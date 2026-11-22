El Ministerio de Salud (Minsal) confirmó este domingo que continuará revisando la normativa sobre tratamientos de hormonización cruzada en menores de 18 años, pese al rechazo en el Senado de la indicación del Gobierno que buscaba impedir su financiamiento público. El anuncio se produce en medio de las presiones de republicanos y libertarios contra la ministra May Chomalí.

Mediante un comunicado, la cartera señaló que avanzará en la revisión de las orientaciones técnicas y circulares relativas a estos tratamientos, “conforme al sentido de la indicación presentada por el Ejecutivo”, considerando la mejor evidencia científica disponible.

Comunicado de prensa. https://t.co/z7pIccta4h — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) November 22, 2026

El Minsal precisó que, tras el revés legislativo, ha mantenido conversaciones con parlamentarios de distintas bancadas sobre el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) y los riesgos asociados a la hormonización cruzada.

La declaración recuerda que el Ejecutivo presentó el 12 de noviembre una indicación al Presupuesto 2027 para impedir que recursos del Ministerio de Salud financiaran tratamientos farmacológicos de hormonización cruzada y determinadas intervenciones quirúrgicas en menores de edad.

La propuesta fue rechazada el 18 de noviembre, luego de tres votaciones consecutivas que terminaron empatadas con 21 votos a favor y 21 en contra.

Presiones y diferencias en la derecha

El resultado abrió un flanco político para Chomalí. Desde el Partido Nacional Libertario (PNL) la acusaron de incumplir compromisos asumidos con sus parlamentarios y amenazaron con impulsar una acusación constitucional.

La ministra rechazó esas acusaciones el viernes, asegurando que no había comprometido con la colectividad la aprobación de la indicación y descartando eventuales infracciones constitucionales.

En paralelo, Chomalí sostuvo una reunión con dirigentes del Partido Republicano, quienes exigieron avanzar en restricciones a estos tratamientos. Tras el encuentro, el diputado Felipe Ross aseguró que acordaron un cronograma hasta fin de año para modificar las circulares vigentes.

La controversia también alcanzó a Chile Vamos. Desde Renovación Nacional (RN), el jefe de bancada Diego Schalper solicitó urgencia para un proyecto de ley sobre la materia y anunció una reunión con Chomalí para este lunes, aunque rechazó las amenazas contra la ministra.

Por su parte, los diputados Sergio Bobadilla, Jaime Coloma y Daniel Lilayú (UDI) respaldaron revisar y eliminar el financiamiento de estos tratamientos, pero calificaron de “absolutamente excesiva” una eventual acusación constitucional, cuestionando que no se hayan identificado infracciones que la sustenten.

Con el comunicado de este domingo, el Minsal ratifica que seguirá explorando cambios por la vía administrativa, aunque no anunció modificaciones concretas ni plazos para implementarlas.

La cartera reiteró su disposición al diálogo y aseguró que las decisiones se adoptarán considerando la evidencia científica y el bienestar de niños, niñas y adolescentes y sus familias.