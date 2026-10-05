Operación Apocalipsis: formalizan a exdirigente de Anfup de Gendarmería y piden prisión preventiva

La Fiscalía formalizó este lunes al histórico dirigente de la disuelta Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) de Gendarmería, Álex Vega, a quien atribuye un rol central en una red de corrupción que habría operado al interior del Centro de Detención Preventiva Santiago Uno.

El Ministerio Público le imputó los delitos de cohecho agravado reiterado, lavado de activos y apremios ilegítimos con resultado de muerte. Su cónyuge, Grace Bascur Villarroel, también fue formalizada por lavado de activos.

El fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que Vega fue “un personaje relevante” en la trama, ya que “a partir de su actividad sindical permitió que se instalaran redes de corrupción en Santiago Uno”.

Según la Fiscalía, entre 2020 y 2025 Vega habría recibido pagos de internos a cambio de facilitar el ingreso de productos prohibidos, controlados o ilícitos. Parte de esos montos habría llegado directamente a sus cuentas y otra parte mediante terceros.

El fiscal Pastén expuso que Vega recibió $248,1 millones en sus cuentas durante ese periodo, de los cuales $131,4 millones no tendrían justificación aparente. También mencionó depósitos en efectivo, pagos de créditos y la compra de una propiedad en Cerrillos.

La formalización incluyó además la muerte del interno Rodolfo Muñoz Morales, ocurrida en enero de 2018. La Fiscalía sostiene que Vega y otro funcionario lo habrían golpeado y lanzado al suelo luego de que se negara a ingresar a un módulo. El interno sufrió graves lesiones en la cabeza y falleció dos días después.

El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Vega y su cónyuge. La decisión quedó pendiente, luego de que la defensa solicitara continuar la audiencia este martes a las 10:30 horas.