleo público

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Por: El Mostrador

El anuncio del titular de Hacienda gatilló la reacción de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quienes calificaron la señal como “contradictoria”, debido a que el pasado 20 de mayo ya había sido conformada una mesa de trabajo formal entre la ANEF y el gobierno.

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  • El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la creación de una comisión transversal para revisar el Estatuto Administrativo, encabezada por un economista independiente e integrada por técnicos de distintos sectores, con un plazo de cerca de dos meses para entregar conclusiones.
  • Quiroz señaló que la revisión forma parte del proceso de reordenamiento fiscal impulsado por el gobierno y afirmó que el actual estatuto debe adaptarse a las nuevas circunstancias para reducir rigideces y mejorar el servicio a la ciudadanía.
  • Entre los temas que podrían abordarse figuran la dualidad entre funcionarios de planta y a contrata, la creación de un régimen único de contratación, evaluaciones de desempeño más exigentes, procesos de contratación y remoción menos rígidos y una carrera funcionaria basada en el mérito.
  • Expertos consultados destacaron la necesidad de revisar el sistema de contratas, las evaluaciones de desempeño, los sumarios administrativos, los mecanismos de desvinculación, los procedimientos disciplinarios y la regulación de los derechos colectivos de los funcionarios públicos.
  • La ANEF cuestionó el anuncio por considerarlo contradictorio con una mesa de trabajo ya constituida con el gobierno, exigió conocer la composición y alcance de la nueva comisión y reiteró que cualquier reforma debe realizarse con participación de las organizaciones sindicales.

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