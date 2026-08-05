Pavez responde a críticas de Squella por caso Rodríguez: hicieron “lo que permite la Contraloría”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, respondió este martes a los cuestionamientos formulados por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respecto del manejo que realizó el Gobierno del caso del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras el resultado positivo del test de drogas que derivó en su salida del Ejecutivo.

La controversia surgió luego de que trascendiera un mensaje de Squella en un chat de exintegrantes de la Fundación Jaime Guzmán, donde cuestionó la actuación de Pavez por no entregar directamente a Rodríguez antecedentes específicos del examen, como la trazabilidad de la muestra y la concentración de las sustancias detectadas.

En conversación con Radio Infinita, Pavez sostuvo que el procedimiento seguido por el Ejecutivo se ajustó estrictamente a la normativa vigente.

“Todo lo que se ha hecho en esta materia está regulado por la Contraloría y por contratos que el Estado de Chile suscribió a través de una licitación pública, el cual se ejecuta a través de un servicio público, que es el Senda”, afirmó.

La autoridad agregó que “solo hemos hecho aquello que nos permite la Contraloría y nos obliga la Contraloría, y también aquello que está en un contrato que se suscribió en el contexto de una licitación”.

Respecto de la información adicional solicitada por Rodríguez, Pavez explicó que la Subsecretaría del Interior no tenía acceso a esos antecedentes, por lo que optó por poner en contacto al exsubsecretario con el laboratorio encargado de realizar los análisis.

“Toda la información adicional, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Poner en contacto al subsecretario con el laboratorio. Porque, insisto, la información, el detalle, no llega a la Subsecretaría del Interior, porque no estaba diseñado en el contrato que así fuera”, indicó.

Asimismo, precisó que personalmente solicitó mayores antecedentes al laboratorio.

“Yo escribí un correo electrónico pidiendo más detalles. Toda la información que me llegó, yo se la reenvié al subsecretario de Hacienda. Si esa información satisface o no la pretensión de información, no es algo que me compete juzgar”, sostuvo.

El subsecretario también abordó la situación de la dirección del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), organismo responsable del proceso de licitación de los exámenes.

Explicó que la dirección del servicio permanece subrogada debido a que el cargo corresponde al sistema de Alta Dirección Pública y que el concurso para designar a un titular ya se encuentra en desarrollo.

“La Alta Dirección Pública tiene un atraso, pero nosotros ya estamos concursando ese cargo. Entonces, yo lamento, por supuesto, que no tengamos todavía ese concurso cerrado, porque nos encantaría haber tenido un director titular”, señaló.

Pavez también reiteró que el protocolo vigente establece que, en caso de impugnarse un resultado, la contramuestra debe analizarse en el mismo laboratorio que efectuó el examen inicial.

“Se tiene que hacer en el mismo laboratorio, porque es lo que se licitó de esa forma. No se puede de otra manera”, enfatizó.

Consultado por los exámenes posteriores realizados por Juan Pablo Rodríguez, que arrojaron resultados negativos, evitó pronunciarse sobre el fondo del caso.

“A mí lo que me corresponde, en primer lugar, es representar al Gobierno en la aplicación de un procedimiento que está regulado”, afirmó.

Finalmente, el subsecretario optó por bajar el tono de la polémica con el timonel republicano.

“No me corresponde en esta tribuna polemizar, y no lo voy a hacer, con el senador Squella, respecto al cual tengo muy buena opinión, en el contexto de una declaración que se da en un chat privado que se filtra (…) la polémica creo que hay que darla por superada”, indicó.

Frente a la expresión utilizada por Squella sobre sacar gente “inmoral” del Gobierno, Pavez respondió escuetamente: “No me siento identificado por ese calificativo”.