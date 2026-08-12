Sin antecedentes: Contraloría detectó fallas en fiscalización y control aplicados por la DGAC

Durante los años 2023 y 2024, servicios de ambulancia aérea realizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) fueron encontrados sin antecedentes. La Contraloría General de la República (CGR) detectó falencias en los mecanismos de fiscalización y control aplicados por la agencia de gobierno.

El Informe Final de Investigación Especial N°777 de 2025 tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las normativas aeronáuticas en el servicio de ambulancia aérea. Es en este donde se constató que la DGCA tenía vuelos no registrados. Entre los principales hallazgos, se detectó quince vuelos realizados por pilotos y copilotos que no estaban registrados en los Manuales de Operación de las empresas que entregan aquellos servicios.

En el mismo documento se constató que seis aeronaves efectuaron 581 viajes sin estar incorporadas en los manuales de las compañías del rubro; otros siete vuelos que operaban bajo ambulancia aérea, pero sin demostración de su operación por falta de antecedentes; y dos traslados que poseían registros, pero con inconsistencias.

La importancia de los registros y la base de datos de la DGAC recae en su capacidad para comprobar el motivo de los viajes, los pasajeros a bordo y si es cumplida la normativa correspondiente.

Es por ello que la Contraloría instruyó a la Dirección Aeronáutica revisar y reforzar su fiscalización, supervisión y control, así como aplicar las medidas preventivas y sancionatorias necesarias. La agencia deberá operar con estas indicaciones para resguardar la operación de este servicio y evitar irregularidades o faltas en la normativa.

Por parte de la DGAC se abrirá un sumario administrativo donde se determinarán las medidas adoptadas, que luego deberá ser informado a Contraloría durante un plazo de 15 días hábiles.