Gobierno destituye a delegado presidencial de Chañaral por ocupación ilegal de terreno fiscal

Este viernes, el Gobierno solicitó la renuncia del delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, luego de que la Contraloría Regional de Atacama acreditara su ocupación ilegal de un inmueble fiscal ubicado en Portofino.

La decisión se adoptó tras el pronunciamiento del organismo fiscalizador, emitido el pasado 7 de agosto, que estableció que “quedó fehacientemente acreditada la ocupación ilegal de un inmueble fiscal en Portofino, comuna de Chañaral”, atribuida a la autoridad provincial.

A través de un comunicado, el Ejecutivo sostuvo que la conducta de todos sus funcionarios y representantes debe ajustarse a “los más altos estándares de transparencia que la ciudadanía exige y merece”.

Según la Contraloría, la situación vulneró el principio de probidad administrativa, considerando que Urrejola, en su calidad de delegado presidencial provincial, cuenta con atribuciones legales para fiscalizar los bienes fiscales y exigir su restitución.

En ese contexto, el organismo instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario destinado a determinar eventuales responsabilidades administrativas de la autoridad.

El oficio también ordenó a la Seremi de Bienes Nacionales disponer el desalojo del inmueble ocupado y exigir el pago retroactivo de los derechos correspondientes al uso del terreno fiscal.

Mientras el nivel central define a la nueva autoridad, la subrogancia, establecida mediante decreto, quedará en manos del seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fernando Flores Fredes.