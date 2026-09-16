Gobierno retira reglamento de Seguridad Municipal y acuerda mesa de trabajo con alcaldes

El Gobierno retirará de la Contraloría General de la República el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, luego de las objeciones planteadas por alcaldes y asociaciones de municipios a una de sus disposiciones.

La norma cuestionada establecía una eventual causal de cesación del cargo en caso de incumplimiento de la obligación de verificar los requisitos para designar al director de seguridad pública o nombrar a inspectores de seguridad municipal.

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, sostuvo una reunión con representantes de las asociaciones de municipios para abordar el contenido del reglamento.

“Tal como lo señaló tanto el ministro Arrau como el ministro Alvarado el día de ayer, siempre existe la disposición por parte del gobierno del Presidente Kast en revisar, corregir, adecuar y perfeccionar las distintas redacciones que el gobierno presenta, sobre todo cuando se trata a consideración de la Contraloría General de la República”, afirmó Guerrero.

El subsecretario anunció además la creación de una mesa de trabajo integrada por representantes de las distintas asociaciones de municipalidades del país. Según explicó, cada organización deberá designar uno o dos representantes técnicos para revisar los reglamentos y unificar sus redacciones, considerando las distintas realidades municipales.

“Tenemos una convicción que la hemos tenido desde el comienzo. La seguridad se construye entre todos, con los municipios y no sin ellos”, señaló.

Respecto del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, Guerrero confirmó que “vamos a proceder al retiro de este reglamento para perfeccionar la regulación en conjunto en esta mesa de trabajo”.

La implementación de la ley contempla siete reglamentos. El Gobierno espera revisarlos con los municipios antes de avanzar en su dictación.