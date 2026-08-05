Alcaldesa Bobadilla arremete contra Panimex tras incendio en Quilicura: no tenían “plan de acción”

La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, endureció este miércoles sus críticas contra la empresa química Panimex tras el incendio que mantiene trabajando a más de 30 compañías de Bomberos desde la noche del martes y que obligó a suspender las clases en toda la comuna.

En conversación con radio Universo, la jefa comunal recordó que esta es la cuarta emergencia de este tipo registrada en las instalaciones de la empresa y calificó la situación como crítica.

“Lamentablemente están trabajando aún en el lugar. Esto movilizó a más de treinta compañías de todo Santiago. Quiero agradecer a todos y cada uno de los que acudieron al llamado, porque esto lamentablemente es un punto crítico, no es la primera vez y es la cuarta vez que tenemos un incendio en esta misma empresa”, afirmó.

Bobadilla agregó que “anoche las llamas eran impactantes. Llevan más de nueve horas trabajando en el lugar (…) es espantoso, cuesta respirar”.

La alcaldesa también cuestionó la escasa información disponible sobre los productos almacenados en la planta y respaldó las críticas formuladas por Bomberos respecto de las dificultades para combatir el incendio.

“Yo fui muy enfática (…) espero que se fiscalicen todas las empresas. Nosotros hemos oficiado también a la Seremi desde abril, hemos estado trabajando en diferentes fiscalizaciones, pero aquí son ellos los que tienen que hacer respetar a estas empresas las normas vigentes, porque los planes de acción son bien precarios”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que el prevencionista de riesgos de Panimex nunca llegó durante las primeras horas de la emergencia.

“Imagínense que pasaron horas y no llegó definitivamente el prevencionista de riesgo. Entonces lo que decía el comandante de Bomberos era que es súper difícil poder controlar el fuego si no se sabe qué materia realmente estaba en el lugar”, señaló.

La autoridad comunal afirmó que permaneció en el sitio de la emergencia hasta las cuatro de la madrugada y que solo concurrió el gerente general de la empresa.

“No llegó. Yo estuve hasta las cuatro de la mañana en el lugar junto a nuestros equipos (…) Llegó el gerente general y estaba bastante preocupado porque no llegara a unas bombonas, decía. Yo fui bien enfática porque en el fondo ellos tienen que tener un plan de acción y claramente no lo tenían”, indicó.

Asimismo, valoró que la Seremi de Salud haya iniciado un sumario sanitario contra la empresa, aunque pidió que las sanciones sean más severas.

“Yo agradezco que hoy día estén bajo un sumario sanitario, pero aquí se tienen que tomar todas las acciones, las más altas multas para este tipo de empresas porque tienen que cuidar la vida de sus trabajadores y trabajadoras y por supuesto de toda la comunidad quilicurana”, manifestó.

Bobadilla también insistió en que aún persisten dudas respecto de las sustancias químicas almacenadas en la planta.

“No tenemos idea si es real los productos que declaran, necesitamos que transparenten realmente a qué nos estamos enfrentando, porque nos decían que hay productos químicos que con el agua explotan más. Se escuchaban unos bombazos, era feroz”, afirmó.

Finalmente, la alcaldesa explicó que la suspensión de clases se mantendrá durante esta jornada en todos los establecimientos de la comuna como medida preventiva frente a la contaminación generada por el incendio.

“Lo pedimos porque los vecinos así también lo solicitaban, porque el humo es insoportable”, concluyó.