[Lo+Leído]Estatuto administrativo: la batalla de Quiroz para terminar con rigidez de empleo público

El anuncio del titular de Hacienda gatilló la reacción de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, quienes calificaron la señal como “contradictoria”, debido a que el pasado 20 de mayo ya había sido conformada una mesa de trabajo formal entre la ANEF y el gobierno.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció la creación de una comisión transversal para revisar el Estatuto Administrativo, encabezada por un economista independiente e integrada por técnicos de distintos sectores, con un plazo de cerca de dos meses para entregar conclusiones.

Quiroz señaló que la revisión forma parte del proceso de reordenamiento fiscal impulsado por el gobierno y afirmó que el actual estatuto debe adaptarse a las nuevas circunstancias para reducir rigideces y mejorar el servicio a la ciudadanía.

Entre los temas que podrían abordarse figuran la dualidad entre funcionarios de planta y a contrata, la creación de un régimen único de contratación, evaluaciones de desempeño más exigentes, procesos de contratación y remoción menos rígidos y una carrera funcionaria basada en el mérito.

Expertos consultados destacaron la necesidad de revisar el sistema de contratas, las evaluaciones de desempeño, los sumarios administrativos, los mecanismos de desvinculación, los procedimientos disciplinarios y la regulación de los derechos colectivos de los funcionarios públicos.

La ANEF cuestionó el anuncio por considerarlo contradictorio con una mesa de trabajo ya constituida con el gobierno, exigió conocer la composición y alcance de la nueva comisión y reiteró que cualquier reforma debe realizarse con participación de las organizaciones sindicales. Siga leyendo en El Mostrador