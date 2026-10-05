Día de la Música tuvo multitudinario carnaval en Coquimbo

Tres ciudades, cuatro escenarios y una decena de artistas. Así se vivió este 4 de octubre la celebración oficial del Día de la Música Chilena, organizada por la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), que reunió a miles de personas en Coquimbo, Valparaíso y Santiago.

La fiesta estelar tuvo lugar en el Barrio Inglés coquimbano, donde a partir de las 13:40 horas se levantó un verdadero festival de sonidos nacionales, que tras la banda local Sexto Sol vio pasar por el escenario a artistas tan diversos como Ana Tijoux, Claudio Narea, Sol y Lluvia, Niños del Cerro, Christell y Alanys Lagos.

Esta última fue la encargada de cerrar la jornada en el atardecer coquimbano, poniendo a bailar a cerca de ocho mil personas que se apostaron frente al escenario ubicado en la Plaza Vicuña Mackenna, las que se entregaron con fervor a las rancheras y corridos de la doble ganadora de Premios Pulsar 2026.

En Valparaíso, en tanto, más de 500 personas disfrutaron con los éxitos de De Kiruza en el renovado Teatro Mauri SCD, tal como en Santiago Los Patapelá y Papanegro lograron repletar las Salas SCD Bellavista y Egaña, esta última incluso en doble jornada, gracias a la altísima demanda conseguida por los hombres de “Autonomía”.

A estas cuatro celebraciones, SCD sumó incluso una intensa jornada en la Disquería Chilena, donde decenas de personas fueron parte de un conversatorio con Cristián Heyne, reputado productor musical y responsable del emblemático proyecto Shogun, y de un emotivo showcase a cargo de Javiera Parra.

En total, se estiman en cerca de once mil las personas que concurrieron a las distintas actividades de este nuevo Día de la Música Chilena organizado por SCD, que se suman a otros miles de asistentes en diversas actividades organizadas por municipios y centros culturales a lo largo de todo el país. Esta masiva respuesta fue celebrada por el presidente de SCD, Rodrigo Osorio.

“Estamos festejando este día no por compromiso ni por deber, sino porque hay una evidente demanda del público por ver y escuchar más música chilena, por encontrarse con nuestros artistas y tenerlos más presentes, lo que quedó claramente demostrado en las celebraciones que hoy tuvimos. Esperamos que los productores, los programadores, tomen nota de lo que hoy sucedió, porque nuestros artistas merecen liderar carteles, ser más tocados en radios y copar todos los espacios, porque es la gente la que los ha puesto en ese lugar”, dijo.