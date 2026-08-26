Muere a los 80 años Tim Curry, legendario actor de ‘The Rocky Horror Picture Show’ e ‘It’

El cine está de luto. Tim Curry, legendario actor británico de cine y televisión, falleció a los 80 años.

El intérprete es recordado por sus apariciones en películas como Mi Pobre Angelito 2, además de sus icónicos papeles como el villano Pennywise en la adaptación televisiva de It y el doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show.

Según informó TMZ, la estrella falleció durante la noche de este martes en su casa, ubicada en Los Ángeles, California. De acuerdo con el citado medio, fuentes policiales acudieron a su residencia pasadas las 23:00 horas y, hasta el momento, no existen indicios que apunten a la intervención de terceras personas.

El estado de salud del actor era delicado. En 2012 sufrió un accidente cerebrovascular que dejó consecuencias en su movilidad, aunque esto no lo alejó completamente de la actuación y continuó realizando apariciones públicas y participando en distintos proyectos.

Trayectoria

Con más de cinco décadas de trayectoria, Tim Curry construyó un legado marcado por personajes transgresores que desafiaron los convencionalismos de su época y lo convirtieron en una figura de culto de la cultura popular.

El actor británico inició su carrera profesional sobre los escenarios de Londres y, en 1968, consiguió uno de sus primeros papeles en la producción del musical Hair. Sin embargo, fue algunos años después cuando llegó el personaje que marcaría un antes y un después en su carrera.

En 1973, Curry interpretó por primera vez al doctor Frank-N-Furter en The Rocky Horror Show, el musical creado por Richard O’Brien. Dos años más tarde llevó este papel a la pantalla grande en The Rocky Horror Picture Show. Aunque la cinta no obtuvo una gran recepción tras su estreno, con el tiempo se transformó en un fenómeno de culto y consolidó a Curry como un ícono de la cultura pop.