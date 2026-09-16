Ministro Arrau reconoce que no “sabía” del alto riesgo del funeral armado en Quilicura

La despedida armada en homenaje al joven de 20 años asesinado durante el fin de semana en Quilicura transcurrió con balaceras, fuegos artificiales y un auto incendiado. La alcaldesa Bobadilla interpeló al Gobierno para que “dejen de perder el tiempo”.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseguró que “si se hubiera sabido, si hubiéramos tenido la evaluación de riesgo que decía que esto iba a pasar, hubiéramos tomado precisamente las providencias del caso“.

El “velorio simbólico” se dio a solo 500 metros de una comisaría. Durante el transcurso del homenaje, personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros llegó y dispersó a los presentes, pero no se habrían registrado detenidos. Sobre ello, Arrau indicó que no había un operativo preventivo en el lugar, ya que no se tenía información de posibles incidentes.

“Esto no es un funeral de alto riesgo como se ha planteado en algunos medios. Aquí no hay funeral. Es una persona que está a la espera de la entrega al cuerpo por parte del Servicio Médico Legal y, por tanto, son situaciones que no son predecibles en la magnitud. Por tanto, no había servicios desplegados”, aseguró el ministro.

A través de medios de comunicación, la alcaldesa de Quilicura exigió un copamiento policial, a lo cual Arrau indicó que se estaban gestionando las medidas correspondientes que no dependerían del Ministerio de Seguridad.

El funeral se dará cuando el cuerpo sea entregado por el SML. El ministro de Seguridad aseguró que habrá resguardo policial para evitar disturbios. “Los funerales de alto riesgo tienen un procedimiento que el delegado presidencial podrá explicar detalladamente y que le toca aplicar a la Delegación Presidencial… Una vez que se entregue el cuerpo, se tendrá fecha del funeral y se podrá aplicar el protocolo de los funerales de alto riesgo”, aseveró, a pesar de haber asegurado anteriormente que este no era un funeral de alto riesgo.