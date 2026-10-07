Concejales UDI y RN se beneficiaron de programa para desempleados

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¡Hola, Biobío! Hubo movimientos judiciales importantes esta semana. Se amplió el plazo de investigación del caso Bruma en 90 días, ya que según la Fiscalía quedan diligencias pendientes. Se detuvo a un prófugo investigado por el Caso Grollmus, quien quedó en prisión preventiva (por este ataque ya hay 18 condenados, los cuales suman mil años de penas de prisión). Y el Ministerio Público confirmó que cerró la etapa de investigación por el fraude en el Puerto Coronel. Con esto, llevará a juicio a siete imputados, entre ellos el alcalde Boris Chamorro, el exconcejal Eduardo Araya y el expresidente del directorio de la empresa, Eduardo Hartwig.

Pero antes, profundizamos en otro caso que también afecta a Coronel. Funcionarias del hospital de esa comuna denuncian una serie de irregularidades en torno a mamografías tomadas el año pasado. Lo más grave es que en dos casos no se les avisó a las pacientes que los exámenes venían con alteraciones. A una de ellas, meses después, por otro examen realizado gracias a su médico tratante, se le detectó cáncer. El Servicio de Salud de Concepción aseguró que ya se inició una recopilación y revisión de las fichas clínicas.

También en esta edición:

Cinco concejales están siendo cuestionados por haber sido contratados por el programa ProEmpleo . Entre ellos aparece el nombre de Pedro Cuevas Medina (independiente en cupo RN), quien a fines del año pasado le fue filtrado un video en el que se presume consumo de drogas y actos de significación sexual. Cuevas fue desvinculado del programa en febrero.

. Entre ellos aparece el nombre de Pedro Cuevas Medina (independiente en cupo RN), quien a fines del año pasado le fue filtrado un video en el que se presume consumo de drogas y actos de significación sexual. Cuevas fue desvinculado del programa en febrero. El Comité de Evaluación Ambiental autorizó otro proyecto inmobiliario en el Humedal Paicaví. Se trata del Parque Solidario Sandra Oliva I y II, el cual contempla la construcción de 500 departamentos distribuidos en 13 torres de 5 pisos cada una. Organizaciones sociales ya anunciaron que están analizando las vías para recurrir contra la resolución.

Organizaciones sociales ya anunciaron que están analizando las vías para recurrir contra la resolución. Comenzó la instalación de máquinas validadoras para el pago electrónico en las micros del Gran Concepción. Aunque por estas primeras semanas no podrán usarse, ya desde noviembre estarían operativas, según informó la Seremi de Transportes del Biobío.

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Denuncian que Hospital de Coronel no avisó a dos pacientes sobre hallazgos en sus mamografías

Una compleja trama de posibles negligencias están denunciando pacientes y funcionarias del Hospital de Coronel. Las denunciantes apuntan directamente a la gestión del director del establecimiento, Brian Romero, a quien también acusan de acoso laboral contra una de las profesionales que intentó alertar sobre estos problemas.

Hay dos mujeres que sostienen que sus mamografías arrojaron resultados que requerían seguimiento o exámenes complementarios, pero nunca fueron informadas de ello. En el primer caso, una paciente de 47 años se realizó una mamografía en diciembre del año pasado en el Hospital de Coronel. El examen detectó una “opacidad nodular” que requería una evaluación mediante ultrasonido, pero la mujer se enteró del hallazgo recién nueve meses después, cuando recordó que se había realizado la mamografía y consultó por sus resultados, que nunca le habían sido entregados..

La matrona del Policlínico Maternal del Hospital de Coronel, Pía Jara Canales, sostiene que desde hace un año ha dado aviso de una serie de irregularidades en torno a las contrataciones para este tipo de exámenes, pero se le ha pedido desde la misma dirección del hospital, bajarle el perfil a la situación.

Jara detalla que los prestadores han cometido fallas graves en los informes de mamografías y ecografías mamarias. Por ejemplo, discordancia entre nombres y rut de los pacientes, y contradicciones entre los resultados de la mamografía y la ecografía de una misma usuaria. A esto se suma que, según Jara, este año una serie de retrasos administrativos ha impedido que se realicen mamografías en el recinto. “Vamos en octubre y no se ha hecho una sola“, advierte.

Jara además explicó que presentó una denuncia por Ley Karin contra el director del hospital, por lo que califica como “un patrón de hostigamiento, descalificaciones y amenazas disciplinarias, vinculadas a mis denuncias“. Funcionarios consultados por este medio detallaron que el director suma otras cuatro denuncias por hostigamiento laboral.

La otra denunciante es Pilar del Carmen Fernández, quien además es funcionaria del hospital y dirigente gremial. Fernández explicó que en diciembre de 2025 concurrió a la campaña de pesquisa de cáncer de mama organizada por el Hospital San José de Coronel y orientada especialmente a las funcionarias del establecimiento. Se le practicó una mamografía, cuya lectura e informe fueron encomendados a un prestador externo, Femedikal Salud.

El informe de mamografía bilateral concluyó lo siguiente: “Mamografía sin hallazgos sospechosos de malignidad. Corresponde a categoría de clasificación BIRADS. Patrón ACR C, que reduce la sensibilidad del método, por lo cual se sugiere realizar ecotomografía mamaria“. Es decir que el mismo análisis arrojó que debía realizarse otro tipo de examen, porque la mamografía no era fiable en su caso. El problema es que esto nunca se le avisó de ello. Tres meses después, su médico tratante le pidió realizarse una ecotomografía, la cual arrojó un tumor.

A lo anterior se suma que otra doctora vio su primera mamografía (la que se tomó en diciembre) y le indicó que el tumor ya era visible en esa imagen. La funcionaria explica que en el periodo en que no tuvo tratamiento, “la neoplasia progresó hasta comprometer el sistema linfático axilar. Ese retardo es consecuencia directa del informe radiológico erróneo emitido en el marco de la campaña hospitalaria y de la omisión de seguimiento institucional de la ecotomografía expresamente sugerida”. Fernández actualmente se encuentra en tratamiento oncológico y presentó la denuncia sobre lo ocurrido en el Servicio de Salud de Concepción.

Desde el Servicio de Salud Concepción (SSC), organismo a cargo del Hospital de Coronel, contestaron a Aquí Biobío que “ante los hechos denunciados respecto de eventuales anomalías en la toma de exámenes de mamografía en el Hospital de Coronel, así como una denuncia recibida por una funcionaria en el marco de la Ley Karin, el Servicio de Salud Concepción informa que, en ambos casos, se instruyeron los respectivos sumarios administrativos, cuyos antecedentes se encuentran bajo reserva, conforme a las normas que regulan estos procesos y a cargo del fiscal designado para cada investigación”.

El SSC, además, informó que se inició una recopilación y revisión de las fichas clínicas de las pacientes, “con el objetivo de desarrollar la correspondiente auditoría clínica y determinar, con criterios técnicos y de manera responsable, si existen casos en los que sea necesario repetir algún examen y hacerlo con la mayor prontitud posible”.

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Al menos cinco concejales fueron contratados en ProEmpleo: uno de ellos protagonizó un escándalo en redes sociales

Siguen los coletazos del informe de Contraloría que detectó una serie de irregularidades en el programa ProEmpleo en el Biobío. Entre ellas, que más de mil beneficiarios, alrededor del 10% de los que han accedido al programa, no cumplían con los requisitos mínimos.

En el resumen del informe, subido a la página web del ente fiscalizador, también se menciona a dos concejales: Leslie Valenzuela Muñoz (UDI, Penco) y Pedro Cuevas Medina (Ind.-RN, Curanilahue), como beneficiarios del programa que no cumplían con los requisitos, ya que tenían una dieta mensual (por sus labores edilicias).

En ambos casos, los ediles ya fueron desvinculados. Respecto a Cuevas, el informe afirma que el delegado presidencial regional del Biobío, “instruyó el 11 de diciembre a la coordinación regional del programa que solicitara a la entidad ejecutora respectiva su desvinculación, la que se materializó el 12 de febrero de 2026”.

Cuevas es el concejal que fue grabado durante el año pasado, presuntamente consumiendo drogas y luego sosteniendo relaciones sexuales. Su video se viralizó y el Concejo Municipal de Curanilahue acudió al Tribunal Electoral Regional para solicitar su destitución. El edil pidió disculpas públicas en ese momento.

En el caso de Leslie Valenzuela, la coordinadora regional de ProEmpleo comunicó a la ONG Almendral, que era la entidad ejecutora, “la situación que afectaba a la referida”, por lo que fue desvinculada el 31 de diciembre.

Hay otros tres concejales que han sido cuestionados en los últimos días porque fueron contratados por este programa. Se trata de Héctor Peñailillo (ind.-UDI, Penco), Eric Riquelme (Frente Amplio, Concepción) y Miguel Angel Berrios (RN, Concepción). Riquelme figuraba, hasta el año pasado a lo menos, como el encargado regional de supervisión de ProEmpleo, y asumió en el gobierno anterior. En el caso de Miguel Angel Berríos, fue contratado como auditor del programa y llegó con el actual gobierno. Radio Biobío informó que hay una denuncia en contra de Berríos interpuesta en la Contraloría, que cuestiona su experticia y las horas dedicadas al puesto.

Se le consultó a ProEmpleo respecto de la labor que cumplieron Cuevas y Valenzuela en ese programa, y respecto de la situación actual de los otros tres concejales, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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Autorizan construcción de otros 500 departamentos en humedal Paicaví: ya suman 850

Como se presumía, el Comité de Evaluación Ambiental del Biobío autorizó este lunes otra iniciativa inmobiliaria sobre el humedal Paicaví. Esta vez se trata del proyecto habitacional Parque Solidario Sandra Oliva I y II, el cual contempla la construcción de 500 departamentos distribuidos en 13 torres. Fueron 12 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones.

Cabe recordar que en abril ya había sido aprobado otro proyecto en el mismo humedal: el Fuentes de Anibal Pinto I y II. En ese caso se trata de 350 departamentos con destino habitacional, distribuidos en 19 torres de 5 pisos cada una.

Octavio Retamal, de la Red de Humedales, una de las agrupaciones que se opone a los proyectos inmobiliarios sobre estas áreas, sostuvo que “están aprobando todos los proyectos que signifiquen inversión en zonas ambientales sensibles y protegidas; lo están haciendo de forma sistemática en toda la región: tierras raras, carreteras eléctricas y por supuesto viviendas sociales sobre humedales. Son solo una pequeña muestra de cómo prima el interés económico por sobre la naturaleza y la ciencia”.

Vecinos y organizaciones ya anunciaron que buscarán impugnar la Resolución de Calificación Ambiental. Argumentan que la zona no cumple con las condiciones para la construcción y que, de hecho, actualmente está inundada. “Son terrenos que pasan ocho meses del año saturados de agua, llenos de vida, con especies como la rana chilena, especie protegida y en peligro de extinción”, dijo Retamal.

Pero también hay sectores sociales que están a favor. Se trata de familias que están a la espera de la construcción del proyecto habitacional, el cual se enmarca en el Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Ronald Valenzuela, dirigente social, dijo al medio Sabes: “Llevamos desde el 2024. Muchos no nos quieren ahí. Hoy en día demostramos, a través de estudios y la votación, que son terrenos para los pobladores”.

Un mensaje de Inacap

Lanzan Mesa Regional de Inversión del Biobío en INACAP Sede Concepción- Talcahuano

El lanzamiento encabezado por el Biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el Subsecretario de Economía, Karl Franz Koehler; jefe de Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, Pablo Eguiguren; el Seremi de Economía del Biobío, Christian Cifuentes; el Gobernador Regional del Biobío, Sergio Giacaman; y la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, entre otros, tiene por objetivo destrabar el avance de proyectos de inversión e incentivar la generación de empleos potenciando el crecimiento de la región.

La actividad, donde participó el vicerrector Henry Monks, revisó 19 proyectos asociados al rubro energético, minero, inmobiliario y de infraestructura, equivalentes a 1.945 millones de dólares y con un potencial de creación de más de 2.800 puestos de trabajo. De esta manera, a través de un trabajo coordinado entre el sector público y privado se busca resolver autorizaciones sectoriales para el avance de proyectos de inversión.

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Puerto Coronel: Fiscalía llevará a juicio a alcalde y otras autoridades

La Fiscalía del Bío Bío cerró la investigación del Caso Puerto Coronel y llevará a juicio a siete imputados. Entre ellos se encuentran el alcalde de Coronel, Boris Chamorro; Eduardo Hartwig, expresidente del directorio de Puerto Coronel; el exconcejal Eduardo Araya y el empresario Hernán Romero Sáez (hermano del exdiputado Leonidas Romero).

Según Glenda Lagos, fiscal del caso, la causa comprende más de $2.500 millones en montos investigados: $2.159 millones de perjuicio atribuido a Puerto Coronel por administración desleal; $233 millones de perjuicio fiscal asociado a delitos tributarios; y $151 millones en sobornos pagados a autoridades comunales (el alcalde Chamorro y el exconcejal Eduardo Araya).

Uno de los mecanismos que habrían usado los imputados, sería la elaboración de facturas por servicios inexistentes o previamente pagados. Según la Fiscalía, Hernán Romero Sáez, propietario de Servicios Caryher Limitada, emitía facturas que permitían justificar egresos desde Puerto Coronel y luego devolvía parte del dinero, descontando una suma a su favor. Así se habría apropiado de $1.022 millones.

Respecto de los pagos a autoridades, la Fiscalía atribuye a Boris Chamorro la recepción de $82 millones entre mayo de 2022 y noviembre de 2023, y al entonces concejal Eduardo Araya, de otros $69,75 millones.

Según Fiscalía, Eduardo Hartwig “dispuso el pago de un beneficio económico, en forma periódica, al imputado Boris Chamorro Rebolledo, en ese momento alcalde de la comuna de Coronel (…) Para tales efectos, el imputado Hartwig instruyó al imputado Daniel Chamorro, quien se desempeñaba como gerente de administración y finanzas de Puerto Coronel, para que gestionara el pago de distintos montos de dinero al imputado Víctor Olivares, proveedor de la referida compañía, a través de su empresa Transolv. El egreso de los montos de dinero entregados por Puerto Coronel a Transolv se justificaba mediante facturas falsas emitidas por dicha compañía, con el objeto de entregar el beneficio económico en dinero efectivo, mensualmente, al imputado Boris Chamorro”.

Los otros acusados que irán a juicio son: Daniel Chamorro Madariaga (exgerente de administración), Javier Anwandter Hammersley (exgerente general) y Víctor Olivares Matamala. Durante la audiencia, el tribunal aprobó una suspensión condicional del procedimiento respecto de Michelle Prater Holger, exsubgerenta, quien deberá cumplir diversas condiciones, entre ellas efectuar un aporte de $2,5 millones a Bomberos de Coronel.

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Comenzó la instalación de validadores en las micros del Gran Concepción para el pago electrónico

Un bus de la línea Nueva Llacolén y otro de Palomares fueron las primeras máquinas en contar con validadores para el pago electrónico. Con este hito comenzó la transformación del sistema de pago, que eliminará gradualmente el uso de efectivo. Por ello, esta semana los usuarios comenzarán a ver con mayor frecuencia los validadores en distintos buses, aunque inicialmente permanecerán apagados.

Cabe recordar que el sistema contempla el uso de tarjeta de transporte (una especie de BIP penquista), código QR desde el teléfono celular, tarjetas bancarias y billeteras digitales. Además se mantendrá el beneficio de rebaja de pasajes para personas mayores y estudiantes.

A partir de noviembre de 2026 comenzará la venta de tarjetas de transporte al público general y la apertura de los Centros de Atención a Usuarios, donde las personas podrán obtener orientación y realizar distintos trámites relacionados con el sistema. Posteriormente, entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, coexistirán el pago en efectivo y los medios electrónicos, permitiendo una transición gradual para los usuarios.

Finalmente, desde marzo de 2027, el sistema avanzará a una nueva etapa en que solo se aceptarán medios electrónicos de pago en el transporte público incorporado al sistema. “Queremos que este cambio se haga de manera responsable y acompañando a las personas. Por eso tendremos un período de convivencia entre el efectivo y los medios electrónicos. No queremos que nadie quede atrás; queremos que la comunidad conozca el sistema, pueda probarlo y tenga acceso a orientación antes de que el pago electrónico sea la única modalidad”, dijo el seremi de Transportes, Henry Campos.

Respecto a la evasión, se contempla inicialmente la fiscalización de aproximadamente 200 buses mensuales mediante el despliegue de los 19 inspectores disponibles para estas labores. A partir de los resultados obtenidos durante esta primera etapa, se realizarán las evaluaciones correspondientes para determinar las cuotas y las frecuencias de fiscalización que serán incorporadas en los planes anuales.

Antes de irnos, recordamos a todos los habitantes del Gran Concepción que aún se puede visitar la muestra El Museo del Prado en las calles de Concepción, en la Diagonal Pedro Aguirre Cerda. La instalación callejera estará hasta el 15 de noviembre, y en ella se pueden ver 51 obras de la colección del museo español, de autores como Velázquez, Goya, El Greco y El Bosco. Les dejamos una imagen para que se entusiasmen si aún no la vieron…

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

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