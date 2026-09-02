“Veremos si es tan patriota”: PS interpeló al Presidente Kast sobre el Estrecho de Magallanes

La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) abordó la situación que se ha generado por la soberanía del Estrecho de Magallanes y los dichos de figuras argentinas acerca del territorio. “Han señalado por años que ellos son los verdaderos patriotas. Quiero impugnar e interpelar al Presidente Kast, que dé una verdadera señal de patriotismo en defensa de la soberanía de Chile”, expresó el representante de la bancada, Nelson Venegas.

Los diputados aseguran que la controversia política por la soberanía del territorio con Argentina no es reciente, pues es una polémica que fue interpelada anteriormente. En el año 2022, el gobierno argentino puso el decreto presidencial N° 457 que califica al Estrecho de Magallanes de uso compartido. Los parlamentarios recuerdan que la administración chilena de aquel año presentó un reclamo y una protesta, pero que aún no ha sido contestada.

El decreto no ha sido derogado, incluso con los dichos de jefes militares argentinos de la soberanía que luego son rechazados por las autoridades del mismo país. Es por ello que el PS llama al mandatario José Antonio Kast a tomar riendas en el asunto. “Si el presidente Kast va a de verdad defender este país, lo que debe hacer es exigirle al presidente Milei la derogación inmediata del decreto. Todo lo demás son palabras al viento”, demandó la bancada.

Durante la jornada de este martes se desarrollarán dos sesiones de la comisión de relaciones exteriores en el Congreso para debatir la situación, esto previo a la visita del presidente argentino a Chile.

Además, destacan la postura del embajador chileno en Israel, Gabriel Zaliasnik, por sus dichos sobre la población palestina en Chile. “No puede tener agenda propia”, expresaron pidiendo la renuncia inmediata del embajador. Y por otro lado, exigieron la investigación sobre el caso Cerimedo y su influencia en Chile, en específico, en las intervenciones en elecciones políticas.