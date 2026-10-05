Primer Presupuesto de Kast pide autorización para endeudarse hasta US$25 mil millones en 2027

El primer Presupuesto elaborado por el Gobierno de José Antonio Kast entró formalmente este lunes a la Cámara de Diputados con una señal que acompañará la discusión fiscal: el Ejecutivo pide autorización para contraer obligaciones por hasta US$25.000 millones durante 2027, mientras compromete una reducción del déficit estructural.

El monto corresponde a la principal autorización de endeudamiento contenida en el artículo 3 del proyecto e incluye amortizaciones e intereses de la deuda fiscal. Además, la iniciativa incorpora otra autorización separada por hasta US$600 millones, por lo que ambas facultades suman US$25.600 millones. El Fisco podrá emitir bonos y otros instrumentos en pesos o moneda extranjera.

La cifra principal supera los US$17.400 millones contemplados originalmente para 2026. La comparación, sin embargo, requiere considerar que este año el Congreso autorizó otros US$6.200 millones, llevando el margen disponible a US$23.600 millones. Frente a ese techo actualizado, la solicitud principal para 2027 aumenta en US$1.400 millones.

Eso no significa que el Estado vaya a emitir US$25.000 millones íntegros como deuda nueva. Se trata del máximo autorizado para las operaciones comprendidas por la norma y el propio articulado excluye del cómputo determinadas obligaciones amortizadas durante 2027 y operaciones destinadas al pago anticipado de deudas anteriores.

El mayor margen convive con la apuesta de Hacienda por ordenar las cuentas fiscales. El proyecto fue construido con una meta de déficit estructural de 1,8% del PIB en 2027, un punto porcentual menos que el 2,8% fijado para este año. El Ejecutivo sostiene que la propuesta forma parte de una trayectoria de consolidación y recuerda que en 12 de los últimos 13 años las cuentas fiscales terminaron con déficit.

La señal de contención también aparece en el funcionamiento del Estado. El proyecto reduce de 6.500 a 1.500 los cupos para traspasar trabajadores desde honorarios a contrata y establece que solo podrá reponerse un funcionario por cada tres vacantes generadas por retiro o jubilación. También incorpora restricciones a viajes y otros gastos administrativos.

El proyecto “no está escrito en piedra”

Pero el Presupuesto ya comenzó a recibir reparos incluso antes del inicio de su discusión en detalle. Este lunes, tras críticas de RN y la UDI por decisiones como el fin de “Yo elijo mi PC” y la reducción de recursos para Liceos Bicentenario, Quiroz transmitió al oficialismo que el proyecto “no está escrito en piedra” y los partidos acordaron mejorar la coordinación durante su tramitación.

Otro frente lo abrieron los gobernadores regionales. Tras una reunión que Rodrigo Mundaca calificó como “dura, intensa”, representantes de Agorechi pidieron a Hacienda corregir la reducción contemplada para los gobiernos regionales y advirtieron sobre sus eventuales efectos en inversión y empleo. Claudio Orrego calificó como contradictorio reducir esos recursos mientras el Presupuesto declara entre sus objetivos estimular la descentralización y el empleo.

Quiroz tendrá este martes una de las primeras pruebas para defender los números del proyecto: deberá presentar ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el Estado de la Hacienda Pública, instancia en que se conocerán con mayor detalle los supuestos de ingresos, gasto, déficit y deuda que sostienen el primer erario de Kast.