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Senador Núñez considera que la reforma de seguridad del Gobierno está “muerta” PAÍS Agencia UNO/Óscar Guerra

Senador Núñez considera que la reforma de seguridad del Gobierno está “muerta”

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Además, el parlamentario por la región de Coquimbo criticó la propuesta que el ministro de Seguridad asumió como propia. “No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”, dijo Núñez.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El senador Daniel Núñez dio por “muerta” la reforma de seguridad del Gobierno, acusando al ministro Martín Arrau de impulsar ideas autoritarias rechazadas en el segundo proceso constituyente. Arrau respondió que sus dichos eran “fuera de lugar”.
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El senador Daniel Núñez (PC) afirmó que la reforma de seguridad del Gobierno de José Antonio Kast “está muerta”. “Yo creo que a esta altura la reforma constitucional en materia de seguridad está muerta”, aseguró Núñez. Además, consideró que la propuesta es “algo con claros tintes autoritarios. Aquí el ministro parecía más ministro de Pinochet que ministro, digamos, de un gobierno democrático”.

A juicio del senador, el proyecto no apuntaba en la dirección de más seguridad, sino de vigilancia y sanción a los disidentes en ideas al gobierno. “Ahí lo que quisieron fue castigar al que piensa distinto, al que exprese una disidencia. Yo creo que es algo muy raro esto de la reforma constitucional. No sé qué estaba fumando el ministro Arrau cuando hizo esta reforma constitucional”, cuestionó. En declaraciones para Radio Infinita, el parlamentario por la región de Coquimbo criticó duramente al ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Incluso, el militante comunista fue más categórico. “Yo creo que esa reforma ya murió”, dijo en referencia a que el Ejecutivo no cuenta ni contaría con los respaldos necesarios para aprobar la propuesta. “Yo no veo por dónde pueden llegar a los votos que necesitan. Son 29. Basta que la oposición esté ordenada con sus parlamentarios electos, que somos 23, y ellos no pueden sacar los votos que se requieren”, agregó la autoridad.

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Los comentarios de Núñez profundizaron en la crítica al jefe de la cartera de Seguridad, enlazando la propuesta actual con el fallido proceso constitucional del que participó Arrau en 2023 como asesor del Partido Republicano que dominó esa instancia.

“Yo creo que el ministro Arrau quedó traumado con la discusión del segundo proceso constitucional (…) Entiendo que muchas de estas propuestas venían en el segundo proceso constitucional. Bueno, y hay gente que cuando es tan fanática ve una oportunidad y vuelve con las mismas ideas que fracasaron”, sostuvo.

Finalizando su crítica, el senador acusó al ministro de que “trató de hacer un proceso constitucional exprés a través de esta reforma, inspirado en ideas que ya él había planteado, y que, bueno, esto no tiene apoyo político”.

Consultado el ministro Martín Arrau por estas declaraciones, dijo que estaban “bastante fuera de lugar”. El encargado de la Seguridad agregó que “lo que él busca es polemizar y nosotros claramente no vamos a caer en eso”.

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