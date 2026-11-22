La ministra de Educación, María Paz Arzola, confirmó este domingo que el Gobierno reducirá las dotaciones máximas de personal en la educación pública, como parte de los ajustes destinados a enfrentar los problemas financieros del sistema. Además, anunció una reformulación del programa Yo Elijo Mi PC para 2028, luego de que el Ejecutivo acordara restituir sus recursos en el Presupuesto 2027.

En entrevista con el programa “Estado Nacional” de TVN, la secretaria de Estado explicó que los ajustes buscan garantizar la sostenibilidad financiera de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Consultada sobre una eventual reducción de personal, respondió que “hay una rebaja en las dotaciones máximas”, aunque precisó que el mecanismo contempla incentivar los retiros voluntarios.

“Hemos tramitado desde que llegamos, te diría que un récord de bonos de incentivo al retiro para lo que es un primer año de gobierno”, sostuvo.

Arzola detalló que su administración ha tramitado cerca de 4.000 bonos de incentivo al retiro, lo que permitirá disminuir las dotaciones y ajustar los gastos a las necesidades educativas y al presupuesto disponible.

La ministra vinculó los problemas financieros de los SLEP con el aumento de las dotaciones de personal registrado antes del traspaso de los establecimientos desde la administración municipal. En ese contexto, defendió la necesidad de revisar la gestión de los recursos públicos.

Cambios a Yo Elijo Mi PC

Respecto de Yo Elijo Mi PC, programa que el Gobierno había dejado inicialmente sin financiamiento para 2027, Arzola defendió el acuerdo alcanzado en el Senado que permitió reponer $35 mil millones para las becas de acceso a tecnologías de la información, destinadas a entregar computadores a estudiantes.

La ministra reconoció que la iniciativa no ha logrado los resultados esperados en materia de aprendizaje, pero sostuvo que durante la discusión presupuestaria se valoró su impacto social.

“Esto no es que nosotros nos quisiéramos ahorrar recursos que nos queríamos guardar en el bolsillo, sino que esto es en el marco de estrechez fiscal, tenemos que decidir dónde poner cada peso para que tenga el mayor efecto educativo”, explicó.

En ese sentido, adelantó que durante 2027 se incorporará capacitación para docentes sobre el uso pedagógico de los dispositivos y que el programa será reformulado para 2028.

“Se va a incluir también durante el año 2027 una formación de los profesores para poder darle más utilización al recurso pedagógico, al recurso tecnológico que se está entregando”, señaló.

Paro docente y futuro de los SLEP

La secretaria de Estado también abordó la movilización nacional convocada por el Colegio de Profesores para este martes 24 de noviembre, en rechazo a los recortes presupuestarios.

Si bien reconoció el derecho a manifestarse, advirtió que “no podemos darnos el lujo de perder clases”, considerando los rezagos de aprendizaje que enfrenta el sistema educativo.

Asimismo, respondió a los cuestionamientos del presidente del gremio, Mario Aguilar, sobre la conducción ministerial. “Yo no soy una persona vociferante. Yo soy una persona de diálogo”, afirmó, destacando las reuniones quincenales que mantiene su cartera con los representantes del profesorado.

Finalmente, defendió la legislación que permite postergar el traspaso de establecimientos municipales a los SLEP, actualmente cuestionada ante el Tribunal Constitucional por parlamentarios de oposición.

Arzola sostuvo que impedir que determinados municipios continúen administrando sus establecimientos, cuando ofrecen mejores condiciones de gestión, podría perjudicar a la educación pública.